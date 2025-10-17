ડેપ્યુટી CM તરીકે સંઘવી જ કેમ? ગુજરાતમાં સત્તાના શિખરે હર્ષ સંઘવી જેવા નેતાઓની જરૂર કેમ પડી?
Why Harsh Sanghvi as Deputy CM?: ગુજરાતના રાજકારણમાં આજે એક મહત્વનો દિવસ રહ્યો, જ્યાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની આગેવાની હેઠળના મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ કરવામાં આવ્યું. ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિરમાં યોજાયેલા ભવ્ય સમારોહમાં રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજીએ નવા મંત્રીઓને હોદ્દા અને ગુપ્તતાના શપથ લેવડાવ્યા હતા. હર્ષ સંઘવી છેલ્લી 3 ટર્મ એટલે કે લગભગ 15 વર્ષોથી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાઈને આવી રહ્યા છે. હવે સવાલ એ ઉભો થાય છે કે ડેપ્યુટી CM તરીકે હર્ષ સંઘવી કેમ? ગુજરાતમાં સત્તાના શિખરે હર્ષ સંઘવી જેવા નેતાઓની જરૂર કેમ પડી રહી છે.
Why Harsh Sanghvi as Deputy CM? ગુજરાતના રાજકારણમાં આજે એક મહત્વનો દિવસ રહ્યો, જ્યાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની આગેવાની હેઠળના મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ કરવામાં આવ્યું. ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિરમાં યોજાયેલા ભવ્ય સમારોહમાં રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજીએ નવા મંત્રીઓને હોદ્દા અને ગુપ્તતાના શપથ લેવડાવ્યા હતા. આ વિસ્તરણમાં અનેક નવા ચહેરાઓને સ્થાન મળ્યું છે, પરંતુ ગુજરાતના રાજકારણમાં એક નામ ચર્ચાના કેન્દ્રમાં છે. હર્ષ સંઘવી....ગૃહરાજ્યમંત્રી તરીકે સંઘવીના ભાજપ હાઈકમાન્ડ સાથે પણ સારા સંબંધો ધરાવે છે.
હર્ષ સંઘવી છેલ્લી 3 ટર્મ એટલે કે લગભગ 15 વર્ષોથી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાઈને આવી રહ્યા છે. 2021થી તેઓ ભૂપેન્દ્ર પટેલની સરકારમાં ગૃહરાજ્યમંત્રી તરીકે જવાબદારી નિભાવી રહ્યા છે. આ દરમિયાન તેઓએ જે કાર્યશૈલી અપનાવી છે, તે સ્પષ્ટ સંકેત આપે છે કે ગુજરાતના શાસન માટે તેઓ એક સશક્ત અને યોગ્ય વિકલ્પ છે.
યુવા નેતૃત્વને પ્રોત્સાહન, સુરત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં પકડ
હર્ષ સંઘવી ગુજરાતના સૌથી યુવા નાયબ મુખ્યમંત્રી બન્યા છે. તેમને પ્રમોટ કરીને ભાજપ યુવા નેતૃત્વને આગળ લાવવા અને યુવાનોમાં સારો સંદેશ પહોંચાડવા માંગે છે. તેઓ સુરતની મજૂરા બેઠકથી સતત ત્રણ વખત ધારાસભ્ય બન્યા છે. સુરત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં તેમનો પ્રભાવ સારો છે, જે વિસ્તાર ભાજપ માટે મહત્ત્વપૂર્ણ છે.
બુલડોઝર અને વહીવટી અનુભવ
ગૃહરાજ્યમંત્રી તરીકે સંઘવીએ ગુનાખોરીને નિયંત્રણમાં લેવાથી લઈને ગુનેગારોનું સરઘસ કાઢીને તેમની અવૈધ મિલકતો પર બુલડોઝર ચલાવવાની કાર્યવાહી કરવાનો એક નવો અધ્યાય શરૂ કરી દીધો છે. તેમની આગેવાનીમાં જ ગુજરાતમાં દ્વારકા-બેટદ્વારકા, સોમનાથ, જૂનાગઢ અને ચંડોળા જેવા મોટામોટા ઐતિહાસિક ડિમોલિશન અભિયાનો હાથ ધરાયા છે, જે કાયદાનું શાસન સ્થાપિત કરવાની તેમની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે. આમ, તેઓએ હવે પૂરતો વહીવટી અનુભવ મેળવ્યો છે અને પોતે હજુ યુવા છે, જે નિર્ણય લેવાની ઝડપી ક્ષમતા દર્શાવે છે.
ગૃહરાજ્યમંત્રી તરીકેની કામગીરી, પક્ષમાં અનુભવ અને વિશ્વસનીયતા
માત્ર 27 વર્ષની ઉંમરે ધારાસભ્ય બન્યા બાદ તેમણે ભાજપના યુવા મોરચાના રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ સહિત અન્ય પક્ષીય હોદ્દાઓ પર પણ કામ કર્યું છે, જે તેમની પક્ષ પ્રત્યેની નિષ્ઠા અને અનુભવ દર્શાવે છે. અગાઉ તેઓ ગૃહ રાજ્યમંત્રી તરીકે કાર્યરત હતા અને તેમની કામગીરી ખાસ કરીને કાયદો અને વ્યવસ્થાના મામલે (જેમ કે 'બુલડોઝર એક્શન') અને ડ્રગ્સ વિરુદ્ધની કાર્યવાહીમાં, કેન્દ્રીય નેતૃત્વ દ્વારા વખાણવામાં આવી હતી. તેમના કડક વલણને કારણે તેમને 'ગુજરાતના બીજા અમિત શાહ' તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
ગુજરાત મોડલ’ ટકાવી રાખવા અને આધુનિક પ્રોજેક્ટ્સ માટે અનિવાર્યતા
ગુજરાતની ઓળખ ‘ગુજરાત મોડલ’ સાથે જોડાયેલી છે. આ મોડલને ટકાવી રાખવા માટે સંઘવી જેવા ગતિશીલ નેતા અનિવાર્ય છે. ‘GIFT સિટી’ અને ‘ધોલેરા સ્માર્ટ સિટી’ પ્રોજેક્ટ્સ જેવા મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ્સને સમયસર પૂર્ણ કરવા અને વૈશ્વિક સ્તરે ગુજરાતને સ્થાપિત કરવા માટે યુવા ઉર્જા અને સખત વહીવટી પકડ જરૂરી છે. એટલું જ નહીં, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અને ઓલિમ્પિક્સ માટે ગુજરાતને તૈયાર કરવું એ એક વિશાળ લક્ષ્ય છે, જેના માટે વિઝનરી અને સક્ષમ નેતૃત્વની જરૂર છે.
મિશન 2027ની તૈયારી, સંગઠનાત્મક મજબૂતી
સંઘવીએ યુવા મોરચામાં રાષ્ટ્રીય સ્તરે કામ કર્યું હોવાથી, તેમનો યુવા સંગઠન પર સારો પ્રભાવ છે. તેમને પ્રમોટ કરવાથી સંગઠન અને સરકાર વચ્ચે વધુ સારો સમન્વય સ્થાપી શકાય છે અને પક્ષના યુવા કાર્યકરોને પ્રોત્સાહન મળે છે. 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને ભાજપ સરકારમાં નવી ઊર્જા, વિચારો અને નેતૃત્વને સામેલ કરીને સંગઠન અને શાસનને મજબૂત કરવા માંગે છે. આ પ્રમોશનને તે વ્યૂહરચનાના ભાગરૂપે જોવામાં આવે છે.
આંદોલનોમાંથી મુક્તિ અને AAPથી સાવધાની
ગુજરાતે અગાઉ આંદોલનોનો એક લાંબો દોર જોયો છે. રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવી રાખીને વિકાસની ગતિને અટકાવ્યા વિના આગળ વધારવી એ સૌથી મોટો પડકાર છે. આ ઉપરાંત, આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ની હાજરીના કારણે વિપક્ષની યુવા અને આક્રમક શૈલીનો સામનો કરવા માટે, ભાજપને પણ સંઘવી જેવા યુવા અને લોકપ્રિય નેતાની જરૂર છે. તેમની જાહેર છબી સ્વચ્છ અને નિર્ણાયક નેતાની છે, જે ગુજરાતીઓની લોકલાગણી અને વિશ્વાસ જીતવામાં સફળ રહ્યા છે.
ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત છબી, કેન્દ્રીય નેતૃત્વનો વિશ્વાસ
યુવા નેતા હોવાને કારણે અને તેમની કાર્યશૈલીને કારણે તેમની છબી પ્રમાણમાં સ્વચ્છ અને મહેનતુ નેતાની છે. ભાજપ તેમની આ છબીનો ઉપયોગ કરીને 'સારી સરકાર'ના સંદેશને આગળ વધારવા માંગે છે. તેઓ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના વિશ્વાસુ માનવામાં આવે છે. કેન્દ્રીય નેતૃત્વનો તેમના પ્રત્યેનો વિશ્વાસ તેમના ઝડપી પ્રમોશનનું એક મુખ્ય કારણ છે, જે દર્શાવે છે કે તેઓ ભવિષ્યમાં રાજ્યના નેતૃત્વ માટે મહત્ત્વના બની શકે છે.
રાષ્ટ્રીય સ્તરે નેતૃત્વ પરિવર્તન સમયે ગુજરાતનું શાસન
વર્તમાન રાજકીય સમીકરણોને જોતાં ગુજરાતનું શાસન ચલાવવા હર્ષ સંઘવી યુવાઓમાં સંપૂર્ણ રીતે ફિટ બેસે છે. તેમનો વહીવટી અનુભવ અને યુવા ઉર્જા ગુજરાતને કોઈપણ સંક્રમણકાળમાં મજબૂત નેતૃત્વ આપી શકે છે. આ વાત તેઓએ પોતાના કાર્યથી સિદ્ધ પણ કરી છે.
