ગાંધીજીની જન્મભૂમિ પર કંઈક એવું થવા જઈ રહ્યું છે, જેનાથી ગાંધીપ્રેમીઓ હચમચી જશે!

ગુજરાતી ન્યૂઝGujarati

Wine Shop To Open In Porbandar For Health Permit Holders ; પોરબંદરમાં વાઈન શોપ ખુલવા જઈ રહી છે. પોરબંદરમાં વાઈન શોપ ખૂલે તો અહીંના પરમિટ ધારકોને અન્ય જિલ્લામાં દારૂ લેવા જવું નહિ પડે. પોરબંદરમાં લગભગ 1500 લોકો પાસે દારૂની પરમિટ છે
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 31, 2026, 11:36 AM IST
  • પોરબંદરમાં વાઈન શોપ ખૂલવાની તૈયારીઓ શરૂ
  • દારૂની પરમિટ ધરાવનારાઓને જલસો પડશે
  • તો બીજી બાજુ ગાંધી પ્રેમીઓમાં રોષ જોવા મળશે

Porbandar News ; દેશના રાષ્ટ્રપતિ મહાત્મા ગાંધીજીની જન્મભૂમિ પર કંઈક એવું થવા જઈ રહ્યું છે, જે સાંભળીને ભલભલા આશ્ચર્યચકિત થઈ જશે. પોરબંદરમાં પ્રથમ વાઈન શોપ ખૂલવા જઈ રહી છે. સરકારી કમિટીએ પોરબંદરમાં લિકર શોપ ખોલવાની સત્તાવાર ભલામણ સરકારને મોકલી છે. જે અંતર્ગત જિલ્લાના 1500 પરમિટ ધારકો અને પ્રવાસીઓને હવે સ્થાનિક સ્તરે જ દારૂની સુવિધા મળશે. પર્યટકોને આકર્ષવા માટે વાઈન શોપ પર જ સ્થળ પર પરમિટ આપવાનું આયોજન કરાયું છે. 

ગુજરાત ડ્રાય સ્ટેટ તરીકે ઓળખાય છે. અહીં માત્ર ગિફ્ટ સિટીમાં જ કેટલાક નિયમો સાથે દારૂ પીવાની છૂટછાટ છે. ત્યારે ગાંધીના ગુજરાતમાં તેમની જ જન્મભૂમિ પર રાજ્યના ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા પોરબંદર શહેરમાં વાઇન શોપ માટેની મજૂરી આપવામાં આવી હોવાના અહેવાલ પ્રાપ્ત થયા છે. આખરે કેમ આ મંજૂરી આપવામાં આવી છે તે જાણીએ. 

પોરબંદર એટલે મહાત્મા ગાંધીજીની જન્મભૂમિ. આ કારણે દર વર્ષે લાખોની સંખ્યામાં દેશ વિદેશથી અહી પ્રવાસીઓ આવતા હોય છે. આ કારણે અહીં વર્ષોથી વાઈન શોપ શરૂ કરવા માટે પ્રયાસો શરૂ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમજ નશાબંધી વિભાગના આંકડા કહે છે કે, પોરબંદરમાં 1500 થી વધુ લોકો લીકર પરમિટ ધરાવે છે. આ પરમીટ ધારકોને પોરબંદરમાં વાઈન શોપ ન હોવાથી જુનાગઢ, જામનગર કે અન્ય જિલ્લાઓના વાઈન શોપમાં દારૂ લેવાની ફરજ પડતી હતી. આ કારણે અહી જ વાઈન શોપ હોય તેવી માંગ પણ હતી. 

આ કારણે હવે પોરબંદરમાં જ વાઈનશોપ હોય તેવો રસ્તો ક્લિયર થયો છે. કારણ કે, આંતરિક સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, રાજ્યના ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા પોરબંદર શહેરમાં વાઇન શોપ માટેની મજૂરી આપવામાં આવી હોવાનું કહેવાય છે. જોકે, આ બાબતની સત્તાવાર માહિતી સામે આવી નથી. 

આ પણ વાંચો :

જો, પોરબંદરમાં વાઈન શોપ બને તો 1500 થી વધુ પરમીટ ધારકોને અન્ય જિલ્લાઓમાં ધક્કા નહિ ખાવા પડે. જોકે, ગાંધી પ્રેમીઓમાં આ નિર્ણયથી રોષ જોવા મળી શકે છે. 

કેવી રીતે શરૂ થશે વાઈન શોપ

  • આગામી 10 દિવસમાં પોરબંદર ખાતે વાઇન શોપ અંગેની કાર્યવાહી પણ પૂર્ણ થઈ જશે
  • આ બાદ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી સબ ઇસ્પેક્ટરની નિમણૂક કરાશે
  • ઓનલાઈન આઈ.એસ.એમ.એસ.સિસ્ટર ઉપલબ્ધ કરાશે 
  • જેમાં આરોગ્ય પરમીટ ધારકોની તમામ વિગતો આવી જશે 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

