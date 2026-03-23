કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડને કેમ ગુજરાતની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં રસ નથી, આ રહ્યું મોટું કારણ
Gujarat Congress Action On Sthanik Swarajya Chutni : કોંગ્રેસમાં અંદરખાને ચર્ચા છે કે, દિલ્હી હાઈકમાન્ડ ગુજરાત કોંગ્રેસની નેતાગીરીથી નારાજ છે. તેથી હાઈકમાન્ડે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીથી અંતર બનાવી લીધું છે અને ‘જીતો અને પરર્ફોમન્સ’ બતાવોનો આદેશ આપી દીધો છે
Gujarat Politics : આ મહિનાના અંતે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓની જાહેરાત થઈ શકે છે. ત્યારે ગુજરાત કોંગ્રેસે આદરી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની તૈયારી આરંભી દીધી છે. ગુજરાત કોંગ્રેસ ભવન ખાતે મેરેથોન બેઠકોનો ધમધમાટ શરૂ થઈ ગયો છે. સ્ટ્રેટર્જી કમિટી, કેમ્પેઈન કમિટી, ઈલેક્શન મેનેજમેન્ટ કમિટી, પ્રોગ્રામ ઈમ્પ્લીમેન્શન કમિટી, મેનીફેસ્ટો કમિટી, મીડિયા કમિટી, પબ્લિસિટી કમિટી તથા જિલ્લા અને શહેર પ્રમુખો સાથે બેઠક ચાલી રહી છે. સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં વિજય મેળવવા કોંગ્રેસના દિગ્ગજો વચ્ચે મેરેથોન મંથન ચાલી રહ્યું છે. પરંતું આ બધામાં કંઈક ખૂટતું હોય તો તે હાઈકમાન્ડની દખલગીરી છે.
કોંગ્રેસમાં અંદરખાને ચર્ચા છે કે, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડે હાથ ખંખેરી લીધા છે. તેના સ્પષ્ટ કારણો પણ ચર્ચાઈ રહ્યાં છે. આંતરિક સૂત્રો અનુસાર, ગુજરાત કોંગ્રેસના માળખામાં આમૂલ પરિવર્તન કરી મોડેલ સંગઠન બનાવવા ખુદ રાહુલ ગાંધીએ રસ દાખવ્યો હતો. તેઓએ લગ્નના ઘોડા અને રેસના ઘોડાનું ઉદાહરણ આપી એક્શન લેવા તત્પરતા દાખલી પણ હતી. પરંતું જે રીતે ગુજરાત કોંગ્રેસમાં આંતરિક વિવાદ શમી નથી રહ્યો, તે જોતાં હવે દિલ્હી હાઈકમાન્ડે ખુદ સ્થાનિક સ્વરાજયની ચૂંટણીમાં હાથ ખંખેરી લીધાં હોવાનું કહેવાય છે.
જીતો અને પરર્ફોન્સ બતાવો
એટલું જ નહી, હાઈકમાન્ડે ચોખ્ખેચોખ્ખું કહી દીધું છે કે, જીતો અને પરર્ફોમન્સ બતાવો. તેથી જો હવે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં હાર-જીતનું ઠીકરું ફૂટશે, તો કોના માથા પર ફૂટશે તે સમજી લેવું. ત્યારે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી કેટલાક નેતાઓના પરર્ફોમન્સનો લિટમસ ટેસ્ટ હશે તે સો ટકા સાચું.
...તો હાઈકમાન્ડના આદેશ વગર ચૂંટણી થશે
હાલ કોંગ્રેસના સ્થાનિક કાર્યક્રમોમાં ગુજરાત કોંગ્રેસની નેતાગીરીની લઈને ભારે અસંતોષ છે. ગણ્યાગાંઠ્યા લોકો ગુજરાત કોંગ્રેસમાં પોતાનું ચલાવ્યા કરે છે તેવા આરોપ પણ વારંવાર ઉઠ્યા છે. આ અંગે પહેલાથી જ હાઈકમાન્ડની નારાજગી છે. બીજી વાત એ પણ છે કે, ગુજરાત કોંગ્રેસ પર હાઈકમાન્ડની કોઈ કમાન્ડ નથી. તેને કારણે સ્થાનિક લેવલે સારા નેતાઓએ ચૂંટણીમાં રસ દાખવ્યો નથી, અને ચૂંટણથી અંતર બનાવી રાખ્યું છે. ત્યારે ચૂંટણીમાં કેટલાક નેતાઓની નારાજગીની અસર ચોક્કસથી જોવામાં આવી શકે છે.
હાલ ગુજરાત કોંગ્રેસમાં બેક ટુ બેક રણનીતિની બેઠકો ચાલી રહી છે. આ બેઠકોમાં સમિતિના ચેરમેન વાઇસ ચેરમેન કન્વીનર અને સભ્યો હાજર રહે છે. ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રભારી મુકુલ વાસનિક, પ્રમુખ અમિત ચાવડા અને તુષાર ચૌધરીની બેઠકોમાં ઉપસ્થિતિ જોવા મળે છે.
કોંગ્રેસ કોને ટિકિટ આપશે
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે કોંગ્રેસે સેન્સ પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે. હાલમાં અમદાવાદમાં 7 જગ્યાઓ પર દાવેદારોને સાંભળવામાં આવ્યા હતા. અમદાવાદ મનપામાં ચૂંટણી લડવા અંદાજીત 700 લોકોએ ફોર્મ ભરી દાવેદારી કરી છે. કોંગ્રેસ 50 ટકા બેઠકો પર 50 વર્ષથી ઓછી વયના ઉમેદવારોને પસંદ કરાશે તેવું કહી દેવાયું છે. તો વિસ્તારના બિન રાજકીય લોકોને Q આર કોડથી જોડાવા અપીલ કરાઈ છે. સામાજિક-શૈક્ષણિક લોકોને ચૂંટણી લડાવવાનું પણ કોંગ્રેસે આયોજન કર્યું છે. વારંવાર ચૂંટણી લડેલા કાર્યકરોને પડતા મૂકી સંગઠનમાં જવાબદારી અપાશે. બે દિવસની સેન્સ પ્રક્રિયા બાદ નિરીક્ષકો વોર્ડદીઠ પેનલ તૈયાર કરશે. પેનલ અંગે ચૂંટણી સમિતિની ચર્ચા બાદ ઉમેદવારો પર ફાઈનલ મહોર વાગશે.
