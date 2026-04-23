ભણતર લજાયું : જીભ લપસવાની ટેવ કે પછી તાળી પડાવવાનો મોહ! વારંવાર ઈટાલિયાની જીભ કેમ લપસે છે!
Gopal Italia's tongue slipped : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પ્રચાર દરમિયાન આપના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયાની જાહેરસભા દરમિયાન જીભ લપસ્યાનો વીડિયો વાયરલ થયો છે. જેમાં તેઓ જાહેરમાં અભદ્ર શબ્દનો ઉપયોગ કરતા જોવા મળ્યા, ત્યારે બેફામ વાણીવિલાસ કરતા નેતાઓ પોતાના જ ભણતરને લજવી રહ્યાં છે, શું તેઓ ઘરમાં પણ આવા જ અપશબ્દનો પ્રયોગ કરતા હશે?
- આમ આદમી પાર્ટીના વિસાવદરના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયા ફરી એકવાર બોલવામાં ભાન ભૂલ્યા
- જાહેર સભામાં મંચ પરથી અભદ્ર શબ્દનો પ્રયોગ કરતા હોય તેવો વીડિયો વાયરલ થતા ચર્ચા ઉપડી
- નેતાઓનું આ પ્રકારે જાહેરમાં બેફામ વાણીવિલાય કેટલું યોગ્ય કહેવાય?
Trending Photos
Gujarat Local Body Election 2026 : રાજકીય પક્ષોના નેતાઓનું ભાન ભૂલીને જીભ લપસી જવી સામાન્ય બાબત બની ગઈ છે. પરંતું નેતાઓ જે સામાજિક જીવનમાં છે, અને જે હોદ્દા પર છે ત્યાં બોલવામાં ભાન ભૂલવું એ કેટલું યોગ્ય કહેવાય. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પ્રચાર દરમિયાન આમ આદમી પાર્ટીના વિસાવદરના ધારસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયા એક જાહેરસભામાં અપશબ્દો બોલ્યા હતા. ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયાની જીભ વારંવાર કેમ લપસી જાય છે. આમ આદમી પાર્ટીના નેતા ગોપાલ ઈટાલિયા વારંવાર નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીને આઠ ચોપડી આઠ ચોપડી પાસ કહીને તેમની મજાક જાહેરમાં ઉડાવતા હોય છે, પરંતું પોતે તો ગ્રેજ્યુએટ છે, પોતે વકીલાતનો અભ્યાસ કર્યો છે તેવો દાવો કરે છે. ત્યારે ગોપાલ ઈટાલિયા ખુદ પોતાનું ભણતર લજવી રહ્યાં છે.
ભીડની વચ્ચે ઈટાલિયાનો અભદ્ર શબ્દનો પ્રયોગ
ગતરોજ આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયા જાહેર સભામાં અભદ્ર શબ્દનો ઉપયોગ કરતો વીડિયો વાયરલ થયો હતો. જાહેરમંચ પર ભીડ વચ્ચે ગોપાલ ઈટાલિયાએ અભદ્ર શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો હતો. એટલું જ નહિ, આ બાદ તેઓએ છાવરતા કહ્યું હતું કે, ભાવનગર સાઈડ તો આવું જ બોલાય છે. સુરતમાં તો આનાથી પણ વધુ બોલાય છે.
કયા મોઢે કહેશો કે તમે આઠ ચોપડી પાસ છો
શું આ તમારું ભણતર, આ તમારી સંસ્કારિતા છે કે, તમે ગાળ બોલો અને ઉપરથી કહો કે, ભાવનગર સાઈડ આવું જ બોલાય, સુરતમાં તો આનાથી વધુ બોલાય છે તેવું કહીને બચાવ કર્યો. હવે ગોપાલ ઈટાલિયા નાયબ મુખ્યમંત્રીને કયા મોઢે કહેશો કે તમે આઠ ચોપડી પાસ છો. હાલમાં જ એક ઘટનામાં તેઓએ એવો શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો હતો કે, ‘તું નમાલો છે, મે માનું ધાવણ ધાવ્યું છે.’
વારંવાર ઈટાલિયાની જીભ કેમ લપસે છે?
લોકરંજક થવાના મોહમાં ગોપાલ ઈટાલિયાની જીભ વારંવાર લપસી રહી છે. લોકોમાં તાળી પડાવવા માટે તેઓ કંઈ પણ બોલી નાંખે છે હવે એવું લાગી રહ્યું છે. તમે કોઈને આઠ પાસ કહીને ઉતારી પાડો છો, અને તમે વકીલ હું છું, ગ્રેજ્યુએટ છો તેનું બહુમાન લો છો. જાહેરમાં ગાળ બોલીને ઉપરથી છાવરો છો. શું ભણતરની સાથે સંસ્કારિતા પણ ગુમાવી દીધી છે?
ગુજરાતમાં બહુચર્ચિત જૂતાકાંડની શરૂઆત પણ ગોપાલ ઈટાલિયાએ કરી હતી. તેઓએ સૌથી પહેલા ગુજરાત સરકારના પૂર્વ મંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા પર જાહેરમાં જૂતુ ફેંક્યું હતું. જેના બાદ તેમના પર ગત વર્ષે બે વાર જૂતું ફેંકાવાનો પ્રયાસ થયો હતો. પહેલા જામનગર ને બાદમાં જુનાગઢમાં તેમના પર જૂતું ફેંકવાનો પ્રયાસ કરાયો હતો. આ પહેલા તેઓએ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી માટે પણ અપશબ્દોનો પ્રયોગ કર્યો હતો. જેને કારણે તેઓ ચર્ચામાં આવ્યા હતા.
જાહેરમાં અભદ્ર શબ્દો બોલતા, ગમે તે રીતે વર્તતા નેતાઓ શું પોતાના ઘરે પણ આવું જ વર્તન અને બેફાણ વાણીવિલાસ કરતા હોય છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે