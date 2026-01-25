કચ્છના નલિયાનું કર્કવૃત્ત સાથે કનેક્શન : નલિયા જ કેમ ઠરીને ઠીકરું થઈ જાય છે, તે પાછળ છે મોટું કારણ
Gujarat Coldest City Naliya : શિયાળો આવે એટલે કચ્છનું નલિયા ચર્ચામાં આવે. આ વર્ષે કચ્છનું નલિયા 5 ડિગ્રી સાથે ગુજરાતનું સૌથી વધુ ઠંડુગાર શહેર બન્યું છે. સુસવાટા મારતાં પવન સાથે કડકડતી ઠંડીનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે. ત્યારે નલિયાના સૌથી વધુ ઠંડા થવા પાછળનું કારણ પણ જાણી લઈએ
Kutch News રાજેન્દ્ર ઠક્કર/કચ્છ : સુસવાટા મારતાં પવનો વચ્ચે ગુજરાતમાં પારો ગગડ્યો છે. આવામાં કચ્છમાં ઠંડીનું જોર વધી ગયુ છે. પરંતુ દર વર્ષની જેમ કચ્છનું નલિયા આ વખતે પણ ઠરીને ઠીકરું થઈ ગયું છે. નલિયા ગુજરાતનું સૌથી ઠંડુ શહેર બન્યું છે. નલિયામાં 5 ડિગ્રી પારો ગગડ્યો છે. હવે નલિયા વિશે થોડી બીજી માહિતી પર પ્રકાશ પાડીએ. એક સમયે નૌત્તમપુરી, એ પછી નલિનપુર અને હવે નલિયા તરીકે ઓળખાતું ગામ શિયાળા અને ઉનાળામાં લોકજીભે ચઢતું રહે છે. શા માટે શિયાળામાં નિલાયા ઠંડીના કાતિલ મોજાને પાર પહોંચી જાય છે. ગગડતા પારા સાથે નલિયાનું નામ કેમ સૌથી પહેલા જોડાય છે. આવો જાણીએ આ પાછળનું કારણ.
રાજ્યમાં ઠંડીનું મોજું ફરી વળ્યું છે. સાથે ફરી એક વખત કચ્છમાં ઠંડીનું જોર વધ્યું છે. સુસવાટા મારતાં પવનો વચ્ચે પારો ગગડતાં કચ્છવાસીઓ કડકડતી ઠંડીનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. આવામાં તાપમાનની વાત કરીએ તો, સૌથી ઓછું તાપમાન નલિયામાં 5 ડિગ્રી નોંધાયું છે. આ સાથે જ રાજ્યના મોટાભાગના શહેરોમાં પારો પણ ગગડ્યો છે
ઉત્તર ભારતમાં હિમ વર્ષાને પગલે શીતલહેરના ઠંડા પવનો સરહદી નલિયામાં આવે છે. હિમ વર્ષાની સીધી અસર નલિયા ઉપર થાય છે. ભારે હિમવર્ષાને કારણે લઘુત્તમ તાપમાનમાં મોટો ઘટાડો થતા હાડ થીજવતી ઠંડીનું જોર વધ્યું છે. જેના કારણે નલિયામાં સામાન્ય જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. ઠંડીના કારણે વાહનવ્યવહાર અને દૈનિક પ્રવૃત્તિઓમાં ભારે અવરોધ પેદા થયો છે.
નલિયામાં રહેતા લોકો પણ હાલ ઠંડીથી બચવા તાપણાનો સહારો લઈ રહ્યા છે. તો સ્વેટર, શાલ અને મફલરમાં લપેટાઈને ઠંડી થી બચવાનાં ઉપાયો કરી રહ્યાં છે. તો નલિયાના તલાટી રાજદીપસિંહ રાઠોડે માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, કર્કવૃત્ત અહીંથી પસાર થાય છે જેથી અહીં ઠંડી, ગરમીનું પ્રમાણ વધુ રહે છે.
ભૌગોલિક રીતે નલિયા અલગ પડે છે
કચ્છ પ્રદેશ એકદમ ખુલ્લો છે, જે ઉત્તર દિશામાં આવેલો છે. એટલે જમ્મુ-કાશ્મીરમાં અને હિમાચલ પ્રદેશમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્નને લીધે થતી હિમવર્ષાની સીધી અસર જોવા મળે છે. ઉત્તર દિશાના પવનો રણ વિસ્તારને વધારે અસર કરે છે. જલ્દી ઠંડી પકડી લે છે. તેમજ રણ વિસ્તાર ખુલ્લો હોવાથી પવન વધારે ઠંડા ફૂંકાય છે. એટલે કચ્છ વિસ્તારમાં વધારે ઠંડી અનુભવાય છે. આ ઉપરાંત નલિયાનો વિસ્તાર કચ્છનો વધારે ખુલ્લો વિસ્તાર છે અને ત્યાં ભૌગોલિક વિસ્તાર કચ્છમાં પણ અલગ પડે છે. આ પણ ઠંડી વધારે હોવાનું એક કારણ છે.
નલિયાની અલગ તાસીર
નલિયાની તાસીર ગુજરાતના અન્ય મુલ્કોથી સાવ અલગ છે. અહી શિયાળામાં વધુ ઠંડી પડે છે, તો ઉનાળામાં ગરમી પણ વધુ પડે છે. રણ વિસ્તાર હોવાથી ઉનાળામાં પણ વધારે ગરમી કચ્છમાં અનુભવાય છે. આમ ગરમી હોય કે ઠંડી કચ્છમાં તેના તાપમાન રાજ્યમાં સૌથી વધારે રહેતું હોય છે. એટલે કચ્છનું વાતાવરણ બહુ જ અલગ જોવા મળી રહે છે.
રણને કારણે પણ હવામાનમાં બદલાવ
કચ્છ યુનિવર્સિટીના રિસર્ચર પ્રોફેસર મહેશ ઠક્કર જણાવે છે કે, હિન્દુકુશ પર્વતમાળામાંથી અતિશય ઠંડા અને સૂકા પવનોનો દક્ષિણ તરફ પ્રવાહ આવે છે. માર્ગમાં ક્યાંય તેઓને અડચણરૂપ બની શકે તેવી કોઈ પર્વતમાળા નથી. તેથી તે પ્રવાહ છેક ભારતના કચ્છ સુધી પહોંચે છે. જેને કારણે ખંભાતના અખાતની નજીક નલિયા તેમજ આજુબાજુના રણ વિસ્તારના ગામોમાં ઠંડી કહેર વર્તાવે છે. પછી ભલેને તે વિસ્તાર દરિયાકાંઠાથી નજીક કે ન હોય. પણ શિયાળામાં વાતાવરણ અન્ય દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોની માફક શિયાળામાં થોડું હૂંફાળું રહેવાને બદલે વધુ કાતિલ ઠંડુ બને છે.
ઠંડી આવે એટલે સમાચાર અને મીડિયામાં નલિયાનું જ તાપમાન સૌથી નીચુ રહેલુ જોવા મળે છે. પરંતુ ખરેખર તો એમ કહી શકાય કે, તાપમાન માપતું થર્મોમીટર નલિયામાં જ ગોઠવેલું છે. આજુબાજુના વિસ્તારોમાં થર્મોમીટર ગોઠવાયેલ નથી. જેથી આપણને નલિયાનું જ તાપમાન મળે છે. માટે શક્ય છે કે, આજુબાજુના અન્ય વિસ્તારોમાં નલિયા કરતા પણ તાપમાન હજુ પણ નીચું હોઈ શકે છે.
