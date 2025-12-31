Prev
શું ગુજરાત પણ બનશે ગેસ ચેમ્બર? અનેક શહેરમાં AQIની સ્થિતિ ચિંતાજનક

દિલ્હીના પ્રદૂષણના સમાચાર સતત છવાયેલા રહે છે, પરંતુ હવે ગુજરાતમાં પણ આ સ્થિતિ આવી શકે છે. ઘણા શહેરનો  AQI ગંભીર સ્થિતિમાં જોવા મળ્યો છે. ઘણી જગ્યાએ ધુમ્મસ જોવા મળી તો ક્યાંક વિઝિબિલિટી ઘટી છે. 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 31, 2025, 08:33 PM IST

Gujarat Air Pollution: આજે નવા વર્ષની ઉંબરે ગુજરાતને એક ચિંતાજનક ભેટ મળી છે... ઝેરીલી હવા...હા, અમદાવાદમાં AQI 400ને પાર કરી 430 સુધી પહોંચ્યો છે, જે હેઝાર્ડસ કેટેગરીમાં આવે છે. સુરતમાં પણ સ્થિતિ ગંભીર છે... રાજકોટ, ભરૂચ સહિત અનેક શહેરોમાં વહેલી સવારે ગાઢ ધુમ્મસ છવાયું, વિઝિબિલિટી ઘટી. ત્યારે શું ગુજરાત હવે દિલ્લી જેવું ગેસ ચેમ્બર બની રહ્યું છે?...જુઓ આ ખાસ અહેવાલ

અમદાવાદની હવા શ્વાસ લેવા જેવી રહી નથી. અમદાવાદનો AQI 397થી 430 સુધી પહોંચ્યો છે...જે હેઝાર્ડસ લેવલ છે, જેમાં દરેક વ્યક્તિને ગંભીર આરોગ્ય જોખમ છે. સુરતમાં પણ AQI 207 જેટલો નોંધાયો, જે સીવિયર કેટેગરીમાં છે. રાજકોટમાં 210, ભરૂચ અને વડોદરા જેવા વિસ્તારોમાં પણ અનહેલ્ધી લેવલ વધ્યું છે.

વધતા વાહનો, ઔદ્યોગિક ધૂમાડો અને કન્સ્ટ્રક્શનની ધૂળને કારણે PM2.5 અને PM10નું પ્રમાણ ખતરનાક રીતે વધ્યું છે. વહેલી સવારે ગાઢ ધુમ્મસથી રોડ પર વિઝિબિલિટી માત્ર 100-200 મીટર રહી, અકસ્માતોનું જોખમ વધ્યું.

વધતાં AQIથી લોકોની આંખમાં બળતરા, શ્વાસની તકલીફ અને ખાંસીની ફરિયાદો વધી છે.  પરંતુ AQI શું છે અને તે કેટલો ખતરનાક?...તે પણ સમજી લઈએ..તો AQI 0-50 હોય તો કોઈ જોખમ નહીં, AQI 51-100 હોય તો સામાન્ય રીતે સલામત, AQI 101-200 હોય તો સંવેદનશીલ લોકોને તકલીફ, AQI 201-300 હોય તો શ્વાસની સમસ્યા વધે, AQI 301-400 હોય તો દરેકને ગંભીર અસર અને AQI 401થી ઉપર હોય તો ઇમર્જન્સી જેવી સ્થિતિ કહી શકાય...બધાને ઘરમાં રહેવું, માસ્ક પહેરવું અને આઉટડોર એક્ટિવિટી ટાળવી જોઈએ...

AQI શું છે અને તે કેટલો ખતરનાક?
0-50- કોઈ જોખમ નહીં
51-100- સામાન્ય રીતે સલામત
101-200- સંવેદનશીલ લોકોને તકલીફ
201-300- શ્વાસની સમસ્યા વધે
301-400- દરેકને ગંભીર અસર 
401થી ઉપર- ઇમર્જન્સી જેવી સ્થિતિ 

જો હજુ પણ સમયસર પગલાં નહીં લેવાય તો ગુજરાતની હાલત પણ દિલ્લી જેવી બનતા વાર નહીં લાગે. સ્વચ્છ હવા કોઈ લક્ઝરી નથી, એ નાગરિકનો મૂળભૂત અધિકાર છે. AQI વધવું માત્ર આંકડો નથી, આ છે આવતીકાલ માટેની ખતરાની ઘંટડી.

 

