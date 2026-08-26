Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /... તો અનેક નેતાઓ અને મંત્રીઓ થશે ઘરભેગા, ભાજપ ફેરફાર કરવાના મૂડમાં :  આમના કારણે પાર્ટીઓ મુશ્કેલીમાં

... તો અનેક નેતાઓ અને મંત્રીઓ થશે ઘરભેગા, ભાજપ ફેરફાર કરવાના મૂડમાં :  આમના કારણે પાર્ટીઓ મુશ્કેલીમાં

આજે સૌ કોઈના હોઠે એક જ શબ્દ છે Gen-Z.સમયનો આ બદલાવ ભવિષ્યના રાજકારણનો આખો નકશો બદલી નાખશે તો નવાઈ નહીં! ભાજપ હોય, કોંગ્રેસ હોય કે આપ દરેક પક્ષે આગામી ચૂંટણી માટે નવેસરથી રણનીતિ ઘડવી જ પડશે, કારણ કે આવનારો સમય માત્ર ને માત્ર Gen-Zનો છે. હવે જો જૂના અને પરંપરાગત રાજકારણને બાજુ પર મૂકીને આજના યુવાનોને નહીં આકર્ષવામાં આવે, તો ક્યારે સત્તામાંથી ફેંકાઈ જશો તેની ખબર પણ નહીં પડે! આજે નરેન્દ્ર મોદી, રાહુલ ગાંધી હોય કે કેજરીવાલ દિગ્ગજ નેતાઓ સોશિયલ મીડિયાથી લઈને જાહેર મંચો સુધી 'જેન-ઝી'ના ગુણગાન ગાઈ રહ્યા છે. આ સાફ સંકેત છે કે આગામી ચૂંટણીઓમાં આ 'Gen-Z ફેક્ટર' જ ખેલ પાડશે અને વર્ષોથી જામેલા પીઢ નેતાઓએ હવે 'ઘરભેગા' થવાનો વારો આવશે!

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 26, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 02:40 PM IST
... તો અનેક નેતાઓ અને મંત્રીઓ થશે ઘરભેગા, ભાજપ ફેરફાર કરવાના મૂડમાં :  આમના કારણે પાર્ટીઓ મુશ્કેલીમાં

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સમુદ્રમાં એક કે બે નહીં એક સાથે 4 વાવાઝોડા હાહાકાર મચાવવા માટે છે તૈયાર, જાણો ક્યાં
2
3
4
5