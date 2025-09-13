ગુજરાતમાં રાહુલ ગાંધીનો જાદુ કેમ નથી ચાલતો, આ રહ્યાં મજબૂત કારણો
Rahul Gandhi Gujarat Visit : રાહુલ ગાંધીના લાખ પ્રયાસો છતા ગુજરાતમાં પકડ મજબૂત નથી બની રહી, આ પાછળ કેટલાક કારણો છે
Gujarat Politics : રાહુલ ગાંધી ગુજરાત કોંગ્રેસને મજબૂત બનાવવામાં વ્યસ્ત છે, પરંતુ તે કામ કરી રહ્યું હોય તેવું લાગતું નથી. પાર્ટીમાં મહિલા નેતાઓની ઉપેક્ષા, આમ આદમી પાર્ટીનો પડકાર અને ભાજપની મજબૂત પકડ કોંગ્રેસની મુશ્કેલીઓ વધારી રહી છે અને આ રાહુલ ગાંધીના મિશન ગુજરાતને રોકવાનું કારણ લાગે છે.
બિહારમાં મતદાર અધિકાર યાત્રા પૂર્ણ કર્યા પછી, રાહુલ ગાંધી ઉત્તર પ્રદેશ થઈને ગુજરાત તરફ પ્રયાણ કર્યું છે. પરંતુ, તેઓ બિહારથી શરૂ કરેલા સૂત્રને ભૂલી શકતા નથી. તેઓ તેને વારંવાર કહેતા રહે છે. જ્યારે પણ, જ્યાં પણ તેમને તક મળે છે. તેઓ 'વોટ ચોર, ગદ્દી છોડ' કહેવાનું ક્યારેય ભૂલતા નથી.
હવે, મીડિયા પણ આ સૂત્રમાં નિશાન પર હોય તેવું લાગે છે. બહાનું મોદી છે. અને, ચૂંટણી પંચ પહેલાથી જ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને નિશાન બનાવવાનું બહાનું છે. બિહારનું ચૂંટણી વાતાવરણ મત ચોરીના આરોપોને વેગ આપવા માટે ફળદ્રુપ જમીન સાબિત થયું છે. તેમણે બિહારમાં SIR ના નામે યાત્રા કાઢી, અને રસ્તામાં મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટકના કેસ સ્ટડી વિશે જણાવતા રહ્યા.
રાહુલ ગાંધી પણ ગુજરાતની સતત મુલાકાતો કરી રહ્યા છે. તેઓ છેલ્લા 7 મહિનામાં 5 મી વખત ગુજરાત પહોંચ્યા છે. બિહાર અને રાયબરેલીની મુલાકાતો પણ એ જ રીતે ચાલી રહી છે. રાયબરેલી જતા સમયે, દિલ્હીમાં જેવો જ ભાજપ સાથે મુકાબલો જોવા મળ્યો હતો. રાયબરેલીમાં એક સમયે કોંગ્રેસના નેતા રહેલા દિનેશ પ્રતાપ સિંહ રસ્તામાં ધરણા પર બેઠા હતા. અને, તેની અસર બનારસ સુધી દેખાવા લાગી. જ્યારે યુપી કોંગ્રેસ પ્રમુખ અજય રાયે મોદીની બનારસ મુલાકાતનો વિરોધ કરવાની વાત કરી, ત્યારે તેમને લખનૌમાં જ નજરકેદ કરવામાં આવ્યા.
રાયબરેલીમાં દિશાની સભામાં, દિનેશ પ્રતાપ સિંહ કોંગ્રેસના નેતા સાથે વિપક્ષી નેતાની જેમ લડી રહ્યા હતા, પરંતુ તે પછી સોશિયલ મીડિયા પર એક અલગ જ તસવીર વાયરલ થઈ છે. તસવીરમાં, દિનેશ પ્રતાપ સિંહ પોતાના પુત્રને રાહુલ ગાંધી સાથે હાથ મિલાવતા જોઈને હસતા હોય છે, અને શરીરની ભાષાથી ચહેરા સુધી નમ્રતાની લાગણી દેખાય છે. 'યે રિશ્તા ક્યા કહેલાતા હૈ' ની લાગણી લોકોના મનમાં ભરાઈ જવી જોઈએ, આ રાજકારણ છે.
બિહાર પછી, ગુજરાતનો વારો છે
ગુજરાતમાં શહેર અને જિલ્લા પ્રમુખો માટે તાલીમ શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ૧૦ થી ૧૯ સપ્ટેમ્બર સુધી. કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ ૧૦ દિવસીય તાલીમ શિબિરનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે, અને હવે રાહુલ ગાંધી તેમને માર્ગદર્શન આપવા પહોંચ્યા છે. ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે, મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ કહ્યું કે, કોંગ્રેસમાં ક્યાંક ખામી હતી, જેના કારણે આજે ગુજરાતના તે લોકો દેશ પર રાજ કરી રહ્યા છે, જે દેશને નબળો પાડી રહ્યા છે. રાહુલ ગાંધીએ પણ કોંગ્રેસમાં નેતૃત્વનો અભાવ સ્વીકાર્યો છે.
રાહુલ ગાંધીએ છ મહિના પહેલા, માર્ચમાં સંગઠન નિર્માણ અભિયાન શરૂ કર્યું હતું. આ જ અભિયાન હેઠળ, કોંગ્રેસના કાર્યકરો અને મજબૂત નેતાઓને જિલ્લા પ્રમુખ બનાવવામાં આવ્યા છે. 2027 ની ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ટિકિટ વિતરણમાં પ્રમુખો મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવવાના છે.
લગ્નના ઘોડાનો પ્લાન પણ ફેલ ગયો
સંગઠન નિર્માણ અભિયાન શરૂ કરતી વખતે, રાહુલ ગાંધીએ ગુજરાતમાં પક્ષને મજબૂત બનાવવા અંગે ઘણી ગંભીર વાતો કહી હતી. નેતૃત્વના અભાવની જવાબદારી લેતા, રાહુલ ગાંધીએ તે સમયે કહ્યું હતું કે ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ નેતૃત્વમાં બે પ્રકારના લોકો છે... તેમનામાં વિભાજન છે... એક એવા લોકો છે જે લોકોની સાથે ઉભા છે, જેમના હૃદયમાં કોંગ્રેસની વિચારધારા છે. બીજા એવા લોકો છે જે લોકોથી કપાયેલા છે, દૂર બેસે છે અને તેમાંથી અડધા ભાજપ સાથે છે. ત્યારબાદ રાહુલ ગાંધીએ લગ્નની સરઘસમાં રેસના ઘોડા બાંધવાની વાર્તા પણ સંભળાવી હતી, જે મધ્યપ્રદેશમાં પણ પુનરાવર્તિત થઈ હતી.
રાહુલ ગાંધીના માર્ગદર્શિકા પર શહેરો અને જિલ્લા પ્રમુખોની નવેસરથી નિમણૂક કરવામાં આવી છે, અને હવે રાહુલ ગાંધી તેમને માર્ગદર્શન આપવા આવ્યા છે. ત્યારબાદ રાહુલ ગાંધી અને મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ પણ કોંગ્રેસના તે નેતાઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની વાત કરી હતી જેઓ તેમના મતે 'ભાજપ સાથે સાંઠગાંઠ' ધરાવે છે - પરંતુ, કયા સ્તરે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી અને તેનું પરિણામ શું આવ્યું, તે અત્યાર સુધી કહેવામાં આવ્યું નથી. આવનારી ચૂંટણીના પરિણામો જ પરિવર્તનનો તફાવત કહી શકશે.
અત્યાર સુધી એક વાત પ્રકાશમાં આવી છે કે રાહુલ ગાંધીની સંગઠનમાં મહિલાઓને સામેલ કરવાની ક્ષમતા પર બિલકુલ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું નથી. રાહુલ ગાંધીએ ત્યારે આશા રાખી હતી કે શહેર અને જિલ્લા પ્રમુખોની નવી યાદીમાં મહિલાઓની સારી ભાગીદારી હશે, પરંતુ જ્યારે કોંગ્રેસના મહાસચિવ કે.સી. વેણુગોપાલના હસ્તાક્ષર સાથે પદાધિકારીઓની નિમણૂકની યાદી બહાર આવી, ત્યારે તે ખૂબ જ નિરાશાજનક હતું.
'મને ઓછામાં ઓછી ત્રણથી ચાર મહિલા જિલ્લા પ્રમુખોની અપેક્ષા હતી' આ 64 વર્ષીય કોંગ્રેસ નેતા સોનલ પટેલની પ્રતિક્રિયા હતી. 40 શહેર અને જિલ્લા પ્રમુખોની યાદીમાં સ્થાન મેળવનાર સોનલ પટેલ એકમાત્ર મહિલા છે. જ્યારે યાદી જાહેર થઈ, ત્યારે સોનલ પટેલે કહ્યું કે, 8 માર્ચે યોજાયેલા કોંગ્રેસના કાર્યક્રમમાં મેં રાહુલ ગાંધીને કહ્યું હતું કે તમે લોકો ફક્ત વાતો કરો છો.'
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સામે ગાંધીનગરથી ચૂંટણી લડનાર અને ભીડ ભંડોળ દ્વારા પોતાનો ચૂંટણી પ્રચાર ચલાવવા માટે પ્રખ્યાત સોનલ પટેલને અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ બનાવવામાં આવ્યા છે.
ગુજરાતમાં ભાજપને હરાવવાનું વચન આપ્યું
૨૦૨૪ની લોકસભા ચૂંટણીમાં સારા પ્રદર્શન બાદ રાહુલ ગાંધી આત્મવિશ્વાસથી ભરેલા છે. વિપક્ષ દ્વારા વિરોધ પક્ષ છોડી દેવાથી અથવા નેતૃત્વ પર પ્રશ્નો ઉઠાવવાથી નિરાશા થઈ હોત, પરંતુ મતદાર અધિકાર યાત્રા પછી ઉત્સાહ વધુ દેખાય છે. લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા બન્યા પછી, રાહુલ ગાંધીએ સંસદમાં કહ્યું હતું કે તેઓ ગુજરાત જઈને પણ ભાજપને હરાવી દેશે.
આ વાત સાચી પણ હોઈ શકે છે, અને રાહુલ ગાંધી માને છે કે જો દેશભરમાં ભાજપને હરાવવો હશે તો શરૂઆત ગુજરાતથી કરવી પડશે. અને આ જ કારણ છે કે તેઓ ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ સાથે છે.
