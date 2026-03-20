IAS પ્રતિભા દહિયાએ ગુજરાત કેડરમાંથી અચાનક કેમ ટ્રાન્સફર લીધું? કેમ રાજસ્થાન જશે, જાણો Inside સ્ટોરી
IAS Pratibha Dahiya Transfer Gujarat Cader To Rajasthan Cader : IAS પ્રતિભા દહિયા, જેઓ પોતાના દિવંગત ભાઈનું સપનું સાકાર કરીને આઈએસ બન્યા હતા, અને ગુજરાત કેડરમાં પોસ્ટીંગ મેળવ્યું હતું. પરંતું તેઓ રાજસ્થાન કેડરમાં ટ્રાન્સફર માંગીને ફરી ચર્ચામાં આવ્યા છે. કેમ તે તેઓએ ટ્રાન્સફર માંગી, અને શું છે કારણે તે જાણીએ.
- મહિલા IAS અધિકારી પ્રતિભા દહિયાએ પોતાના પ્રેમ માટે ગુજરાત કેડર છોડ્યું
- હવે રાજસ્થાન કેડરમાં આઈએએસ પતિ યક્ષ ચૌધરી સાથે કામ કરશે
- ઈન્ડિયન સિવિલ સર્વિસિસ નિયમ અંતર્ગત કેડર બદલવાની મંજૂરી અપાઈ
IAS Pratibha Dahiya transfer : ગુજરાતના IAS પ્રતિભા દહિયાએ પ્રેમ પામવા માટે ગુજરાત કેડર છોડ્યું છે. પ્રતિભા દહિયાએ દિવંગત ભાઈનું સપનું પૂરુ કરવા માટે UPSCIAS ની પરીક્ષા ક્રેક કરી હતી. તેઓએ લગ્નના આધાર પર ગુજરાત કેડરમાંથી રાજસ્થાન કેડરમાં ટ્રાન્સફ મેળવી છે. જ્યાં તેઓ પોતાના IAS પતિ યક્ષ ચૌધરી સાથે સેવા આપશે. આવો જાણીએ તેમની સક્સેસ સ્ટોરી.
પ્રતિભા દહિયાની ટ્રાન્સફર અરજી મંજૂર થઈ
ઈન્ડિયન સિવિલ સર્વિસમાં લગ્ન બાદ વધુ એક IAS કપલનું એક કેડરમાં કામ કરવાની રજૂઆત કબૂલ થઈ ગઈ છે. મહિલા IAS અધિકારી પ્રતિભા દહિયાએ પોતાના પ્રેમ માટે ગુજરાત કેડર છોડ્યું છે. ઈન્ટર કેન્ડર ટ્રાન્સફર બાદ પ્રતિભા દહિયા હવે પોતાના IAS પતિ સાથે કામ કરશે. IAS દંપતી હવે રાજસ્થાન કેડરમાં સેવા આપશે.
કાર્મિક તેમજ પ્રશિક્ષણ વિભાગ (ડીઓપીટી) એ 18 માર્ચ, 2026 ના રોજ IAS પ્રતિભા દહિયાના કેડર ટ્રાન્સફરનો આદેશ જાહેર કર્યો છે. સેક્રેટર રાજેશ કુમાર યાદવની સહી સાથે જાહેર કરાયેલા આદેશમાં લખાયું છે કે, ઈન્ડિયન સિવિલ સર્વિસિસ નિયમ, 1954 ના નિયમ 5 ના ઉપનિયમ(2) અંતર્ગત કેન્દ્ર સરકારે પ્રતિભા દહિયાIAS (GJ:2022) નું ટ્રાન્સફર ગુજરાત કેડરથી રાજસ્થાન કેડરમાં તેમને લગ્નના આધાર પર કર્યું છે.
IAS Pratibha Dahiya Biography: પ્રતિભા દરિયાએ UPSC માં 55મી રેન્ક મેળવી હતી
IAS પ્રતિભા દહિયા મૂળ હરિયાણાના સોનીપત જિલ્લાના ખરખૌદા રોડ સ્થિત ઝરોઠ ગામની વતની છે. તેમણે સંઘ લોક સેવા આયોગની સિવિલ સેવા પરીક્ષા વર્ષ 2021 માં અખિલ ભારતીય સ્તર પર 55 મી રેન્ક મેળવી હતી. આ પહેલા UPSC 2020 માં તેઓે 214 મી રેન્ક મળી હતી. તેઓએ કહ્યું હતું કે, પહેલા તેઓ ખાનગી નોકરી કરતા હતા. પરંતું ઘરેલું પરિસ્થિતિઓને કારણે તેઓને નોકરી છોડવી પડી હતી. તેના બાદ તેઓએ ઘરે રહીને UPSC ની તૈયારીઓ કરી હતી. સતત બે વાર પરીક્ષા પાસ કર્યા બાદ તેઓ IAS બન્યા હતા.
(IAS પ્રતિભા દહિયાના પતિ IAS યક્ષ ચૌધરી)
પ્રતિભા દહિયાના જીવનમાં મોટો ઝટકો ત્યારે આવ્યો, જ્યારે વર્ષ 2018 માં તેમના ભાઈનું નિધન થયું હતું. યુપીએસસી પાસ કર્યા બાદ એક ઈન્ટરવ્યૂમાં તેઓએ કહ્યું હતું કે, તેમના ભાઈનું સપનું હતું કે તેઓ IAS બને, જેને મેં સાકાર કર્યું.
શિક્ષા અને શરૂઆતી સેવા
IAS પ્રતિભા દહિયાનો જન્મ 16 ઓક્ટોબર, 1996 ના રોજ થયો હતો. તેઓએ દિલ્હી વિશ્વવિદ્યાલયમાં અંગ્રેજીમાં બીએ અને એમએ કર્યું છે. તેમની સ્કૂલી શિક્ષા બોર્ડિંગ સ્કૂલમાં થઈ હતી. ગુજરાત કેડરમાં તેઓ ભાવનગરમાં આસિસ્ટન્ટ કલેક્ટરના પદે સેવા આપી રહ્યાં છે. હવે રાજસ્થાન કેડરમાં તેમને નવું પોસ્ટીંગ મળશે.
(માતાપિતા સાથે આઈએએસ પ્રતિભા દહિયા)
કોણ છે IAS યક્ષ ચૌધરી
પ્રતિભા દહિયાના પતિ IAS યક્ષ ચૌધરી ઉત્તરપ્રદેશના અમરોહા જિલ્લાના નૌગાંવા સાદાત વિસ્તારના અલેદાકપુર કલા (નયાગાંવ) ના રહેવાસી છે. તેઓ 2022 ની બેચના રાજસ્થાન કેડરના IAS અધિકારી છે. હાલ તેઓ રાજસ્થાનના બાડમેર જિલ્લામાં ફરજ બજાવે છે. બાડમેરના શિવમાં તેઓ SDM પદે કાર્યરત છે. યક્ષ ચૌધરીનો જન્મ 15 સપ્ટમ્બર, 1955 ના રોજ ખેડૂત પરિવારમાં થયો હતો. તેઓએ ત્રીજા પ્રયાસમાં UPSC 2021 ની સિવિલ સર્વિસ સેવાની પરીક્ષામાં 6 રેન્ક પ્રાપ્ત કર્યો હતો.
