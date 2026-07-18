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ગુજરાતમાં કેમ ખેંચાયું ચોમાસું? ગ્રહોની સ્થિતિને જોતા અંબાલાલે કરી ભયાનક આગાહી; ઓગસ્ટમાં કેવો બની રહ્યો છે સંયોગ

Ambalal Patel Big Prediction: હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની વરસાદ અંગે મોટી આગાહી. 19-21માં રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતાઓ રહેલી છે. જુલાઈ 22થી રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતાઓ રહેલી છે. ચોમાસું ખેંચવાનું કારણ બુધ અને શુક્ર ગૃહ સાનુકૂળ નથી, જેના કારણે જોઈએ તેવું વરસાદ નથી. દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતાઓ રહેલી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 18, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 01:10 PM IST
ગુજરાતમાં કેમ ખેંચાયું ચોમાસું? ગ્રહોની સ્થિતિને જોતા અંબાલાલે કરી ભયાનક આગાહી; ઓગસ્ટમાં કેવો બની રહ્યો છે સંયોગ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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