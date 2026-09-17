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હજી વરસાદ ગયો નથી! નવરાત્રીમાં ખેલૈયાઓની બગાડશે મજા! ફરી ક્યાં-ક્યાં ખાબકશે વરસાદ? અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી

Ambalal Patel Forecast: હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની તાજેતરની આગાહી મુજબ, આગામી નવરાત્રિના તહેવાર દરમિયાન રાજ્યમાં વરસાદ વિઘ્ન બની શકે છે. તેમની ગણતરી અનુસાર, સૌરાષ્ટ્ર તરફ ફરી એકવાર વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતાં પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્ર સહિત રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટોછવાયો વરસાદ વરસવાની પૂરી શક્યતા છે. ખેલૈયાઓ અને આયોજકો માટે આ ચિંતાજનક સમાચાર છે, કારણ કે નવરાત્રીના દિવસોમાં વરસાદી માહોલ ગરબાના રંગમાં ભંગ પાડી શકે છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 17, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 02:47 PM IST
હજી વરસાદ ગયો નથી! નવરાત્રીમાં ખેલૈયાઓની બગાડશે મજા! ફરી ક્યાં-ક્યાં ખાબકશે વરસાદ? અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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