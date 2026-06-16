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ગુજરાતમાં મહિનાઓથી ચાલતું ખેડૂત આંદોલન ગણતરીની મિનિટોમાં કેમ વિખેરાયું? જાણો અંદરની વાત

Ahmedabad News: મહિનાઓથી ચાલતું ખેડૂત આંદોલન ગણતરીની મિનિટોમાં કેમ વિખેરાયું? ખેડૂત આંદોલન બે પાર્ટીઓના ઝગડાનું કેન્દ્ર બન્યું. કોંગ્રેસે કહ્યું કે AAP ના નેતાઓએ ખેડૂતોને ઉશ્કેરવાનું કામ કર્યું. AAP એ કહ્યું કે ગાંધીનગરના બદલે ખેડૂતોને અધવચ્ચે રાખી સભાનું આયોજન કેમ? ખેડૂતોની ઉશ્કેરણી કરવામાં મોરબી AAP ના નેતાઓ જોવા મળ્યા. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 16, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 12:45 PM IST
ગુજરાતમાં મહિનાઓથી ચાલતું ખેડૂત આંદોલન ગણતરીની મિનિટોમાં કેમ વિખેરાયું? જાણો અંદરની વાત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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