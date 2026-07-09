/ગીરનો શાંત રાજા કેમ બન્યો રૌદ્ર? એક જ મહિનામાં સિંહના 7 હુમલામાં 6 નિર્દોષ લોકોના મોત

ગીરનું વિશાળ જંગલ... ગુજરાતનું ગૌરવ અને એશિયાટિક લાયનનું એકમાત્ર ઘર...પણ સાવધાન... ગીરનો આ શાંત રાજા હવે કેમ રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરી રહ્યો છે?...માત્ર એક મહિનામાં સિંહના હુમલાની 7-7 ઘટનાઓ.. અને આ હુમલામાં 6 નિર્દોષ લોકોના મોત... શું સિંહ ખરેખર માનવભક્ષી બની રહ્યો છે? કે પછી સિંહના નામે ચાલતો ગેરકાયદેસર કાળો કારોબાર અને માણસની પજવણી આ મોતના તાંડવ પાછળ જવાબદાર છે?....આજે ગીરના આ વરવા સત્ય પરથી આપણે પડદો ઉઠાવવાના છીએ.
વાઇલ્ડ લાઇફ બોર્ડના પૂર્વ સભ્યના મતે, વર્ષ 2000થી સિંહોએ માનવ વસાહત તરફ સ્થળાંતર શરૂ કર્યું છે. આજે 1500થી વધુ ગામડાઓમાં સિંહ વસે છે. પાંચ વાઇલ્ડ લાઇફ સેન્ચ્યુરીનો વિસ્તાર 5 હજાર ચોરસ કિલોમીટર છે, પણ સિંહોનું સામ્રાજ્ય 35 હજાર ચોરસ કિલોમીટર સુધી ફેલાયેલું છે...પણ મોટો લોચો ક્યાં છે ખબર છે?...અંટાળિયામાં જ્યાં હુમલો થયો, તે રેવન્યુ વિસ્તાર છે...વન વિભાગ પાસે અહીં કોઈ કાયદાકીય પાવર જ નથી... બધી સત્તા કલેક્ટર અને પોલીસ પાસે છે, અને વન વિભાગ માત્ર વચમાં પીસાઈ રહ્યું છે
જાણો સિંહના ઘર વિશે
કાયદામાં જેલની કડક સજાની જોગવાઈ કેમ નથી થતી?
ગીરમાં ગેરકાયદેસર લાયન શો ચલાવતા માફિયાઓ સામે વન વિભાગ માત્ર 10થી 20 હજાર રૂપિયાનો નજીવો દંડ ફટકારીને સંતોષ માની લે છે...જે માફિયાઓ એક રાતમાં આનાથી બમણી કમાણી કરે છે, તેમને આવા દંડનો શું ડર?...કાયદામાં જેલની કડક સજાની જોગવાઈ કેમ નથી થતી?..વાઇલ્ડ લાઇફ એક્ટિવિસ્ટ મયંક ભટ્ટે તો વન વિભાગના જ કર્મચારીઓની મિલીભગત હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરી છે... અંટાળિયામાં મુખ્ય રોડથી 800 મીટર અંદર જંગલમાં આ યુવાનો ગયા કેવી રીતે?...શું આમાં કોઈ ગાર્ડ સામેલ છે?...હવે મૃતક અને અન્ય યુવકોના ફોન ફોરેન્સિકમાં મોકલી દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી કરવું જ પડશે.
12 ઓક્ટોબર સુધી સિંહનો મેટિંગ પિરિયડ છે
યાદ રાખો, 12 ઓક્ટોબર સુધી સિંહનો મેટિંગ પિરિયડ છે, એટલે જ પ્રવાસીઓ માટે જંગલ બંધ રખાય છે. આ સમયે સિંહના શરીરમાં હોર્મોન્સ બદલાય છે અને તેઓ અત્યંત એગ્રેસિવ એટલે કે ગુસ્સામાં હોય છે. તેઓ મનુષ્યનો શિકાર નથી કરતા, પણ પજવણી થાય ત્યારે જીવલેણ હુમલો કરે છે.
હવે જરા આ ડેથ-ટાઇમલાઇન પણ જોઈ લો...12 જૂને ઘંટિયાળમાં 7 વર્ષના બાળકનું મોત, 15 જૂને જૂનાસાવરમાં મોત, 16 જૂને કોવાયામાં 29 વર્ષના પ્રકાશચંદ્રનું મોત, 17 જૂને ગઢડામાં નાગજી ગુજરિયાનું મોત, 24 જૂને ચતુરીમાં 5 વર્ષના બાળકનું મોત, 6 જુલાઈએ ઠવીમાં રાજુ વાઘેલા પર હુમલો... અને 9 જુલાઈએ અંટાળિયામાં સોહીલ મેમણનું મોત... આ આંકડા આક્રમક થયેલા સિંહની સાક્ષી પૂરી રહ્યા છે
માનવભક્ષી બન્યા છે સિંહ?
જંગલના કાયદાની મજાક ઉડાવનારાઓ હવે સુધરી જાવ, નહીંતર આગામી દિવસોમાં આ મોતના આંકડા હજુ વધશે. સિંહને પજવવાનું બંધ કરો, અને વન વિભાગ ભ્રષ્ટ તત્વો સામે માત્ર દંડ નહિ, જેલના સળિયા પાછળ ધકેલવાની કડકાઈ બતાવે... નહીંતર એ દિવસ દૂર નથી જ્યારે ગુજરાત પોતાની આ વૈશ્વિક શાન ગુમાવી બેસશે. ગૌરવ રાખો, ઘેલછા નહીં.