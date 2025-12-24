સુરેન્દ્રનગરના કલેક્ટરના પગ તળે ઈડીનો રેલો કેમ આવ્યો, દિલ્હીમાં નામ ખૂલતા અનેક કૌભાંડો ખૂલ્યા
Surendranagar ED Raid : સુરેન્દ્રનગરમાં કથિત જમીન અને NA કૌભાંડ વચ્ચે EDની મોટી કાર્યવાહી, સુરેન્દ્રનગર કલેક્ટર શંકાના ઘેરામાં આવ્યા
Surendranagar News : સુરેન્દ્રનગરમાં ઈડીની રેડ હાલ સમગ્ર ગુજરાતમાં ચર્ચાતો મુદ્દો બન્યો છે. જમીનના કરોડોના કૌભાંડમાં મામલતદારની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તો સુરેન્દ્રનગર કલેક્ટર શંકાના ઘેરામાં આવ્યા છે. ત્યારે આખરે એવું તો શું થયું કે કલેક્ટરના પગતળે રેલો આવ્યો, તે જાણીએ.
સુરેન્દ્રનગર નાયબ મામલતદારની EDએ કરેલી ધરપકડ બાદ ચંદ્રસિંહ મોરીને લઇ ED અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટની વિશેષ અદાલતમાં પહોંચી છે. જ્યાં 14 દિવસના રિમાન્ડની માંગ કરાઈ છે. સુરેન્દ્રનગર કલેક્ટર અને અન્ય ઉચ્ચ અધિકારીઓના નિવાસસ્થાને ગઈકાલે ઈડી દ્વારા કરવામાં આવેલા દરોડા બાદ આજે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ તપાસના અંતે નાયબ મામલતદાર ચંદ્રસિંહ મોરીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ઈડીની ટીમ દ્વારા અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટ સ્થિત વિશેષ અદાલતમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. આ સમગ્ર મામલે વધુ પૂછપરછ અને પુરાવાઓ એકત્ર કરવા માટે ઈડી દ્વારા કોર્ટ પાસે આરોપીના 14 દિવસના રિમાન્ડ માંગી શકે છે.
દિલ્હીથી થઈ હિલચાલ
જાણવા મળ્યું કે, દિલ્હીના એક કેસમાં તપાસ કરતા સુરેન્દ્રનગરમાં મોટું કૌભાંડ હોવાનું સામે આવતા કાર્યવાહી કરાઈ છે. દિલ્હીમાં દાખલ એક કેસમાં ઇડી સુરેન્દ્રનગર તપાસ માટે આવી હતી. દિલ્હીના કેસની તપાસ કરતાં અહીંયા અન્ય જમીન કૌભાંડની માહિતી મળી હતી.
દિલ્હીના કેસની તપાસ કરતાં અહીંયા અન્ય જમીન કૌભાંડની માહિતી મળતા તેનો અલગ ગુનો દાખલ કરાયો છે. કેસમાં રોકડ મળી આવતા અને અન્ય બાબતોને ધ્યાને રાખીને એસીબીમાં અન્ય ગુનો દાખલ કરાયો છે. અલગ અલગ ગુના દાખલ કરીને ઇડીએ તપાસ હાથ ધરી છે. ત્યારે આ કેસમાં આગામી દિવસમાં વધુ મોટા ખુલાસા થાય તેવી શકયતા છે. અનેક બેનામી સંપત્તિ અને ગેરરીતિ સામે આવે તેવી શકયતા છે. તો કલેક્ટર અને નાયબ મામલતદાર સિવાય અન્ય સામે પણ કાર્યવાહી થઈ શકે છે
કોની કોની પૂછપરછ કરાઈ
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરોક્ટેરેટ EDની ટીમે 1500 કરોડના જમીન સંપાદનમાં કટકી બટકીના આરોપસર વર્તમાન કલેક્ટર રાજેન્દ્રકુમાર એમ.પટેલ, નાયબ મામલતદાર ચંદ્રસિંહ મોરી, કલેક્ટરના પીએ રવિરાજસિંહ ઝાલા, કલાર્ક મયુરસિંહ ગોહિલ અને હાઇકોર્ટના એક વકીલ સહિત પાંચ વ્યક્તિઓની પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
કલેક્ટર ઓફિસની ફાઈલો ઘરે લઈ જતા
દરોડા દરમિયાન તપાસમાં ખુલ્યું હતું કે, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા કલેક્ટર જે ફાઇલનો વહિવટ કરવાનો હોય તે ઘરે લઇ જતા હતા. જેથી તેમના બંગલામાંથી 100 ફાઈલો જપ્ત કરવામાં આવી હતી.
