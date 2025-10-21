નવા વર્ષે અંબાલાલની સૌથી ઘાતક આગાહી! ગુજરાતમાં ભર શિયાળે ચોમાસા જેવા વરસાદ થશે!
Ambalal Patel Forecast: રાજ્યમાં ભર શિયાળે ચોમાસા જેવા વરસાદની આગાહી. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલલ પટેલની વરસાદ અંગે આગાહી. 22 ઓક્ટોબર સુધીમાં દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગો માં વાદળ છાયું વાતાવરણ રહે અને સામાન્ય વરસાદની આગાહી. બંગાળના ઉપસાગર અને અરબી સમુદ્રની સિસ્ટમો એક સાથે સક્રિય થશે. એક સાથે બે વરસાદી સિસ્ટમ મજબૂત બનશે.
Ambalal Patel Forecast: રાજ્યમાં ભર શિયાળે ચોમાસા જેવો માહોલ સર્જાવાની આગાહી હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા કરવામાં આવી છે, જેના કારણે ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતામાં ચિંતા અને કુતૂહલ જોવા મળી રહ્યું છે. બંગાળના ઉપસાગર અને અરબી સમુદ્રમાં એક સાથે બે વરસાદી સિસ્ટમો સક્રિય થવા જઈ રહી છે, જે આ અસામાન્ય હવામાન પરિવર્તનનું મુખ્ય કારણ બનશે.
ક્યાં ક્યાં થશે વરસાદ?
દક્ષિણ ગુજરાત: 22 ઓક્ટોબર સુધીમાં દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની અને સામાન્ય વરસાદ પડવાની આગાહી છે. સૌરાષ્ટ્ર: આ બેવડી સિસ્ટમની અસર હેઠળ સૌરાષ્ટ્રના ઘણા ભાગોમાં ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાત: આ ઉપરાંત, કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં પણ વરસાદની શક્યતા રહેશે.
બે સિસ્ટમ કરશે 'ડબલ એટેક'
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, બંગાળના ઉપસાગર અને અરબી સમુદ્રમાં એક સાથે વરસાદી સિસ્ટમો સક્રિય થશે અને મજબૂત બનશે. આ બંને સિસ્ટમની સંયુક્ત અસરને કારણે 4 નવેમ્બર સુધીમાં રાજ્યના વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવશે અને ભર શિયાળે ચોમાસા જેવો માહોલ સર્જાશે.
ઓક્ટોબરના અંતમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ
અંબાલાલ પટેલના મતે, ઓક્ટોબર મહિનાના અંતમાં પણ એક મજબૂત વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ (પશ્ચિમી વિક્ષોભ) સર્જાશે, જે ઉત્તર તરફના હવામાનને અસર કરશે. ભર શિયાળે ચોમાસા જેવો વરસાદ થવાથી ખેડૂતોની ચિંતા વધી છે.
