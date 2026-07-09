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ગીરનો શાંત રાજા કેમ બન્યો રૌદ્ર? એક જ મહિનામાં સિંહના 7 હુમલામાં 6 નિર્દોષ લોકોના મોત

ગીરનું વિશાળ જંગલ... દૂર દૂર સુધી પથરાયેલી હરિયાળી... અને આ ધરતીનો સૌથી ગૌરવશાળી મહેમાન... એશિયાટિક લાયન...એક એવો સાવજ, જે ગુજરાતની આન-બાન-શાન અને દેશનું અભિમાન છે...પણ હવે એક સવાલ સતત ચર્ચાઈ રહ્યો છે...શું ગીરનું જંગલ સિંહ માટે નાનું પડી રહ્યું છે?..શું સિંહ વધુ આક્રમક બની રહ્યો છે?...કે પછી માણસ જ સાવજની સીમા ઓળંગી રહ્યો છે?...જુઓ આ ખાસ અહેવાલ..

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 09, 2026, 07:43 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:43 PM IST
ગીરનો શાંત રાજા કેમ બન્યો રૌદ્ર? એક જ મહિનામાં સિંહના 7 હુમલામાં 6 નિર્દોષ લોકોના મોત
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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