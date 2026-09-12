/આ વર્ષે પણ આખી રાત જામશે નવરાત્રીની રમઝટ? હર્ષ સંઘવીનો મોટો ઈશારો, ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગાંધીનગરને વિકાસ કાર્યોની ભેટ

Gandhinagar News: ગાંધીનગરમાં આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જનતાને સંબોધિત કરતા જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં છેલ્લા 25 વર્ષથી ગુજરાતના વિકાસ અને પ્રજાની સુખાકારી માટે સતત કામગીરી થઈ રહી છે. તાજેતરમાં જ વડાપ્રધાનની ગુજરાત મુલાકાત દરમિયાન વડોદરાથી રાજ્યને 34 હજાર કરોડ રૂપિયાના વિવિધ વિકાસકાર્યોની ભેટ મળી છે. આ કાર્યક્રમમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ આ વર્ષે પણ નવરાત્રી આખી રાત ચાલશે તેવો સ્પષ્ટ ઈશારો કર્યો છે.
નવરાત્રીમાં આખી રાત ગરબા અને વેપારીઓને દિવાળી જેવી કમાણી
લોકાર્પણ સમારોહ દરમિયાન હર્ષ સંઘવીએ ઉપસ્થિત જનતાને પૂછ્યું હતું કે, "નવરાત્રીમાં કેટલા વાગ્યા સુધી ગરબા રમો છો?" જેના જવાબમાં લોકોએ ઉત્સાહભેર "આખી રાત" એવો પ્રત્યુત્તર આપ્યો હતો. નાયબ મુખ્યમંત્રીએ મજાકમાં હળવી ટકોર કરતા કહ્યું હતું કે, જો કોઈ 'ચૌદશ' આવી જાય તો આખી રાત ન ફરી શકાય. ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારના શાસનમાં નવરાત્રી દરમિયાન આખી રાત ગરબા રમવાની છૂટ મળતા લોકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. આ નિર્ણયના કારણે રાત્રિ દરમિયાન નાના વેપારીઓને પણ પોતાનો વેપાર-ધંધો ચાલુ રાખવાની તક મળે છે, જેનાથી તેઓ નવરાત્રીમાં જ દિવાળી જેવી શાનદાર કમાણી કરી રહ્યા હોવાની વાત પણ તેમણે જણાવી હતી.
સચિવાલયના શહેરથી અત્યાધુનિક સિટી સુધીની સફર
ગાંધીનગર હવે માત્ર 'સચિવાલયના શહેર' તરીકેની પોતાની પરંપરાગત ઓળખમાંથી બહાર આવીને એક અત્યાધુનિક અને સ્માર્ટ શહેર તરીકે વિકસી રહ્યું છે. ભાજપ સરકારના શાસનમાં અહીં એક પછી એક મોટા વિકાસ પ્રોજેક્ટો સાકાર થયા છે. ગિફ્ટ સિટી, મહાત્મા મંદિર અને હેલિપેડ એક્ઝિબિશન સેન્ટર જેવી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરની સુવિધાઓના નિર્માણથી ગાંધીનગરની એક નવી જ ઓળખ ઊભી થઈ છે. આ માળખાગત સુવિધાઓના પરિણામે હવે રાત્રિના સમયે પણ વેપાર-રોજગાર અને લોકોની અવરજવર વધવા પામી છે, જેનાથી શહેરની રોનકમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે.
સુદ્રઢ પરિવહન વ્યવસ્થા અને વિકાસમાં જનભાગીદારી
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની સરકાર દ્વારા પ્રજાને સતત એક પછી એક વિકાસલક્ષી ભેટ આપવામાં આવી રહી છે. નાગરિકોની મુસાફરી સરળ બનાવવાના હેતુથી ગાંધીનગરમાં જાહેર પરિવહન વ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત કરવા માટે નવી બસો સેવામાં મૂકવામાં આવી છે. ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ બસ સેવાને એવી રીતે વિસ્તૃત કરવામાં આવી છે કે જેથી શહેરના વધુમાં વધુ વિવિધ વિસ્તારોને આવરી શકાય. ગાંધીનગરના આ સર્વાંગી અને અવિરત વિકાસને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવા માટે નાગરિકોના સક્રિય સહયોગની પણ અત્યંત જરૂરિયાત છે.
યોજનાઓનું સેચ્યુરેશન મોડલ અને સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ
સરકારની તમામ કલ્યાણકારી યોજનાઓનો લાભ 100 ટકા લાભાર્થીઓ સુધી પહોંચાડવા માટે સરકાર 'સેચ્યુરેશન મોડલ' પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે. આયુષ્માન ભારત, પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના, ઉજ્જવલા યોજના અને નળ કનેક્શન જેવી મહત્વાકાંક્ષી યોજનાઓનો સીધો લાભ છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યો છે. આ સાથે જ, પર્યાવરણના ભોગે વિકાસ ન થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા સરકાર સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ પર પણ સમાન ભાર મૂકી રહી છે.
ગાંધીનગર: ગ્રીન સિટીથી ગ્લોબલ ફાઇનાન્શિયલ હબ તરફ
પાટનગર ગાંધીનગરને ગ્રીન સિટીમાંથી હવે વૈશ્વિક ફાઇનાન્શિયલ હબ બનાવવાની દિશામાં તેજ ગતિએ કામગીરી ચાલી રહી છે. ગાંધીનગરમાં વિકાસકાર્યો માટે હવે કરોડો રૂપિયાના કામો મંજૂર કરવામાં આવી રહ્યા છે. શહેરમાં જ્ઞાનનો વ્યાપ વધારવા અને વિદ્યાર્થીઓની સુવિધા માટે વિવિધ વિસ્તારોમાં આધુનિક લાઇબ્રેરીની સુવિધાઓ પણ વિકસાવાઈ રહી છે.
કરોડો રૂપિયાના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સની જાહેરાત
મુખ્યમંત્રીએ ગાંધીનગર માટે કુલ 150 કરોડ રૂપિયાના વિવિધ વિકાસકાર્યો હાથ ધર્યા હોવાની માહિતી આપી હતી. લોકોની સુવિધા માટે કોટેશ્વર ક્રોસિંગ પર 20 કરોડ 70 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે નવો અન્ડરપાસ બનાવવાની મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરાઈ હતી. આ ઉપરાંત, શહેરમાં 30 નવી ઈ-બસો સેવામાં મૂકવામાં આવી છે. બોટેમન્ટ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન માટે 57 કરોડ, એરપોર્ટ રોડ માટે 60 કરોડ અને શહેરી વિસ્તારના રસ્તાઓ માટે 106 કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં સુવ્યવસ્થિત નાણાકીય વ્યવસ્થાપનના કારણે આવા વિકાસકાર્યો માટે નાણાંની કોઈ જ અછત નથી.
'વિકસિત ભારત' માટે 'વિકસિત ગાંધીનગર'નો સંકલ્પ
ટીમ વર્કથી ગાંધીનગરના વિકાસને નવી ગતિ આપવાનો મુખ્યમંત્રીએ સંકલ્પ વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે નાગરિકોને અપીલ કરી હતી કે તેઓ પોતાની કોઈપણ સમસ્યાઓ મહાનગરપાલિકા સુધી પહોંચાડે, સરકાર દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે તેનું નિરાકરણ લાવવામાં આવશે. અંતમાં, 'સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને સૌના પ્રયત્ન'ના મંત્ર સાથે 'વિકસિત ભારત'ના નિર્માણ માટે 'વિકસિત ગુજરાત' અને 'વિકસિત ગાંધીનગર' બનાવવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો.