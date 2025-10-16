ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બદલાશે કે નહિ? ગુજરાતની બદલાતી રાજનીતિ પર મોટી સ્પષ્ટતા
Gujarat Cabinet Reshuffle : મુખ્યમંત્રીના નિવાસ સ્થાને યોજાયેલી મંત્રીમંડળની બેઠક પૂર્ણ.. મુખ્યમંત્રી સિવાય તમામ મંત્રીઓના રાજીનામા લઈ લેવાયા...આવતી કાલે સવારે સાડા 11 કલાકે યોજાશે નવા મંત્રીઓની શપથવિધિ..
Trending Photos
Gujarat Politics : ગુજરાતની રાજનીતિમાં મોટી ઉથલપાથલ થવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. મંત્રીમંડળના બદલાવ વચ્ચે હવે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બદલાશે કે નહિ તે વાતો વહેતી થઈ છે. ત્યારે મુખ્યમંત્રી બદલાશે કે નહિ તે અંગે નવા અપડેટ આવ્યા છે.
દાદા જશે કે નહિ?
મુખ્યમંત્રી બદલાશે કે નહિ તે અંગે રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા ચાલી રહી છે. પરંતુ આંતરિક સૂત્રો અનુસાર, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી નહિ બદલાય. ભુપેન્દ્ર પટેલ મુખ્યમંત્રી પદ પર યથાવત રહેશે. મંત્રીમંડળના રાજીનામાની ખબર વચ્ચે આ ખબર પણ વહેતી થઈ છે.
શું ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી પણ બદલાશે? જાણો Z 24 કલાકના એડિટર દીક્ષિત સોની પાસેથી #Gujarat #BreakingNews #News #GujaratBJP #BJP #CabinetExpansion #GujaratCabinetExpansion pic.twitter.com/6YQRjFhzWg
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) October 16, 2025
દાદાના મંત્રીમંડળની નવી સુરત આવતીકાલે જોવા મળશે. પૂર્ણ કદનું 27 મંત્રીઓનું મંત્રીમંડળ બનશે. દાદાનું નવુ મંત્રીમંડળ 27 મંત્રીઓવાળું હશે. નવા ચહેરાઓ ગુજરાત સરકારના મંત્રીમંડળમાં જોવા મળશે. ત્યારે Z 24 કલાક પર મંત્રીમંડળ વિસ્તરણ અંગે EXCLUSIVE ખબર સામે આવી છે. જે મુજબ, વર્તમાન મંત્રીમંડળમાંથી 11 મંત્રીઓનું પત્તું કપાશે. વર્તમાન મંત્રીમંડળમાં 17માંથી 11 મંત્રીઓનું પત્તુ કપાશે. તો વર્તમાન મંત્રીમંડળમાંથી 5 મંત્રીઓને રિપિટ કરાશે.
20 નવા ચહેરા આવશે
આ ઉપરાંત 20 બીજા ધારાસભ્યોનો પણ મંત્રીમંડળમાં સમાવેશ કરાશે. ઋષિકેશ પટેલને મંત્રી મંડળમાં રિપિટ કરાશે. હર્ષ સંઘવીને મંત્રીમંડળમાં ફરી તક મળશે. કનુ દેસાઈને મંત્રીમંડળમાં ફરી સ્થાન મળશે. કુંવરજી બાવળળિયાને મંત્રી મંડળમાં રિપિટ કરાશે. પરસોત્તમ સોલંકીને ફરી મંત્રી બનાવવામાં આવશે.
મંત્રીઓને બંગલો ખાલી કરવા આદેશ કરાયા
તમામ મંત્રીઓને બંગલા ખાલી કરવા આદેશ કરાયા છે. આઠ દિવસમાં મંત્રીઓને બંગલો ખાલી કરવો પડશે. રાજીનામા લેવાઈ ગયેલા મંત્રીઓના બંગલો ખાલી કરવા આદેશ કરાયો છે. નવા મંત્રીઓ માટે જૂના મંત્રીઓને ગાડી જમા કરાવવા આદેશ કરાયો છે. સામાન્ય વહીવટ વિભાગે બંગલાઓ ખાલી કરવા સૂચના આપી છે. શપથવિધિ બાદ નવા મંત્રીઓને વાહન અને બંગલો અપાશે.
મોડી રાતે નવા મંત્રીઓને સૂચના અપાશે
આજે સાંજે વિધાનસભા ભાજપ પક્ષની બેઠક યોજાશે, જેમાં નવા મંત્રીમંડળને લઈને અંતિમ ચર્ચા થશે. ત્યારબાદ મોડી રાત સુધી નવનિયુક્ત મંત્રીઓને સૂચનાઓ આપવામાં આવશે. શપથવિધિ બાદ તાત્કાલિક રાજ્ય કેબિનેટની બેઠક યોજાઈ ખાતાની ફાળવણી કરવામાં આવશે. રાજ્યના રાજકીય વર્તુળોમાં આ ફેરફારને લઈને ભારે ચર્ચા છે. મુખ્યમંત્રીએ મોટાભાગના જૂના મંત્રીઓને બદલીને નવી ટીમ સાથે આગળ વધવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ પગલું આગામી લોકસભા અને વિધાનસભા બંને ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્યમાં નવા સંતુલનનું રાજકીય ચિત્ર ઉભું કરે છે.
ધનતેરસે નવા મંત્રી ચાર્જ સંભાળશે
ધનતેરસના શુભ દિવસે નવા મંત્રીઓ પોતપોતાના વિભાગોનો ચાર્જ સંભાળી શકે છે એવી શકયતા છે. આમ દિવાળીના તહેવારોની શરૂઆત સાથે જ રાજ્યમાં નવા ચહેરા અને નવી દિશા સાથે શાસનકાર્ય શરૂ થશે. નવા મંત્રીમંડળમાં દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતનો સંતુલિત પ્રતિનિધિત્વ રાખવામાં આવ્યું છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે