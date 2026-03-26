Prev
Next
ગ્રહોની ચાલ અને નક્ષત્રોને આધારે ભયાનક આગાહી: જાણો અંબાલાલે દેશ-દુનિયા માટે શું કરી નવી ભવિષ્યવાણી?

Ambalal Patel's Big Prediction: અંબાલાલ પટેલે ગ્રહોની નક્ષત્ર ચાલને આધારે એક મહત્વની આગાહી કરી છે. આગામી સમયમાં દેશ અને દુનિયામાં જાસૂસી પ્રવૃત્તિઓમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળી શકે છે. ગ્રહોના વિશેષ સંકેતો સૂચવે છે કે વિશ્વના રાજકારણમાં મોટા પાયે સત્તા પરિવર્તન આવશે અને કોઈ દિગ્ગજ નેતાએ પોતાની સત્તા ગુમાવવાનો વારો આવી શકે છે. જોકે, અંબાલાલ પટેલે આ બાબતે સ્પષ્ટતા કરતા જણાવ્યું છે કે, સત્તા પરિવર્તનની આ આગાહી ખાસ કરીને વૈશ્વિક ફલક માટે છે, જેનો સીધો સંબંધ ભારત કે ગુજરાત સાથે નથી.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 26, 2026, 02:43 PM IST

Trending Photos

Ambalal Patel's Big Prediction: ગુજરાતમાં ભૂકંપની સચોટ આગાહી કરનાર અંબાલાલ પટેલ હવામાનના જાદુગર કહેવાય છે, પરંતુ તેઓ ગ્રહો અને નક્ષત્રો જોઈને પણ દેશ-દુનિયામાં બનનારી ઘટનાઓની પણ ભવિષ્યવાણીઓ કરે છે. રાજ્યમાં જ્યારે પણ હવામાનની વાત આવે ત્યારે અંબાલાલ પટેલનું નામ સૌથી પહેલા દરેક લોકોને મુખે આવે છે. પરંતુ આ વખતે તેમણે માત્ર વરસાદ જ નહીં, પણ દેશ અને દુનિયાના રાજકીય સમીકરણો પર એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ આગાહી કરીને ખળભળાટ મચાવી દીધો છે. ગ્રહોની ચાલ અને નક્ષત્રોની સ્થિતિને આધારે તેમણે આવનારા સમય માટે કેટલાક ગંભીર સંકેતો આપ્યા છે.

Add Zee News as a Preferred Source

વિશ્વભરમાં સત્તા પરિવર્તનના યોગ
ગુજરાતમાં બાબા વેંગા કહેવાતા અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં ગ્રહોની જે સ્થિતિ સર્જાઈ રહી છે તે જોતા આગામી સમયમાં દુનિયામાં સત્તા પરિવર્તન થઈ શકે છે. એટલું જ નહીં, તેમણે એમ પણ જણાવ્યું છે કે દુનિયાના શક્તિશાળી ગણાતા દેશોમાં રાજકીય ઉથલપાથલ જોવા મળશે, એટલે કે કોઈ મોટા કદના નેતાની સત્તા જઈ શકે છે અથવા તેમના પદ પર સંકટ આવી શકે છે. ગ્રહોના આ પરિવર્તનને કારણે અનેક દેશોમાં આંતરિક વિખવાદ અને રાજકીય અસ્થિરતા સર્જાવાની શક્યતા છે.

જાસૂસી પ્રવૃત્તિઓમાં થશે ધરખમ વધારો
અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે હવે પછીના સમયમાં દેશ અને દુનિયામાં જાસૂસી પ્રવૃત્તિઓ ખૂબ જ વધી જશે. આજના AI ટેકનોલોજી અને ગુપ્તચર એજન્સીઓ દ્વારા એકબીજા દેશોની માહિતી ચોરવાના પ્રયાસો તેજ બનશે. ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ અને સંરક્ષણ ક્ષેત્રે સુરક્ષામાં સેંધ મારવાના બનાવો વધી શકે છે. સરહદો પર અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ગુપ્ત મિશનોમાં તેજી જોવા મળશે.

શું આ આગાહી ભારત કે ગુજરાત માટે છે?
આ આગાહી સાંભળ્યા પછી લોકોમાં ચિંતા વધી ગઈ છે કે શું આ ફેરફારો ભારત કે ગુજરાતમાં જોવા મળશે? આ બાબતે અંબાલાલ પટેલે સ્પષ્ટતા કરતા જણાવ્યું છે કે આ આગાહી ખાસ કરીને વૈશ્વિક લેવલે છે. ભારત કે ગુજરાતના રાજકીય માળખા પર તેની કોઈ સીધી કે નકારાત્મક અસર હાલના તબક્કે દેખાતી નથી. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ ગ્રહોની અસરો મુખ્યત્વે પશ્ચિમી દેશો અને એશિયાના અન્ય ભાગોમાં વધુ પ્રબળ જોવા મળી શકે છે.

શું છે ગ્રહો અને નક્ષત્રોના સંકેત?
અંબાલાલ પટેલની ગણતરી મુજબ, ચોક્કસ ગ્રહોના રાશિ પરિવર્તનને કારણે જનતામાં અસંતોષ વધે અને તેના પરિણામ સ્વરૂપે નેતાઓએ ગાદી છોડવી પડે તેવા સંજોગો ઉભા થાય છે. ખાસ કરીને શનિ અને રાહુની સ્થિતિ આ પ્રકારની ઉથલપાથલ માટે જવાબદાર માનવામાં આવે છે. અંબાલાલ પટેલની આ આગાહી ફરી એકવાર ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
Trending news