/મધ્યપ્રદેશ-ગુજરાતમાં એકસાથે CDV વાયરસ આવ્યો, પણ વાઘ કરતા સિંહોના મોત કેમ વધારે થયા, આ રહ્યું મોટું કારણ

Gandhinagar News : જેમ ગુજરાતમાં ગીરના જંગલમાં સાવજોના ઘાતક કેનાઈન ડિસ્ટમ્પર વાયરસથી મોત થયા, તેમ મધ્યપ્રદેશમાં પણ આ જ વાયરસને કારણે વાઘના મોત થયા હોવાની પુષ્ટિ થઈ છે. જોકે, કેટલા વાઘના મોત થયા તેનો સત્તાવાર આંકડો જાહેર કરાયો નથી. કોઈ કહે છે કે, 4 વાઘના મોત થયા, કોઈ 6, તો કોઈ 10 નો આંકડો આપે છે. મધ્યપ્રદેશના કાન્હા નેશનલ પાર્કમાં વાઘના મોત થયા છે, તો તેનાથી હજારો કિલોમીટર દૂર ગીરના જંગલમાં સાવજોના મોત થયા છે. આવામાં વાઘ કરતા સાવજોના મોતનો આંકડો વધારે છે. પરંતું આવું કેમ. વાયરસનો પ્રકાર એક છે તો પછી શું કારણ હોઈ શકે, જુઓ અહેવાલ.
પાંચ વાઘનું કેનાઈન ડિસ્ટમ્પર વાયરસથી મોત
ગત મહિને જ મધ્યપ્રદેશના કાન્હા ટાઈગર નેશનલ પાર્કમાં વાઘના મોતનો આંકડો જાહેર કરાયો છે. જેમાં એક માદા, ત્રણ પાઠડા (બચ્ચા) અને અન્ય એક નર વાઘ, એમ કુલ મળીને પાંચ વાઘનું કેનાઈન ડિસ્ટમ્પર વાયરસથી મોત થયા હોવાનું મધ્ય પ્રદેશના વન વિભાગ દ્વારા જણાવાયું. જોકે, ગુજરાતનું વન વિભાગ હજી એ શોધી શક્યુ નથી કે, ગીરમાં સાવજના મોત કેમ થયા છે. પરંતું ચર્ચા છે કે, ગીરના સાવજોના મોત પણ કેનાઈન ડિસ્ટમ્પર વાયરસથી જ થયા છે.
સિંહોની ટોળામાં રહેવાની આદતને કારણે આ ચેપ જલ્દીથી ફેલાય
સીડીવી એ વન્ય જીવોમાં ભયાનક ચેપી રોગ કહેવાય છે. જો એકવાર ફેલાયો તો વન વિભાગમાં મહામારી પણ ફેલાવી શકે છે. આ ઘાતક કેનાઈન ડિસ્ટમ્પર વાયરસનું બીજું નામ બેબેસિઓસીસ પણ છે. આવામાં સાવજના મોત અંગે મોટું કારણ એ પણ છે કે, સાવજ ટોળામાં રહે છે. ગુજરાતમાં કહેવત છે કે, સાવજોના ટોળા હોય. સિંહોની ટોળામાં રહેવાની આદતને કારણે આ ચેપ જલ્દીથી ફેલાય છે.
વાઘ એકલા ફરતા હોવાથી સંકટ ઓછું આવે છે
ગીર અને મધ્ય પ્રદેશનો વિસ્તાર એકબીજાથી અલગ છે. વાઘ અને સાવજોની રહેવાની પ્રકૃતિ અલગ છે. વાઘ એકલામાં ફરતા હોય છે, એટલે તેમાં રોગ આવે તો પણ સમગ્ર પ્રજાતિ પર ક્યારેય સંકટ આવતું નથી. પરંતું સાવજ પર મોતનું સંકટ આવી જાય છે. આ પહેલા પણ ગીરના જંગલમાં અનેકવાર ઘાતક કેનાઈન ડિસ્ટમ્પર વાયરસ ફેલાઈ ચૂક્યો છે. સાવજોની ટોળામાં રહેવાની પ્રકૃતિ જ ક્યારેક સાવજોના વિનાશનું કારણ પણ બની શકે છે.
ગીરમાં રખડતા કૂતરા સિંહો માટે સંકટ
સૌરાષ્ટ્રમાં સિંહના વિસ્તારમાં રખડતા પશુ-કૂતરાની વધતી વસ્તીથી ચિંતા વધી છે. આ કારણે ગીરના સિંહો પર બેવડો વાયરસ એટેક થયો છે. અમરેલી, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ અને ભાવનગર વિસ્તારોમાં ૧.૦૮ લાખ રખડતા કૂતરા છે. જે સિંહો માટે જીવલેણ એવા CDV વાયરસના સંભવિત વાહક છે. આ જ વિસ્તારોમાં આશરે ૮૦,૦૫૦ રખડતા પશુઓ પણ છે. આ પશુઓ થકી સિંહોમાં વાયરસ ફેલાવાનો ડર વધી જાય છે.