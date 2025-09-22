કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અમદાવાદમાં રમાશે? આવતા મહિને મળશે સંકેત, કાલે લંડનમાં નિર્ણાયક મિટિંગ
Commonwealth Games 2030: કોમનવેલ્થ ગેમ્સ ૨૦૩૦માં અમદાવાદ ખાતે યોજવા માટે અધિકારીઓના કોમનવેલ્થ ગેમ્સ ફેડરેશનની લંડન ઑફિસની મુલાકાત રંગ લાવે તેવી શક્યતા છે. આમ તો ફેડરેશન દ્વારા ૨૦૩૦ના સ્થળની અધિકૃત જાહેરાત ૨૬મી નવેમ્બરે થવાની છે, પરંતુ એ પહેલાં આવતા મહિને સંકેત મળી જવાના સંયોગો છે.
Commonwealth Games 2030: કોમનવેલ્થ ગેમ્સ ૨૦૩૦ માટે અમદાવાદની દાવેદારી મજબૂત બની રહી છે. ગુજરાત સરકારના અધિકારીઓની ટીમ આગામી મહિને કોમનવેલ્થ ગેમ્સ ફેડરેશન (CGF) સમક્ષ પોતાનું પ્રેઝન્ટેશન રજૂ કરવા લંડન પહોંચી છે. આ પ્રેઝન્ટેશન બાદ, ફેડરેશન દ્વારા 2030ના યજમાન શહેરની જાહેરાત 26મી નવેમ્બરના રોજ થવાની છે, પરંતુ એવી અપેક્ષા છે કે તેનો સંકેત આગામી મહિનામાં જ મળી જશે.
ગુજરાતની તૈયારીઓ
ગુજરાત સરકારે 2030ની રમતો માટે તેની તૈયારીઓ પુરજોશમાં શરૂ કરી દીધી છે. 20 જેટલી જુદી જુદી રમતોને હોસ્ટ કરવા માટેની વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી રહી છે. આ માટે, અમદાવાદમાં ઉપલબ્ધ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પણ ધ્યાનમાં લેવાયું છે. નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ, જે વિશ્વનું સૌથી મોટું ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ છે, તે ઉપરાંત ₹284 કરોડના ખર્ચે બનેલું નારણપુરા સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ પણ તૈયાર છે. આ સાથે, મોટેરા સ્ટેડિયમ નજીક 233 એકરમાં સરદાર પટેલ સ્પોર્ટ્સ એન્ક્લેવનું નિર્માણ કાર્ય પણ ચાલી રહ્યું છે.
આ ઉપરાંત રાજ્ય સરકારે જાપાનના ટોકિયો ખાતે ચાલી રહેલી વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં મેનેજમેન્ટનો અભ્યાસ કરવા માટે સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાતના ડાયરેક્ટર જનરલ સંદીપ સાંગલે અને સચિવ ઇન્દ્રવદન વાળાને મોકલ્યા છે. આ તાલીમ માત્ર કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે જ નહીં, પરંતુ 2029માં અમદાવાદમાં યોજાનારી પોલીસ અને ફાયરમેનની અખિલ ભારતીય રમતગમત સ્પર્ધાઓ માટે પણ ઉપયોગી થશે.
હરીફાઈમાં નાઈજીરીયા
અમદાવાદના મુખ્ય હરીફ તરીકે નાઈજીરીયા ઉભરી રહ્યું છે, જેની સરકાર પણ આ રમતોની યજમાની માટે ખૂબ ઉત્સુક છે. 24મી સપ્ટેમ્બરે નાઈજીરીયાની ટીમ પણ પોતાનું પ્રેઝન્ટેશન રજૂ કરશે. જોકે, ભારત 2010માં કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું સફળતાપૂર્વક આયોજન કરી ચૂક્યું છે, જ્યારે નાઈજીરીયામાં અત્યાર સુધી આવી કોઈ મોટી આંતરરાષ્ટ્રીય રમતગમત ઇવેન્ટ યોજાઈ નથી. આ પરિબળ અમદાવાદની દાવેદારીને વધુ મજબૂત બનાવે છે.
ભવિષ્યની સંભાવનાઓ
ગુજરાતના અગ્રસચિવ અશ્વિનીકુમારના નેતૃત્વ હેઠળની ટીમની લંડન મુલાકાત સફળ રહે તેવી શક્યતા છે. આશા છે કે આ મુલાકાત ગુજરાતના રમતગમતના ઇતિહાસમાં એક નવો અધ્યાય ઉમેરશે. જો ગુજરાતને યજમાની મળે છે, તો તે માત્ર રમતગમત માટે જ નહીં, પરંતુ રાજ્યના વિકાસ અને વૈશ્વિક ઓળખ માટે પણ એક મોટી ઉપલબ્ધિ સાબિત થશે.
