/ગુજરાતમાં કેમ ખેંચાયું ચોમાસું? ગ્રહોની સ્થિતિને જોતા અંબાલાલે કરી ભયાનક આગાહી; ઓગસ્ટમાં કેવો બની રહ્યો છે સંયોગ

Ambalal Patel Big Prediction: ગુજરાતમાં ચાલુ વર્ષે ચોમાસાની શરૂઆત થયા બાદ વરસાદે વિરામ લીધો છે, જેના કારણે ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતા ચિંતામાં મુકાઈ છે. આ દરમિયાન ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં આગામી દિવસોમાં વરસાદની સ્થિતિ અને ચોમાસું ખેંચાવાના મુખ્ય કારણો અંગે એક મહત્વની આગાહી કરી છે.
ચોમાસું ખેંચાવાનું મુખ્ય કારણ શું છે?
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, આ વર્ષે જોઈએ તેવો વરસાદ ન પડવા પાછળ ગ્રહોની ચાલ જવાબદાર છે. બુધ અને શુક્ર ગ્રહ સાનુકૂળ સ્થિતિમાં ન હોવાના કારણે ચોમાસું ખેંચાયું છે અને વરસાદી સિસ્ટમ મજબૂત બની રહી નથી. જોકે, ટૂંક સમયમાં જ આ સ્થિતિ બદલાવાની શક્યતા છે.
જુલાઈ મહિનામાં ક્યારે અને ક્યાં પડશે વરસાદ?
અંબાલાલ પટેલે જુલાઈ મહિનાના ઉત્તરાર્ધ માટે તારીખવાર મહત્વની આગાહી કરી છે. 19 થી 21 જુલાઈના આ દિવસો દરમિયાન રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં હળવા થી મધ્યમ વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતાઓ રહેશે. ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં પણ સારા ઝાપટાં પડી શકે છે. 22 જુલાઈથી રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં મેઘરાજા જોર પકડશે અને ભારે વરસાદ થવાની શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે. 24, 25 અને 26 જુલાઈના આ સમયગાળા દરમિયાન મુંબઈ સહિત મહારાષ્ટ્રના વિવિધ ભાગોમાં ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. 27 થી 30 જુલાઈના અંતમાં જળદાયક નક્ષત્રના યોગો બની રહ્યા છે, જેના કારણે ગુજરાતના ઘણા વિસ્તારોમાં સારો એવો વરસાદ જોવા મળી શકે છે.
ઓગસ્ટ માસમાં મેઘરાજા ધમાકેદાર બેટિંગ કરશે: ગ્રહો નક્ષત્રો બદલાશે
જુલાઈ કરતાં ઓગસ્ટ મહિનો ગુજરાત માટે વધુ આશાસ્પદ રહેશે તેમ અંબાલાલ પટેલનું માનવું છે. ઓગસ્ટ મહિનામાં ગ્રહોની સ્થિતિ વરસાદ માટે અત્યંત સાનુકૂળ બની રહી છે. ઓગસ્ટ માસની શરૂઆતમાં જ રાજ્યમાં અણધારો વરસાદ તૂટી પડવાની શક્યતાઓ રહેશે. આ દરમિયાન વરસાદનું મુખ્ય માર્ગ (ટ્રેક) ઉત્તર ભારત તરફ રહેવાની શક્યતાઓ વધુ રહેશે.
ઓગસ્ટના ગ્રહ-નક્ષત્રોની સ્થિતિ
ઓગસ્ટ માસમાં કર્ક રાશિમાં સૂર્ય, ચંદ્ર, બુધ અને ગુરુ જેવા મહત્વના ગ્રહો જળ રાશિમાં ભેગા થઈ રહ્યા હોવાથી રાજ્યમાં ખૂબ જ સારો વરસાદ થશે. 9 થી 11 ઓગસ્ટની મોટી આગાહીઓની વાત કરીએ તો આ દિવસો દરમિયાન રાજ્યમાં સાર્વત્રિક અને સારો વરસાદ થવાની શક્યતાઓ છે. બાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે, જો આ અરસામાં ભારે વરસાદ પડે અને તે સમયે આશ્લેષા નક્ષત્ર બેસી ગયું હોય, તો અતિભારે વરસાદ થવાની શક્યતાઓ નકારી શકાય નહીં.
હાલ ભલે બુધ-શુક્રના કારણે વરસાદ અટક્યો હોય, પરંતુ જુલાઈના અંતથી લઈને ઓગસ્ટના બીજા અઠવાડિયા સુધીમાં ગુજરાતમાં મેઘરાજા ફરી એકવાર ધમાકેદાર વાપસી કરશે અને જળબંબોળ જેવી સ્થિતિ સર્જી શકે છે. ખેડૂતો માટે આ આગાહી રાહતના સમાચાર લઈને આવી છે.