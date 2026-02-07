દેવાયત ખવડનું મોરે-મોરોઃ બાકાઝીકી કરીને પછી સમાધાન કરી લેવાની ખવડની ટેવ સામે હાઈકોર્ટે કેમ લાલ આંખ કરી?
Devayat Khavad And Controversy : પહેલા વિવાદ ઉભો કરવો અને બાદમાં સમાધાન કરાવી લેવું, દેવાયત ખવડની કાયમી રીતને કારણે ગુજરાત હાઈકોર્ટે પણ તેની સામે આકરી ટિપ્પણી કરીને કહ્યું કે, દેવાયત ખવડ પ્રખ્યાત નહીં, કુખ્યાત અને માથાભારે છે
Devayat Khavad Gujarat High Court FIR Quash Petition : જાણીતા ડાયરા કલાકાર દેવાયત ખવડના નામ આગળ 'વિખ્યાત' વાંચવાની ટેવ હવે બદલવી પડશે કે શું? કમ સે કમ કોર્ટની ટિપ્પણી જોતાં તો એવું જ લાગે છે. વાત વાતમાં મોરે-મોરો કરવો, બાકાઝીકી બોલાવવી અને પછી સમાધાન કરીને અગાઉની ફરિયાદો રદ કરાવવી એવી દેવાયત ખવડની કાયમી પદ્ધતિ સામે અદાલતે હવે લાલ આંખ કરી છે. તાજેતરમાં સનાથલના કેસમાં બંને પક્ષે સમાધાન થઈ ગયું હોવાનું કહીને ફરિયાદ કરવાની અરજી દાખલ કરી ત્યારે હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ ટિપ્પણી કરી કે અરજદાર પ્રખ્યાત નહિ, કુખ્યાત અને માથાભારે છે.
દેવાયત સામે 6 ગુના નોંધાઈ ચૂક્યા છે
ડાયરામાં મર્દાનગીની વાતો કરતાં દેવાયત ખવડ અંગત જિંદગીમાં પણ જાહેર મારામારીને જ મર્દાનગી માનતાં હોય તેમ અત્યાર સુધીમાં તેમની સામે કુલ ૬ ગુના નોંધાયા છે, જે પૈકી ત્રણમાં સમાધાન થયું છે, ૨ કેસમાં તેઓ નિર્દોષ છૂટ્યા છે અને ૧ કેસ હજુ અદાલતમાં પેન્ડિંગ છે. એકાદ દાયકાની કારકિર્દીમાં લોકપ્રિયતા અને લાઈમલાઈટમાં રહેવાની આદત કારણભૂત હોય કે બાકીઝીકી કરવાનો સ્વભાવ જવાબદાર હોય, પરંતુ દેવાયત ખવડ ડાયરાને બદલે મોરે-મોરો કરવા માટે વધુ સમાચારોમાં આવતાં રહે છે. 'રાણો રાણાની રીતે' જેવા શબ્દપ્રયોગને લોકપ્રિય બનાવનાર દેવાયત ખવડ પોતે રાણાનું ગૌરવ જાળવી નથી શકતાં એવી ચર્ચા વ્યાપક બની છે.
પહેલાં મારામારી કરવી, પછી સમાધાન
ચારેક વર્ષ પહેલાં ઘરની સામે ગાડી પાર્ક કરવા જેવી બાબતમાં રાજકોટના બિલ્ડર મયુરસિંહ પર ધોકા, પાઈપ વડે હુમલો કરવાના કેસમાં દસ દિવસ પછી દેવાયત ખવડે પોલીસ સમક્ષ સમર્પણ કર્યું હતું. સામસામે થયેલી ફરિયાદો પછી એ કેસમાં કેટલાંક આગેવાનોની મધ્યસ્થી પછી સમાધાન સધાતાં ફરિયાદો પાછી ખેંચાઈ હતી. એ પછી સોશિયલ મીડિયા પર કુખ્યાત કિર્તી પટેલ સાથે પણ દેવાયત ખવડે વિવાદ સર્જ્યો હતો. બેઉ વચ્ચેની સામસામેની વીડિયોબાજી સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાસ્પદ બની હતી. કિર્તી પટેલ પણ પાસાની હવા ખાઈ ચૂકી છે. ડાયરાના કલાકાર બ્રિજરાજદાન ગઢવી સાથે પણ દેવાયત ખવડે સોશિયલ મીડિયા પર મોરે-મોરે (અર્થાત્ સામ સામે એકબીજાના વાહન અથડાવવા કે સામે આવી જવા) હાકલ કરી હતી.
ડાયરો ન કર્યો અને લાગ જોઈને માર્યો
સનાથલના ભગવતસિંહ ચૌહાણના પરિવારના આક્ષેપ મુજબ દેવાયત ખવડે પૈસા લઈને કાર્યક્રમ રજૂ કર્યો ન હોવાથી બંને વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી. તેમાં વાઈરલ થયેલી વીડિયો ક્લિપમાં જ દેવાયત 'આપણે હવે બાધવાનું થાય છે' કહેતાં સંભળાયા હતા. એ વિવાદના કેટલાંક સમય બાદ ભગવતસિંહ ચૌહાણ પરિવારના ધ્રુવરાજસિંહ મિત્રો સાથે ગીરમાં ફરવા ગયા ત્યારે તેમની રેકી કરીને દેવાયત ખવડ તેમજ તેમનાં સાગરિતોએ હુમલો કરીને ગંભીર ઈજા પહોંચાડી હતી. તેમની સામે ચાંગોદર અને તાલાળામાં ફરિયાદો નોંધાઈ હતી. એ કેસમાં દેવાયતની ધરપકડ પણ થઈ હતી અને તેમને મળેલાં આગોતરા જામીન રદ કરવાની તજવીજ થઈ હતી. હવે એ કેસમાં ખવડે ભગવતસિંહ પરિવાર સાથે સમાધાન કરી લેતાં ફરિયાદી અને આરોપી બંને પક્ષે ફરિયાદ પાછી ખેંચવા અરજી કરી ત્યારે વારંવારના આવા કિસ્સાઓને ધ્યાને લઈ હાઈકોર્ટે કલાકારનો ઉધડો લેવાની જરૂર પડી હતી.
