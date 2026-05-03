હોમGujaratગુજરાતના લોકોઓ શા માટે કરે છે સિકોતર માતાની પૂજા? શું છે યમનના ટાપુ સાથેનું કનેક્શન? જાણો

ગુજરાતના લોકોઓ શા માટે કરે છે સિકોતર માતાની પૂજા? શું છે યમનના ટાપુ સાથેનું કનેક્શન? જાણો

Gujaratis Worship Sikotar Mata: ગુજરાતના દરિયાકાંઠે વસતા લોકો ખાસ કરીને કચ્છ, ખંભાત અને આસપાસના વિસ્તારોના વેપારીઓ અને માછીમારો સિકોતર માતાની પૂજા ખૂબ જ આસ્થા અને વિશ્વાસ સાથે કરે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: May 03, 2026, 06:50 PM IST
  • સિકોતર માતા અને યમનના સોકોત્રા ટાપુ વચ્ચે શું છે સંબંધ?
  • જાણો દરિયાખેડુઓની અતૂટ આસ્થાનો ઇતિહાસ
  • જાણો રહસ્યમય સોકોત્રા ટાપુની કહાની

ગુજરાતના લોકોઓ શા માટે કરે છે સિકોતર માતાની પૂજા? શું છે યમનના ટાપુ સાથેનું કનેક્શન? જાણો

Gujaratis Worship Sikotar Mata: ગુજરાતના કચ્છ, ખંભાત અને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં સિકોતર માતાની પૂજા કરવામાં આવે છે. આ માત્ર એક ધાર્મિક માન્યતા નથી, પરંતુ એ લોકોના જીવન સાથે જોડાયેલી પરંપરા છે, જેઓ સમુદ્રમાં કામ કરે છે અને લાંબી તેમજ જોખમી મુસાફરી પર જાય છે. ઇતિહાસમાં પણ આના ઘણા પુરાવા મળે છે. તો ચાલો જાણીએ કે, ગુજરાતી લોકો સિકોતર માતાની પૂજા શા માટે કરે છે અને યમનના ટાપુ સાથે તેનો શું સંબંધ છે. ચાલો જાણીએ વિગતવાર.

ગુજરાતના લોકો સિકોતર માતાની પૂજા શા માટે કરે છે?
ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના લોકો ખાસ કરીને કચ્છ અને ખંભાતના વેપારીઓ અને માછીમારો સિકોતર માતાની ખૂબ જ આસ્થા અને વિશ્વાસની સાથે પૂજા-અર્ચના કરે છે. આ દેવી સમુદ્રની જોખમી મુસાફરીમાં રક્ષણ આપનારી માનવામાં આવે છે. તેથી ખલાસીઓ સફર પર જતા પહેલા તેમની પૂજા કરે છે અને હેમખેમ ઘરે પાછા ફરવા માટે પ્રાર્થના કરે છે.

યમનના ટાપુ સાથે શું છે સંબંધ?
પ્રાચીન સમયમાં સમુદ્ર માત્ર એક માર્ગ નહોતો, પરંતુ એક વિશાળ, અજાણી અને જોખમી દુનિયા હતી. જ્યારે ભારતીય વેપારીઓ અને ખલાસીઓ અરબી સમુદ્ર પાર કરતા, ત્યારે તેમને હજારો કિલોમીટર સુધી ક્યાંય જમીન દેખાતી નહોતી. વાવાઝોડાં, ઊંચાં મોજાં અને રસ્તો ભટકી જવાનું જોખમ હંમેશા રહેતું હતું. આવા કપરા સમયમાં જ્યારે દૂર સમુદ્રમાં અચાનક કોઈ ટાપુ દેખાતો, ત્યારે તે તેમના માટે જીવન બચાવનારું સ્થાન બની જતો હતો. આ ટાપુ આજે યમન પાસે આવેલો 'સોકોત્રા' (Socotra) કહેવાય છે. ધીમે-ધીમે આ ટાપુ ભારતીય ખલાસીઓની આસ્થાનો ભાગ બની ગયો. તેમણે આ ટાપુને દેવીનું સ્વરૂપ આપી દીધું, જેમને આજે આપણે સિકોતર માતા તરીકે ઓળખીએ છીએ. આજે ખાસ કરીને કચ્છ, ખંભાત અને ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં સિકોતર માતાની પૂજા થાય છે. આ આસ્થા માત્ર ધર્મ નથી, પરંતુ સમુદ્રમાં જીવનના સંઘર્ષ સાથે જોડાયેલી એક અતૂટ પરંપરા છે.

સોકોત્રા ટાપુ કેમ હતો આટલો ખાસ?
સોકોત્રા ટાપુ અરબી સમુદ્રમાં એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ સ્થાને આવેલો છે. તે યમનની દક્ષિણ-પૂર્વમાં અને આફ્રિકાના હોર્ન (Horn of Africa) પાસે સ્થિત છે. પ્રાચીન સમયમાં જ્યારે જહાજો લાકડાના બનેલા હતા અને માત્ર પવનની ગતિ પર ચાલતા હતા, ત્યારે લાંબી દરિયાઈ મુસાફરી અત્યંત કઠિન હતી. ભારતથી પશ્ચિમ એશિયા કે આફ્રિકા જનારા ખલાસીઓ માટે વચ્ચે રોકાવા માટે સુરક્ષિત જગ્યાઓ ખૂબ જ ઓછી હતી. પીવા માટે મીઠું પાણી સૌથી મોટી જરૂરિયાત હતી અને દરેક બંદરે ટેક્સ (કર) ભરવો પડતો હતો. સોકોત્રા એક એવી જગ્યા હતી જ્યાં મીઠું પાણી મળી રહેતું, જહાજો ઉભા રહી શકતા અને ખલાસીઓ આરામ કરી શકતા. આથી આ ટાપુ તેમના માટે જીવન બચાવનારો આશરો બની ગયો હતો.

સોકોત્રાનું અજીબ અને રહસ્યમય સ્વરૂપ
આ ટાપુ દેખાવમાં પણ ખૂબ જ અલગ અને અજીબ છે. અહીં એવા વૃક્ષો અને પહાડો છે જે જાણે કોઈ બીજી દુનિયાના હોય તેવા લાગે છે. જેમ કે 'ડ્રેગન બ્લડ ટ્રી' (Dragon Blood Tree), જેનો રસ લાલ રંગનો હોય છે. આ ઉપરાંત વિશાળ અને વિચિત્ર આકારના છોડ-વૃક્ષો, ચૂનાના પત્થરોની ગુફાઓ જેમાં લટકતા પત્થરો અને સૂકું તેમજ તેજ પવનવાળું વાતાવરણ અહીંની ખાસિયત છે. દરિયાઈ મુસાફરોને આ જગ્યા ક્યારેક ડરામણી તો ક્યારેક રક્ષણ આપનારી લાગતી હતી.

ભારતીય ખલાસીઓ અને અરબી સમુદ્રનો વેપાર
ભારતના પશ્ચિમ કિનારાના લોકો હજારો વર્ષોથી દરિયાઈ વેપાર કરતા હતા. જેમાં કચ્છ અને ગુજરાતના વેપારીઓ, કોળી અને માછીમાર સમુદાયો, મહારાષ્ટ્ર અને કોંકણના ખલાસીઓ તથા અન્ય દરિયાઈ સમુદાયોનો સમાવેશ થતો હતો. આ લોકો કાપડ, મસાલા, ડુંગળી અને અન્ય સામાન લઈને આરબ દેશો, ઈરાન, ઈરાક અને આફ્રિકા સુધી જતા હતા. તેમની મુસાફરી ખૂબ જ લાંબી અને મુશ્કેલ હતી, તેથી તેમને એક એવા રક્ષકની જરૂર જણાતી હતી જે તેમને સમુદ્રમાં સુરક્ષિત રાખી શકે.

સોકોત્રામાંથી સિકોતર માતા કેવી રીતે બન્યા?
જ્યારે ભારતીય ખલાસીઓ સોકોત્રા પહોંચતા, ત્યારે તેમના માટે આ પહેલો સુરક્ષિત પડાવ હતો. આ ટાપુ જીવન બચાવનારી જગ્યા હતી, તો ક્યારેક ડરામણી અને રહસ્યમય પણ લાગતી હતી. તેમને અનુભવ થયો કે આ ટાપુ તેમનું રક્ષણ કરે છે અને તેમને નવું જીવન આપે છે. ધીમે-ધીમે તેમણે આ ટાપુની શક્તિને દેવીનું સ્વરૂપ આપ્યું અને તેમને 'સિકોતર માતા', 'સિકોતરી માતા' અથવા 'દરિયાની દેવી' તરીકે ઓળખાવ્યા. એવી માન્યતા બંધાઈ કે આ દેવી સમુદ્રમાં મુસાફરોનું રક્ષણ કરે છે અને તેમને સુરક્ષિત રીતે ઘરે પાછા લાવે છે.

સિકોતર માતાની પૂજા કેવી રીતે થાય છે?
ગુજરાત અને પશ્ચિમ ભારતના દરિયાઈ સમુદાયો આજે પણ સિકોતર માતાની પૂજા પૂરી આસ્થા સાથે કરે છે. તેમની પૂજામાં હોડી કે જહાજના નાના મોડેલ ચઢાવવા, નાળિયેર અને ફૂલ અર્પણ કરવા તથા મુસાફરી પર જતા પહેલા પ્રાર્થના કરવાનો સમાવેશ થાય છે. ખાસ કરીને ખલાસીની પત્ની અને પરિવાર દ્વારા આ પૂજા કરવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે, આ દેવી સમુદ્રમાં આવતા દરેક જોખમ સામે રક્ષણ આપે છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

