Explainer: 1000 વર્ષ પહેલા સોમનાથ આવ્યો હતો ગઝનવી, ભાજપ કેમ તેને ભૂલવા માંગતુ નથી?
Somnath Swabhiman Parv: 1000 વર્ષ પહેલા ગજનીથી આવેલા એક આક્રમણકારીએ સોમનાથ મંદિર તોડ્યું અને લૂંટ ચલાવી હતી. આજે તેનો ઈતિહાસ અફઘાનિસ્તાનના ગજનીથી નાબૂદ થઈ ગયો છે. પરંતુ ભારતમાં તેની ખૂબ ચર્ચા થાય છે. ભારત અને સંઘ પરિવારના નેતા તે મુસ્લિમ આક્રમણકારીને હંમેશા કેમ યાદ કરે છે?
Somnath Temple: ગુજરાતના સોમનાથમાં બિરાજમાન ભગવાન ભોળેનાથના 12 જ્યોતિર્લિંગોમાંથી એક સોમનાથ મંદિર ચર્ચામાં છે. અહીં સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વની ઉજવણી થઈ રહી છે. આજથી એક હજાર વર્ષ પહેલા, જાન્યુઆરી 1026મા સોમનાથ મંદિર પર પ્રથમ આક્રમણ થયું હતું. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યુ કે આવા અનેક હુમલા પણ આપણી આસ્થાને ડગમચાવી શક્યા નહીં. તેનાથી ભારતની સાંસ્કૃતિક એકતાની ભાવના વધુ મજબૂત થઈ અને સોમનાથનો વારંવાર પુનરોદ્ધાર થતો રહ્યો. પીએમ મોદીએ સોમનાથ સાથે જોડાયેલી તસવીરો પણ શેર કરી હતી. આ રીતે જુઓ તો પીએમે એક મહત્વની હિંદુત્વ થીમને સામે રાખતા અને તેને ભારતના ઉદય, ભવિષ્ય અને શાશ્વત ભાવનાને જોડવાનો પ્રયાસ કર્યો. લોકોને અડવાણીની સોમનાથથી અયોધ્યાની યાત્રા યાદ હશે. તેવામાં મનમાં સવાલ ઉઠે છે કે ભાજપ અને સંઘ પરિવારના નેતાઓ સોમનાથને હંમેશા કેમ યાદ કરે છે?
સોમનાથ મંદિરનો ઉલ્લેખ કરતા પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યુ કે વર્ષ 2026મા આ પવિત્ર સ્થાન પર મહમૂદ ગઝનવીએ પહેલા હુમલાના 1000 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા છે. તેમણે તે વાત પર ભાર આપ્યો કે આપણી સભ્યતાનો અદમ્ય ભાવનાનું સોમનાથ મંદિરથી કોઈ સારૂ ઉદાહરણ ન હોઈ શકે, જે તમામ મુશ્કેલી અને સંઘર્ષોને પાર કરતા પણ શાનમાં ઉભેલું છે. સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ આખું વર્ષ ચાલશે. પીએમ મોદી 11 જાન્યુઆરીએ સોમનાથ મંદિરમાં પૂજન-અર્ચન કરશે.
ઇસ્લામી આક્રમણની શરૂઆત
એક લેખમાં તેમણે કહ્યુ કે સોમનાથની કહાની વિનાશથી પરિભાષિત થતી નથી. તે ભારત માતાના કરોડો બાળકોના અતૂટ સાહસથી પરિભાષિત થાય છે. મોદીએ ભારતની ભાવનાને દેશના વર્તમાન ઉદય સાથે જોડી અને કહ્યું કે આપણી વેલ્યુ સિસ્ટમ અને લોકોનો દ્રઢ સંકલ્પ છે જેણે ભારતને આ જગ્યાએ પહોંચાડ્યું છે જ્યાં બધાનું ધ્યાન તેના તરફ છે. દુનિયા ભારતને આશાની નજરે જોઈ રહી છે.
ઘણા લેખકોએ ગજનીના સુલ્તાન મહમૂદ ગઝનવીના 1026મા સોમનાથ પર થયેલા હુમલાને ઇસ્લામી આક્રમણની શરૂઆતના રૂપમાં સામે રાખ્યું છે. એક રીતે હુમલાથી દેશમાં મંદિર તોડવામાં આવ્યા તો આગળ જતા ભારતીય રાજાઓનો વિરોધ પણ શરૂ થયો, જેમાં છત્રપતિ શિવાજી, રાણા પ્રતાપ અને ગુરૂ ગોબિંદ સિંહ મુખ્ય છે.
મુસ્લિમ આક્રમણ vs બ્રિટિશ શાસન
હવે આરએસએસની દ્રષ્ટિએ જુઓ તો સંઘ પરિવાર આક્રમણ અને વિરોધની આ કહાનીને મધ્યકાલીન ભારતનું મુખ્ય બિંદુ માને છે. આમ તો આ વિચાર સંઘના જન્મ પહેલાનો છે. 19મી સદીથી લેખકોએ તેને વારંવાર ઉપયોગ કર્યો. સેક્યુલર ઈતિહાસકાર 200 વર્ષની ગુલામીની વાત કરે છે એટલે કે બ્રિટિશ શાસન કાળનો તે સમય જ્યારે ભારતની સંપત્તિ લૂંટીને લઈ જવામાં આવી. આ તે મુસ્લિમ રાજાઓથી ઉલટ છે જે અહીં રહ્યાં, અહીં ખર્ચ કર્યો અને અહીં દફન થયા. પરંતુ હિંદુ લીડર્સ 1000 વર્ષની ગુલામીની વાત જોરશોરથી કરે છે અને તેની શરૂઆત થાય છે મહમૂદ ગઝનવીના હુમલાથી.
સોમનાથની ચર્ચા અંગ્રેજોની સંસદમાં
ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસના એક રિપોર્ટ પ્રમાણે તુર્કી-ફારસી ઈતિહાસમાં નોંધાયું છે કે મહમૂદ ગઝનવીએ ન માત્ર સોમનાથ મંદિરની સંપત્તિ લૂંટી પરંતુ મૂર્તિ પણ તોડી. તે ખુદને મૂર્તિ તોડનાર માનતો હતો. 19મી સદીમાં તેની ચર્ચા ખૂબ થવા લાગી. ત્યાં સુધી કે અંગ્રેજોની સંસદમાં પણ તેને હિંદુઓ માટે એક દુખદ ઘટના તરીકે યાદ કરવામાં આવે છે. બાદમાં સેક્યુલર ઈતિહાસકારોએ આ વિચારને પડકારવાનું શરૂ કર્યું. તેમણે મંદિરોની લૂંટને તે સમયમાં સંપત્તિ ઝડપી લેવાનું માધ્યમ ગણાવ્યું. તેમણે તે વાતને નકારી કે મહમૂદે કોઈ મોટું દુખ પહોંચાડ્યું હતું. ઈતિહાસકાર રોમિલા થાપરે સોમનાથ પર એક પુસ્તક લખ્યું છે અને તેમણે ઘણા પ્રકારના પૂરાવા દ્વારા આઘાતવાળી કહાનીને પડકાર ફેંક્યો છે.
પરંતુ સોમનાથ મંદિરને પ્રથમ મુસ્લિમ આક્રમણ સહન કરનાર સ્થળ તરીકે જોવામાં આવે છે. તાજેતરના દાયકામાં સંઘ પરિવાર માટે સોમનાથનું પ્રતીકાત્મક મહત્વ તે વાતથી સાબિત થાય છે કે ભાજપના દિગ્ગજ નેતા લાલકૃષ્ણ અડવાણીની અયોધ્યામાં રામ મંદિરના સમર્થનમાં પ્રથમ રથ યાત્રા 25 સપ્ટેમ્બર 1990ના સોમનાથથી શરૂ થઈ હતી. જ્યારે પણ ભાજપના ઉદયનો ઉલ્લેખ થાય છે તો રામ મંદિર આંદોલન, તેમાં પણ સોમનાથથી અયોધ્યાની રથયાત્રાની મુખ્ય રૂપે ચર્ચા થાય છે.
ભાજપ માટે સોમનાથ
હકીકતમાં સોમનાથ માત્ર મહમૂદ ગઝનવી સાથે જોડાયેલી યાદને કારણે ભારત માટે વૈચારિક રૂપથી મહત્વપૂર્ણ નથી પરંતુ આ તે સમયે હિંદુત્વ માટે મુખ્યધારાની રાજનીતિમાં પ્રવેશ કરવાનું એન્ટ્રી પોઈન્ટ પણ બન્યું. આ તે સમય હતો જ્યારે ભાજપનું કોઈ મોટું રાજકીય કદ નહોતું.
કોંગ્રેસ અને સોમનાથ
આઝાદી બાદ કોંગ્રેસ સરકારના સમયે મે 1951મા સોમનાથ મંદિરનું પુનનિર્માણ થયું હતું. તે ભારતના પ્રથમ ગૃહમંત્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ હતા, જેમણે મંદિરના પુનિર્માણ પ્રોજેક્ટમાં ઈચ્છા દર્શાવી હતી. ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ રાજેન્દ્ર પ્રસાદ મંદિરના તે સમારોહમાં સામેલ થયા હતા. કહેવામાં આવે છે કે તત્કાલીન પ્રધાનમંત્રી જવાહરલાલ નેહરૂએ તેમણે તેમને આવું કરવાથી રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, કારણ કે કોઈ સત્તાવાર સરકારી કાર્યક્રમ નહોતો, છતાં રાષ્ટ્રપતિએ હાજરી આપી હતી.
સંઘ પરિવાર માટે
- સોમનાથ મંદિર ઇસ્લામિક આક્રમણની શરૂઆતને દર્શાવે છે.
- - મંદિર અંગે સરદાર પટેલનું વલણ હિન્દુત્વના વલણ સાથે સુસંગત લાગે છે.
- તેનાથી તે પણ જાણવા મળે છે કે સરકાર લોકોને આ પ્રકારના જાહેર ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં સામેલ હોવું નેહરૂને પસંદ નહોતું. દર વર્ષે આ મુદ્દાને ભાજપના નેતા જોરશોરથી ઉઠાવે છે.
ખુદ પીએમ મોદીએ પોતાના બ્લોગમાં લખ્યુ કે આઝાદી બાદ સોમનાથ મંદિરના પુનર્નિર્માણની જવાબદારી સરદાર પટેલ પર આવી. 1947મા દીવાળી પર જ્યારે પટેલ સોમનાથ પહોંચ્યા તો સ્થિતિ જોઈ ભાવુક થઈ ગયા. તેમણે તે સ્થાન પર ફરી મંદિર બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો. મોદીએ કહ્યુ- પંડિત જવાહરલાલ નેહરૂ ઈચ્છતા હતા કે સરકાર સત્તાવાર રીતે આ મંદિરના પુનનિર્માણમાં ન જોડાઈ. તેઓ રાષ્ટ્રપતિ અને મંત્રીઓની હાજરીના પક્ષમાં નહોતા. નેહરૂ માનતા હતા કે તેનાથી ભારતની છબી પર ખરાબ અસર પડશે પરંતુ રાષ્ટ્રપતિ પોતાના નિર્ણય પર અડિગ રહ્યા અને સમારોહમાં ગયા હતા.
પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી અટલ બિહારી વાજપેયીએ પણ 1980ના દાયકામાં પુણેમાં એક પ્રસિદ્ધ ભાષણાં સોમનાથ હુમલાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. વાજપેયીએ યાદ કર્યું કે જનતા પાર્ટી સરકારમાં વિદેશ મંત્રીના રૂપમાં જ્યારે તેઓ અફઘાનિસ્તાન ગયા તો ગજની જવાની ઈચ્છા જાહેર કરી. ગજની એટલે કે મહમૂદના સામ્રાજ્યની રાજધાની.
વાજપેયીએ જણાવ્યું કે ત્યાં યજમાન હેરાન હતા અને વિચારી રહ્યાં હતા કે તેઓ ગજની જેવી સામાન્ય જગ્યા કેમ જોવા ઈચ્છે છે. અટલજીએ કહ્યુ કે હું તેમને આખી વાત જણાવી ન શક્યો. મારા હ્રદયમાં ગજની કાંટાની જેમ ખૂંટી રહ્યું છે. જ્યારે હું કિશોરાવસ્થામાં હતો તો મેં ગજનીથી આવેલા એક લૂંટારા વિશે વાંચ્યું છે, હું જોવા ઈચ્છતો હતો કે ગજની કેવું છે. તેમણે કહ્યું કે તમે સાંભળીજને ચોંકી જશો કે મહમૂદ ગજનીનું અફઘાનિસ્તાનના ઈતિહાસમાં કોઈ સ્થાન નથી. ગજની એક નાનીજ ગ્યા છે, નાનું ગામ છે. કલ્પના કરો કે હજારો વર્ષ પહેલા ત્યાં ધૂળ ઉડતી હતી, ઝૂંપડીઓ પણ હતી પરંતુ એક લૂંટેરો લૂંટેરાને એકત્ર કરતા સોનાની ચિડિયાને લૂંટવા માટે આવી ગયો.
