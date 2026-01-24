અડધી રાતે જ કેમ મળશે ઠાકોર સમાજનું સંમેલન, અલ્પેશ ઠાકોર આપ્યું મોટું કારણ
Alpesh Thakor Political Stunt : ગાંધીનગરમાં ઠાકોર સમાજનું અડધી રાત્રે યોજાશે સંમેલન. રામકથા મેદાનમાં ઠાકોર સમાજન સંમેલનની તૈયૈારી ચાલુ થઈ. ‘અભ્યુદય’ નામે અલ્પેશ ઠાકોરે બોલાવ્યું ઠાકોર સમાજનું સંમેલન. 26 જાન્યુઆરીએ રાત્રે 3 વાગ્યે ઠાકોર સમાજનું સંમેલન શરૂ થશે
Thakor Samaj Sammelan : પ્રજાસત્તાક દિવસ 26 જાન્યુઆરીએ અડધી રાત્રે ત્રણ વાગ્યે ગાંધીનગરમાં ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજનું મહા સંમેલન મળવા જઈ રહ્યું છે. અડધી રાતે એટલે મળસ્કે કેમ ઠાકોર સમાજને સંમેલન કરવાનું સૂઝ્યું તે અંગે ભાજપના ધારાભ્ય અલ્પેશ ઠાકોરે મોટું કારણ આપ્યું છે. આ સંમેલન થકી અલ્પેશ ઠાકોર શક્તિ પ્રદર્શન કરશે તેવી પણ ચર્ચા ઉઠી છે.
અલ્પેશ ઠાકોર કરશે શક્તિ પ્રદર્શન
ગાંધીનગર ખાતે ભાજપના ધારાસભ્ય અને ઠાકોર સમાજના નેતા અલ્પેશ ઠાકોર હવે શક્તિ પ્રદર્શન કરવા જઈ રહ્યા છે. તેઓએ અભ્યુદય નામે સામાજિક સંમેલનની જાહેરાત કરી છે. જે 26 જાન્યુઆરી રાત્રે ૩ વાગે સંમેલન કરશે. અલ્પેશ ઠાકોર સામાજિક મુદ્દાઓ પર અગાઉ પણ સંમેલન કરી ચૂક્યા છે. તેઓ અગાઉ અમદાવાદ જીએમડીસી ખાતે સંમેલન કરવાના હતા, પણ હવે ગાંધીનગર રામકથા મેદાન ખાતે યોજાશે.
સંમેલનમાં આવવા ગેનીબેન ઠાકોરની અપીલ
ગાંધીનગરમાં 26 જાન્યુઆરીના રાત્રે 3 વાગ્યે ઠાકોર સમાજના સંમેલનમાં આવવા સંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે અપીલ કરી છે. ક્ષત્રિય ઠાકોર સેનાના અધ્યક્ષ અમે ભાજપ નેતા અલ્પેશ ઠાકોરની અધ્યક્ષતામાં 26મી જાન્યુઆરીએ રાત્રે 3 વાગ્યે ઠાકોર સમાજનું મહાસંમેલન યોજાવાનું છે. ગેનીબેન ઠાકોરે સોશિયલ મીડિયામાં વીડિયો વાયરલ કરીને મહા સંમેલનમાં પધારવા ઠાકોર સમાજના લોકોને આમંત્રણ આપ્યું.
રાતથી સવાર સુધી ચાલશે સંમેલન
પહેલીવાર ગુજરાતમાં એવું બન્યું છે કે, અડધી રાતે કોઈ સંમેલન યોજાનાર હોય. 26 જાન્યુઆરી રાતે ૩ વાગે સંમેલનની શરૂઆત થશે, જે સવાર સુધી ચાલશે. સંમેલનને લઈને અલ્પેશ ઠાકોરે પ્રેસ કરીને જાહેરાત કરી કે, સમાજ જાગૃત બની રહ્યો છે. અંધકારમાંથી બહાર આવી રહ્યો છે અને રાતથી વહેલી પહોર સુધી સંમેલન ચાલવાનું છે. તેથી અંધકારથી ઉજાશ સુધીનું આ સમેલન રાતે યોજવામાં આવ્યું છે. રાતે 3 વાગે જ સમેલન એટલા માટે કે, અમારે કહેવું છે કે અમે સૂતા નથી, અમે જાગ્યા છીએ.
અલ્પેશ ઠાકોરે સંમેલનમાં સામાજિક મુદા સાથે અંદાજે 100 કરોડના ખર્ચે અડાલજ સરદાર ધામથી 1 km દૂર બનનાર સરસ્વતી ધામના ભૂમિપુજનની જાહેરાત કરી. તેઓએ આગળ કહ્યું કે, સરસ્વતી ધામમાં લાઈબ્રેરી, Upsc અને gpsc ના કલાસ એક્ઝામ તૈયારી અને ટ્રેનિંગ સેન્ટર બનશે. સરકારે બજારના ભાવ સામે 50 ટકા ભાવે 11000 ચોરસ મીટર જમીન આપી છે. અહી વિદ્યાર્થીઓને વિદેશ ભણવા અને રોજગાર માટેનું માર્ગદર્શન અપાશે. પ્રાઇવેર સેકટરમાં રોજગાર માટેના માર્ગદર્શન સેન્ટર ખોલાશે. ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજને દિશા આપનાર ભવન હશે, જ્યાં તમામ સમાજને આવરી લેવાશે. 2 હજાર દીકરા અને દીકરીને રહેવા લાયક હોસ્ટેલ તૈયાર થશે. સમેલનમાં અંદાજે 1 લાખ ઉપર લોકોનો અંદાજ છે. 7 હજાર ગામમાંથી વોલિન્યીટર આવશે.
અલ્પેશ ઠાકોરે કહ્યું કે, 15 વર્ષ પહેલાંથી સમાજ જાગૃત બને અને વિકાસ થાય તે માટેના કામ કરાઈ રહ્યા છે. વ્યસન મુક્તિનો મુદ્દો ઉપાડ્યો અને આજે મોટી સંખ્યામાં વ્યસન મુક્તિ આવી. 15 વર્ષમાં સમાજમાં શિક્ષણ વધ્યું છે અને પરિવાર પણ સજાગ બન્યા છે. દરેક સમાજની સંસ્થાઓ છે ત્યારે મારા સમાજનું એક ધામ બને તે પ્રયાસ જે મારા વિસ્તારમાં બની રહ્યું છે. સમાજને સુરક્ષિત કરવા શૈક્ષણિક ક્રાંતિ માટે એકઠા થઇ રહ્યા છીએ. દિયોદરમાં બંધારણ બન્યું તેનાથી ગુજરાતમાં ક્રાંતિ આવી છે. સમાજ જે બદીઓમાં સપડાયેલો હતો, તેમાંથી બહાર આવ્યો છે. ઠાકોર સમાજના નવા બંધારણથી કેટલાક દુઃખી થયા હોય, તો આવનાર સમયમાં તેનો વાત કરી ઉકેલ લાવીશું.
આ શક્તિ પ્રદર્શન નહિ, પણ સમાજની એકતા છે
અડાલજ પાસે સરસ્વતી ધામ ખાતે વિવિધ સુવિધા સમાજ માટે ઉભુ કરી રહ્યા છે જેનાથી સમાજના વિકાસ સાથે રોજગારી ઉભી થશે. ભૂમિપૂજન 10 વર્ષથી નાના 11 દીકરા અને દીકરીઓ સાથે કરીશું, કેમ કે તે ભવન તેમના માટે બનનાર છે. 2016 gmdc ખાતે સમલેન થયું હતું જ્યાં વ્યસન મુક્તિની વાત કરી અને હવે 10 વર્ષ બાદ સંમેલનમાં શિક્ષણ ની વાત કરીશું. આ શક્તિ પ્રદર્શન નહિ, પણ સમાજની એકતા છે.
સંમેલન અંગે ભાજપની પ્રતિક્રીયા
ગાંધીનગરમાં મળનારા ઠાકોર સમાજના સંમેલન અંગે ભાજપની પ્રતિક્રિયા આવી છે. મુખ્ય પ્રવક્તા ડો.અનિલ પટેલે કહ્યું કે, કોઈપણ સમાજ પોતાનું સંમેલન બોલાવી શકે છે. શિક્ષણ, સમાજ સુધારા જેવા હેતુઓ માટે સમાજનું સંમેલન મળતું હોય છે. સમાજનો વિકાસ થશે, તો જ રાજ્ય અને દેશનો વિકાસ થશે.
