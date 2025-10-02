Prev
ગુજરાતના સ્ટેન્ડ-અપ કોમેડિયનના જીવ પર મોટો ખતરો! વિદેશથી થયું તેની હત્યાનું ષડયંત્ર

Comedian Munawar Farooqui Murder Plan : ગુજરાતના કોમેડિયનની હત્યાનું કાવતરું નિષ્ફળ નીવડ્યું છે. મુનાવર ફારુકીની સોપારી લેનાર 2 શૂટર્સની ધરપકડ કરાઈ છે, દિલ્હી પોલીસ ફાયરિંગમાં ગેંગસ્ટરો ઘાયલ થયા 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 02, 2025, 09:17 PM IST

stand-up comedian Munawar Farooqui : રોહિત ગોદારા-ગોલ્ડી બ્રાર-વીરેન્દ્ર ચરણ ગેંગના બે શૂટર્સની એન્કાઉન્ટર બાદ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તેમને મુનાવર ફારૂકીને મારવા માટે કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો હતો.

ગુરુવારે નવી દિલ્હીના જૈતપુર-કાલિંડી કુંજ રોડ પર પોલીસ અને ગુનેગારો વચ્ચે ભીષણ એન્કાઉન્ટર થયું. આ એન્કાઉન્ટરમાં પોલીસે બે શૂટર્સની ધરપકડ કરી. આ બે આરોપીઓ કુખ્યાત રોહિત ગોદારા-ગોલ્ડી બ્રાર-વીરેન્દ્ર ચરણ ગેંગ સાથે સંકળાયેલા હોવાનું કહેવાય છે. તેમની ઓળખ પાણીપતના રહેવાસી રાહુલ અને ભિવાનીના રહેવાસી સાહિલ તરીકે થઈ છે. આ શૂટર્સને સ્ટેન્ડ-અપ કોમેડિયન મુનાવર ફારૂકીની હત્યા કરવા માટે રાખવામાં આવ્યા હતા.

ફારૂકીને મારવા માટે કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો હતો
પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ શૂટર્સને સ્ટેન્ડ-અપ કોમેડિયન મુનાવર ફારૂકીને મારવા માટે કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો હતો. એક અહેવાલમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે આ કાવતરું વિદેશથી આવેલા રોહિત ગોદારા અને ગોલ્ડી બ્રારે ઘડ્યું હતું. આ હુમલો કથિત રીતે ફારૂકીના હિન્દુ દેવતાઓ પરના મજાક પરના ગુસ્સાથી આયોજિત કરવામાં આવ્યો હતો. પૂછપરછ દરમિયાન, આરોપીઓએ ખુલાસો કર્યો કે તેઓએ અગાઉ મુંબઈ અને બેંગલુરુમાં મુનાવર ફારૂકીની રેકી કરી હતી. બેંગલુરુમાં તેમના પર હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ફારૂકીએ અચાનક કાર બદલી, હુમલો ટાળ્યો.

મુનાવર ફારૂકી કોણ છે?
૩૩ વર્ષીય મુનાવર ફારૂકીએ ૨૦૨૪માં બિગ બોસ જીત્યું હતું અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તેના ૧.૪૨ કરોડ ફોલોઅર્સ છે. તે અગાઉ અનેક વિવાદોમાં ફસાઈ ચૂક્યો છે. ૨૦૨૧માં, મધ્યપ્રદેશ પોલીસે હિન્દુ દેવતાઓની મજાક ઉડાવવા બદલ તેની ધરપકડ કરી હતી અને એક મહિનાથી વધુ સમય જેલમાં વિતાવ્યો હતો. ૨૦૨૪માં, મુંબઈ પોલીસના દરોડા દરમિયાન તેને ગેરકાયદેસર હુક્કા બારમાં અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યો હતો, જોકે બાદમાં તેને જામીન આપવામાં આવ્યા હતા.

ફારૂકી પર સંભવિત હુમલો ટાળવામાં આવ્યો
રાહુલને એન્કાઉન્ટર દરમિયાન ગોળી વાગી હતી અને તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. ડિસેમ્બર ૨૦૨૪માં હરિયાણાના યમુનાનગરમાં થયેલા ટ્રિપલ મર્ડર કેસમાં તે વોન્ટેડ હતો. પોલીસે ઘટનાસ્થળેથી હથિયારો અને એક મોટરસાઇકલ જપ્ત કરી હતી. દિલ્હી પોલીસના કાઉન્ટર-ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ માટે આ ધરપકડને મોટી સફળતા માનવામાં આવી રહી છે, જેણે મુનાવર ફારૂકી પર સંભવિત હુમલો સમયસર ટાળી દીધો હતો.

Munawar Farooquicrime newsમુનાવર ફારુકીક્રાઈમ સમાચાર

