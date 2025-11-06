Prev
ફરી થઈ જાવ તૈયાર! કમોસમી વરસાદ અને વધુ એક વાવાઝોડા અંગે ચોંકાવનારી આગાહી, સિસ્ટમે વળાંક લીધો!

Ambalal Patel Rain forecast: અરબી સમુદ્રમાં સર્જાયેલી વરસાદી સિસ્ટમ દૂર થતાં રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદનું જોર ઘટી ગયું છે. રાજ્યમાં હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી દિવસો માટે કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. 8 નવેમ્બર સુધીમાં રાજ્યમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સર્જાઈ શકે છે. 15 નવેમ્બર સુધી રાજ્યમાં મહત્તમ તાપમાન 29-30 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને લઘુત્તમ તાપમાન 24 ડિગ્રી સેલ્સિયસ આસપાસ રહેવાની સંભાવના છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 06, 2025, 08:28 AM IST

Ambalal Patel Rain forecast: અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે 18થી 24 નવેમ્બરે ફરી એક વખત માવઠું થઈ શકે છે. 16થી 18 નવેમ્બરમાં એક ચક્રવાત સર્જાશે. બંગાળના ઉપસાગરમાં ચક્રવાત સર્જાઈ શકે છે. જ્યારે 18થી 20 નવેમ્બર દરમિયાન ચક્રવાતની અસર રહેશે. આ સાથે જ એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ પણ આવવાની શક્યતા છે. 18થી 24 દરમિયાન વાતાવરણમાં પલટો આવી શકે છે. જ્યારે 15 ડિસેમ્બર સુધીમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે કમોસમી વરસાદની શક્યતા રહેશે.

16 ડિસેમ્બર સુધીમાં માવઠું થવાની શક્યતાઓ રહેશે. 20 ડિસેમ્બરથી ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં જાણે કે હિમચાદર થઈ ગઈ હોય તેવું જોવા મળશે. 22 ડિસેમ્બરથી કાતિલ ઠંડીને વેગ મળશે, હાડ કંપાવતી ઠંડી પડશે. 11 જાન્યુઆરીથી ઠંડા પવન ફૂંકાશે. તેમજ ઉત્તરાયણ બાદ પણ ઠંડા પવન ફૂંકાશે. 8 નવેમ્બર સુધી પશ્ચિમી વિક્ષેપની અપેક્ષા છે. જેના કારણે 7 નવેમ્બરથી ઠંડા પવનો ફૂંકાશે. ઠંડા પવનો શિયાળાની વાવણી માટે ખૂબ અનુકૂળ છે. ખાસ કરીને ઘઉં અને જીરું જેવા પાક માટે. 5 નવેમ્બર પછી આકાશ સ્વચ્છ રહેવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.  હવામાન વિભાગ (IMD)ના અનુસાર, મ્યાનમાર અને બાંગ્લાદેશના દરિયાકાંઠાની નજીક સ્થિત ઉત્તરપૂર્વીય અને પૂર્વ-મધ્ય બંગાળની ખાડીમાં એક ડીપ ડિપ્રેશન સક્રિય છે. જે આગામી 24 કલાકમાં ઉત્તર-ઉત્તરપશ્ચિમ તરફ આગળ વધવાની સંભાવના છે. આ ડિપ ડિપ્રેશનની અસર ઉત્તરપશ્ચિમ ભારતમાં કરશે, જેના કારણે જમ્મુ અને કાશ્મીર, લદ્દાખ, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં વાવાઝોડા અને વરસાદ પડવાની શક્યતા રહેશે. તમિલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશ, રાયલસીમા અને કર્ણાટકના ઘણા ભાગોમાં 8 નવેમ્બર સુધી વાવાઝોડા અને ભારે વરસાદની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે.

હજુ કમોસમી વરસાદ આવે તેવી પણ આગાહી
ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ બાદ હવે ઠંડી શરૂ થવાની છે. હવે ધીમે-ધીમે તાપમાનમાં ઘટાડો થશે અને લોકોને ઠંડીનો અનુભવ થશે. પરંતુ નવેમ્બર મહિનામાં હજુ કમોસમી વરસાદ આવે તેવી પણ આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદે વિરામ લેતા ખેડૂતોને રાહત થઈ છે. રાજ્યના મોટા ભાગના વિસ્તારમાં વરસાદનું પ્રમાણ ઘટી ગયું છે. પરંતુ આગામી બે દિવસ દરમિયાન રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારમાં વરસાદની સંભાવના છે. ત્યારબાદ તાપમાનમાં ધીમે-ધીમે ઘટાડો થશે અને ઠંડીમાં વધારો થશે.

18થી 24 નવેમ્બર રાજ્યમાં માવઠા જેવું હવામાન
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે 7 નવેમ્બરથી રાજ્યમાં ઠંડા પવનો ફૂંકાશે. અંબાલાલે કહ્યુ કે પાંચ નવેમ્બર પછી આકાશ સ્વચ્છ રહેશે. 8 નવેમ્બર સુધી રાજ્યમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સર્જાય શકે છે. જ્યારે 15 નવેમ્બર સુધી મહત્તમ તાપમાન 29-30 ડિગ્રી અને લઘુત્તમ તાપમાન 24 ડિગ્રી આસપાસ રહી શકે છે. ગુજરાતમાં સાત નવેમ્બરથી ઠંડીનો પ્રારંભ થઈ જશે. જ્યારે 1 ડિસેમ્બરથી ઠંડા પવનો ફૂંકાશે. સાથે 7 નવેમ્બર બાદ દક્ષિણ ભારતમાં વરસાદ પડી શકે છે. 18 નવેમ્બરે બંગાળના ઉપસાગરમાં વાવાઝોડું બની શકે છે. ત્યારબાદ 18થી 24 નવેમ્બર રાજ્યમાં માવઠા જેવું હવામાન રહી શકે છે.

શિયાળો મધ્યમ રહેશે: નિષ્ણાતોનો અભિપ્રાય
સ્કાયમેટ વેધરના ઉપપ્રમુખ (હવામાન અને આબોહવા પરિવર્તન) મહેશ પલાવતે જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા ત્રણ વર્ષ (2021, 2022, 2023) માં 'ટ્રિપલ ડિપ લા નીના' સ્થિતિ હતી, છતાં દેશમાં ભારે ઠંડીનો અનુભવ થયો નથી. તેમણે કહ્યું કે લા નીના અને ઠંડી વચ્ચે કોઈ સીધો સંબંધ નથી. આ વખતે, જ્યારે પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે, ત્યારે તેઓ પર્વતોમાંથી ઠંડા પવનોના પ્રવાહને મર્યાદિત કરશે. આ લઘુત્તમ તાપમાનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો અટકાવશે, અને શિયાળો સામાન્ય રહેશે.

ઓક્ટોબરમાં રેકોર્ડ વરસાદ
હવામાન વિભાગે એ પણ અહેવાલ આપ્યો છે કે ઓક્ટોબર 2025 છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં સૌથી વધુ વરસાદી મહિનાઓમાંનો એક હતો. સરેરાશ 112.2 મીમી વરસાદ નોંધાયો હતો, જે 2001 પછીનો બીજો સૌથી વધુ છે. આ મહિનામાં 236 ભારે વરસાદ અને 45 અત્યંત ભારે વરસાદ પડ્યો. આ ઘટનાઓ બિહાર, ઉત્તર બંગાળ, તેલંગાણા અને આંધ્રપ્રદેશ જેવા રાજ્યોને સૌથી વધુ અસર કરશે. નિષ્ણાતોના મતે, દરિયાની સપાટીના વધતા તાપમાને ચોમાસાની પાછી ખેંચવામાં વિલંબ કર્યો અને વરસાદની તીવ્રતામાં વધારો કર્યો.
 

