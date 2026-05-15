/અડધી રાતે કેમ પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં વધારો કરાયો, પેટ્રોલિયમ ડીલર એસોસિએશનના ચેરમેને જણાવ્યું મોટું કારણ

Petrol Diesel Price Hike : ગુરુવારે મધ્ય રાત્રિએ અચાનક પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં વધારો કરાયો. દેશની જનતા સૂતી હતી, ને સવાર ઉઠતા જ પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધી ગયા. વિશ્વમાં ઈંધણના સંકટ વચ્ચે પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં 3 રૂપિયાનો વધારો ઝીંકાયો. પેટ્રોલના ભાવ વધીને 97.51 રૂપિયા થયા. તો ડીઝલનો નવો ભાવ 93.26 રૂપિયા થયા. પરંતું મોડી રાતે અચાનક ભાવવધારો લાગુ કરવા પાછળ શું કારણ હોઈ શકે, જાણો
Why petrol prices increased at midnight દર્શલ રાવલ/અમદાવાદ : જેનો ડર હતો આખરે એ જ થયું છે. વિશ્વમાં ઈંધણના સંકટ વચ્ચે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં વધારો ઝીંકાયો છે. પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં 3 રૂપિયાનો વધારો કરાયો છે. ભાવવધારા બાદ પેટ્રોલનો ભાવ 94.49થી વધીને 97.51 રૂપિયા થયો છે. તો ડીઝલનો ભાવ 90.17થી વધીને 93.26 રૂપિયા થયો. મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવની સ્થિતિ વચ્ચે વધ્યા ઈંધણના ભાવ વધારાયા છે. દૂધના ભાવ વધારા બાદ લોકોને આ બીજો મોટો ઝટકો છે. ત્યારે સવાલ એ છે, સરકારે 14 મેની મધ્યરાત્રિએ કેમ ભાવ વધાર્યા. મધરાતે ભાવવધારાનું શું છે કારણ, જાણો.
અત્યાર સુધી પેટ્રોલના ભાવ વધાર્યા બાદ રાત્રે 12:00 વાગ્યા બાદ નવો ભાવ લાગુ કરવામાં આવતા હતા. પરંતું પહેલી વખત સરકારે મોડી રાત્રે ત્રણ વાગે ભાવ વધારાના મેસેજ પેટ્રોલ પંપ ડીલરોને કરી તાત્કાલિક અસરથી નવા ભાવ લાગુ પણ કરી દીધા છે.
રાતે દેશની જનતા સૂતી હતી ત્યાં એકાએક પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધાર્યા
ઈરાન ઇઝરાયલ યુદ્ધ બાદ પહેલા lpg ને બાદમાં સોનુ ઈમ્પોર્ટ ડ્યુટી, બાદમાં દૂધ અને હવે ઇંધનમાં ભાવ વધતા પડ્યો મોંઘવારીનો માર લોકોએ સાયકલ લેવાનો વારો આવ્યો તેવા પણ નિવેદન આપ્યા. રાતે જનતા સૂતી હતી ત્યાં સવારે જ એકાએક પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં 3 રૂપિયાનો વધારો કરી દેવાતા પ્રજા પર મોંઘવારીનો વધુ એક માર પડ્યો છે. જોકે યુદ્ધ વચ્ચે ભાવ વધવાનો હતો તે લોકોને ખ્યાલ હોવાને લઈને જનતાએ પણ નવા ભાવને સ્વીકારી લીધું છે. તો કેટલાકે સાયકલ લેવાના દિવસ આવ્યા હોવાની વાત કરી. તેમજ વાહનનો ઓછો ઉપયોગ કરી સરકારને સપોર્ટ કરવા પણ લોકોએ નિવેદન આપ્યા.
ગુજરાતના ચાર મોટા શહેરોમાં પેટ્રોલ-ડીઝલનો ભાવ
|શહેર
|પેટ્રોલનો ભાવ
|ડીઝલનો ભાવ
|અમદાવાદ
|૯૭.૪૫ રૂપિયા
|૯૩.૨૨ રૂપિયા
|ગાંધીનગર
|97.68 રૂપિયા
|93.45 રૂપિયા
|વડોદરા
|97.14 રૂપિયા
|92.91 રૂપિયા
|રાજકોટ
|97.29 રૂપિયા
|93.7 રૂપિયા
સરકારને પેટ્રોલ-ડીઝલ પાછળ દરરોજ 2000 થી 2500 કરોડનું નુકસાન - અરવિંદ ઠક્કર
સામાન્ય રીતે રાતે 12 વાગે ભાવ વધારો લાગુ પડે છે. પણ લોકો પેનિક ન થાય માટે રાતે 3 વાગે ભાવ વધારો લાગુ કરાયો. આખા દેશમાં જ્યારે લોકો સૂતા હતા, ત્યારે સરકારે ભાવ વધારાની જાહેરાત કરી છે. પેટ્રોલ ડિઝલના ભાવ વધારા અંગે યુનાઇટેડ પેટ્રોલિયમ ડીલર એસોસિએશન દિલ્હીના ચેરમેન અરવિંદ ઠક્કરે પ્રતિક્રીયા આપતા જણાવ્યું કે, કેન્દ્ર સરકાર યુદ્ધની સ્થિતિમાં પણ નુકસાન વેઠીને પેટ્રોલ અને ડીઝલ આપ્યું છે. સરકારને દરરોજ 2000 થી 2500 કરોડનું નુકસાન જઈ રહ્યું છે. કેન્દ્ર સરકારને RBI સહિતની ઉચ્ચ શાખાઓ દ્વારા ભલામણ કરવામાં આવતા ભાવ વધારો કરાયો છે.
ભાવ વધારાથી પેનિક થવાની જરૂર નથી
પેટ્રોલમાં 3 અને ડિઝલમાં 3 રૂપિયાનો વધારો કરાયો. ભાવ વધારા બાદ પણ કેન્દ્ર સરકારને પ્રતિ લિટર ડીઝલમાં રૂપિયા 37 જ્યારે પ્રતિ લિટર પેટ્રોલમાં 17 રૂપિયાનું હજુ પણ નુકસાન ભોગવી રહી છે. જોકે, હાલ દેશ પાસે ઇંધણનો જથ્થો પર્યાપ્ત માત્રામાં ઉપલબ્ધ હોવાનો તેઓએ દાવો કર્યો. સાથે જ કોઈએ ચિંતા ન કરવાની અને પેનિક ન થવાની પણ અરવિંદ ઠક્કરે અપીલ કરી.
હવે બીજી વસ્તુઓના પણ ભાવ વધશે
આખરે સરકારે પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. પેટ્રોલમાં 3 રૂપિયા અને ડીઝલમાં 3 રૂપિયાનો વધારો કર્યો છે. પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધતા અન્ય વસ્તુના ભાવ વધારાની ભીતિ છે.
મોડી રાત બાદ પેટ્રોલ પંપ પર લાઈનો લાગી
ભરૂચની ઔધોગિક નગરી અંકલેશ્વરમાં મોડી રાતે 12 કલાકે પેટ્રોલ પંપ પર વાહનોની લાંબી કતારો લાગી હતી. પેટ્રોલ ડીઝલની કટોકટી અને ભાવ વધારાની દહેશત વચ્ચે લોકો પેટ્રોલ અને ડીઝલ ભરાવવા ઉમટી પડ્યા હતા. આસપાસના પેટ્રોલ પંપ બંધ થતા ચાલુ પેટ્રોલ પંપ પર વાહનોની કતારો જોવા મળી હતી. જોકે, ભીડને જોતા પેટ્રોલ પંપ દ્વારા પેટ્રોલ ફક્ત 100 રૂપિયાનું અને ડીઝલ ફક્ત 500 રૂપિયાનું આપતા માહોલ ગરમાયો હતો. વડાપ્રધાનના મોદીની અપીલ બાદ લોકોમાં પેટ્રોલ ડીઝલની અછત તથા ભાવ વધારાના ભયે લોકોને દોડતા કર્યા હતા.
પગાર નથી વધતો, પણ મોંઘવારી વધી રહી છે
પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધતા વડોદરામાં પેટ્રોલ પંપ સુમસામ જોવા મળ્યા. રોજ કરતા પેટ્રોલ પંપ પર વાહનોની ઓછી ભીડ જોવા મળી. પેટ્રોલ પુરાવવા આવનાર ચાલકોએ કહ્યું, ભાવવધારો ખિસ્સા ખાલી કરશે. પગાર નથી વધતો પણ મોંઘવારી વધી રહી છે. તો મહિલાઓએ કહ્યું, ઘરનું બજેટ ખોરવાશે. હવે 50 ટકા ચીજ વસ્તુઓના ભાવ વધી જશે.