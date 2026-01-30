જાન્યુઆરી મહિનામાં જ અચાનક કેમ વધે છે સિંગતેલના ભાવ, રાજકોટના વેપારીઓએ આપ્યું ખરુ કારણ
Singtel Ground Nut Price Hike : ખાદ્યતેલના ભાવમાં સતત બીજા દિવસે થયો વધારો થયો છે. છેલ્લા એક મહિનામાં સિંગતેલ અને કપાસિયા તેલના ભાવમાં સતત વધારો થયો છે. પરંતુ ક્યારે વિચાર્યું છે કે જાન્યુઆરી મહિનામાં જ કેમ વધે છે સિંગતેલના ભાવ, આ પાછળ એક ચોક્કસ કારણ છે તે જાણીએ
Rajkot News સાહિલ સપ્પા/રાજકોટ : રાજકોટમાં આજે ફરીથી ખૂલતા બજારે ખાદ્યતેલના ભાવમાં ભડકો થયો છે. સીંગતેલ અને કપાસિયા તેલના ભાવમાં રૂ.10-10નો વધારો ઝીંકાયો છે. છેલ્લાં 30 દિવસમાં સીંગતેલમાં રૂ. 180નો વધારો જોવા મળ્યો છે. આ કારણે સિંગતેલનો ડબ્બો 2900 રૂપિયાને પાર પહોંચ્યો છે. તો કપાસિયા તેલનો ડબ્બો 2385 રૂપિયા થયો છે. સિંગતેલના સતત વધી રહેલા ભાવ ગૃહિણીઓને ટેન્શન કરાવી રહ્યાં છે. જાન્યુઆરી મહિનો આવે એટલે સિંગતેલના ભાવમાં વધારો થવાની શરૂઆત થઈ જાય છે. પરંતુ ક્યારેય વિચાર્યું છે કે, જાન્યુઆરી મહિનામાં જ કેમ સિંગતેલના ભાવમાં ભડકો થાય છે. કપાસિયા કરતા સિંગતેલના ભાવમાં જ કેમ ભડકો થાય છે, આ પાછળ ચોક્કસ ગણિત છે.
મગફળીનું તોતિંગ ઉત્પાદન, છતાં સિંગતેલના ભાવ કેમ વધ્યા
સીંગતેલના ભાવમાં ફરી એકવાર મોટો વધારો નોંધાયો છે. સીંગતેલના ડબ્બે છેલ્લા એક સપ્તાહમાં સીધો ૨૦૦ રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. જેના કારણે સીંગતેલનો 15 કિલોનો ડબ્બો હવે 2950 રૂપિયાના ભાવે પહોંચી ગયો છે. મહત્વની વાત એ છે કે,યાર્ડમાં મગફળીની વિક્રમી અને મબલખ આવક હોવા છતાં પણ ભાવમાં ઘટાડો થવાને બદલે વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.
હોળી પહેલા તેલની હોળી
હોળીનો તહેવાર આવી રહ્યો છે, ત્યારે તે પહેલા જ ખાદ્ય તેલમાં ભાવની હોળી થઈ છે. હોળી પહેલા જ તેલના ભાવમાં વધારા ઝીંકાયા છે. વેપારીઓના જણાવ્યા મુજબ, બજારમાં સારી ક્વોલિટીની મગફળીની અછત સર્જાઈ છે જ્યારે અન્ય તેલમાં પણ ભાવ વધી રહ્યો છે. જેના કારણે લોકો એ તેલ નહીં, પરંતુ સિંગતેલ ખરીદી વધારે કરી રહ્યા છે. અને આ જ કારણે સીંગતેલના ભાવમાં વધારો થયો હોવાનું તેઓ કહી રહ્યા છે.
જાન્યુઆરીમાં સિંગતેલના ભાવ વધવાનું મુખ્ય કારણ
તો તેલના વેપારી ભરતભાઈ ગોસ્વામીએ કહ્યું કે, એક તરફ હાલ વાર્ષિક ખરીદીની સિઝન ચાલી રહી છે અને બીજી તરફ શિયાળાની ઋતુમાં ચીકી સહિતના વિવિધ ઉત્પાદનમાંસારી ગુણવત્તાની મગફળીની માંગ વધતી જાય છે. ચીક્કી બનાવવામાં ખાસ કરીને ઉત્તમ ક્વોલિટીની મગફળીનો ઉપયોગ થતો હોવાથીબજારમાં આવી મગફળીની અછત સર્જાઈ છે. જેની સીધી અસર સીંગતેલના ભાવ પર પડી રહી છે.
હજી વધશે ભાવ
વેપારીઓનું વધુમાં કહેવું છે કે, જો મગફળીની ગુણવત્તાવાળી આવકમાં સુધારો નહીં થાયતો આગામી દિવસોમાં સીંગતેલના ભાવમાં હજુ પણ વધારો નોંધાઈ શકે છે. આ પરિસ્થિતિમાં, ઘરેલુ ગ્રાહકો માટે રસોઈનો ખર્ચ વધવાની શક્યતા છે. તો બીજી તરફ વેપારીઓએ એવી પણ શક્યતાઓ એવી હતી કે આવનારા બજેટમાં ખાધ્ય તેલના ભાવમાં મોટો ફેરફાર થશે ત્યારે હવે બજાર પર સૌની નજર ટકી છે આજે તેલના ભાવમાં ઘટાડો થાય છે કે વધારો??
