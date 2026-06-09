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મામી-ભાણેજની ચેટ વાંચી ગુસ્સે ભરાયેલા પતિએ બાળકો સામે ખેલ્યો લોહિયાળ જંગ; હાલોલનો ચકચારી કિસ્સો!

Panchmahal News: હાલોલમાં મામી ભાણેજના આડા સંબંધોની શંકાએ પતિએ પત્નીની હત્યા કરી. બે બાળકોની નજર સામે જ માતાનું ગળું દબાવી ચપ્પુના ઘા મારી પતિએ ઘાતકી હત્યાને અંજામ આપ્યો. હાલોલની યમુનાજી નગર સોસાયટીમાં બની ઘટના. પત્નીને ભાણા સાથે થયેલ વોટ્સએપ ચેટ હત્યાનું કારણ બની. હાલોલ ટાઉન પોલીસને ઘટના જાણ થતાની સાથે જ પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળ પર પહોંચ્યો . હાલ પોલીસે હત્યારા પતિ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 09, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:38 AM IST
મામી-ભાણેજની ચેટ વાંચી ગુસ્સે ભરાયેલા પતિએ બાળકો સામે ખેલ્યો લોહિયાળ જંગ; હાલોલનો ચકચારી કિસ્સો!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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