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આ વર્ષે પણ આખી રાત જામશે નવરાત્રીની રમઝટ? હર્ષ સંઘવીનો મોટો ઈશારો, ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગાંધીનગરને વિકાસ કાર્યોની ભેટ

Gandhinagar News: ગાંધીનગરના કલ્ચરલ ફોરમ ગ્રાઉન્ડ ખાતે મહાનગરપાલિકાના વિકાસ કાર્યોના લોકાર્પણ સમારોહમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ આ વર્ષે પણ નવરાત્રી આખી રાત ચાલશે તેવો સ્પષ્ટ ઈશારો કર્યો છે. આ સમારોહમાં તેમણે શહેરના વિકાસ અને નાગરિકોની સુવિધાઓ અંગે મહત્વની વાતો રજૂ કરી હતી.
 

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 12, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 11:31 AM IST
આ વર્ષે પણ આખી રાત જામશે નવરાત્રીની રમઝટ? હર્ષ સંઘવીનો મોટો ઈશારો, ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગાંધીનગરને વિકાસ કાર્યોની ભેટ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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