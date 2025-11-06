અમદાવાદના જ્વેલરી શોપમાં ચોરીનો પ્રયાસ : વેપારીએ મહિલા ચોરને 20 લાફા ઝીંકીને તગેડી મૂકી, CCTV
Crime News ; અમદાવાદના રાણીપમાં એક સોનીની દુકાનમાં મહિલાએ મરચાંનો પાઉડર સોનીની આંખમાં નાખીને લૂંટ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો
Trending Photos
Ahmedabad News : અમદાવાદની એક ચોંકાવનારી ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે. દુકાનમાં બેસેલા સોનીની આંખમાં એક મહિલાએ ચોરી માટે મરચું નાખ્યું હતું, પરંતું સોનીએ સતર્કતા દાખવીને માત્ર 25 સેકન્ડમાં મહિલાને 20 લાફા ઝીંક્યા હતા અને ચોરી અટકાવી હતી. આ સમગ્ર ઘટના દુકાનના CCTVમાં કેદ થઈ છે.
ચોરને રોકવા વેપારી ટેબલ કૂદ્યો, ફડાકા માર્યા, મહિલાને ખેંચી દુકાન બહાર કાઢી,
અમદાવાદમાં રાણીપ વિસ્તારમાં આવેલી સોનાની દુકાનમાં જ્યારે સોની એકલો બેઠો હતો ત્યારે એક મહિલા આવી હતી. ગ્રાહક બનીને આવેલી આ મહિલાએ અચાનક હાથમાં રહેલો મરચાંનો પાઉડર સોનીની આંખમાં નાખવાનો પ્રયાસ કર્યો. એને પગલે સોની વેપારીએ આ મહિલાને ટેબલ કૂદીને 25 સેકન્ડમાં 20 તમાચા ઝીંકી દીધા હતા, જોકે આ મરચાંના પાઉડર સોનીના આંખમા ન જતાં સોની તરત જ ઊભો થયો અને તેણે ચોરી કરવા આવેલી મહિલાને એક બાદ એક ધડાધડ 20 લાફા ઝીંકી દીધા હતા.
25 સેકન્ડમાં ઝીંક્યા 20 લાફા: મહિલાએ આંખમાં મરચું ફેંકતા જ્વેલર વેપારી ગુસ્સે ભરાયો#Ahmedabad #Gujarat #CCTV #Viral #ViralVideo pic.twitter.com/pFsHXYc8Lm
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) November 6, 2025
આ સમગ્ર ઘટના CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ છે. આ ઘટના અંગે સોનીએ તો ફરિયાદ કરવાની ઇનકાર કર્યો છે, પરંતુ પોલીસે મહિલાની તપાસ શરૂ કરી છે.
રાણીપ શાકમાર્કેટ પાસે સોના-ચાંદીની દુકાનમાં બપોરના સમયે સોની બેઠા હતા. ત્યારે એક મહિલા ગ્રાહક બનીને આવી હતી. આ મહિલા દુકાનમાં આવતાં જ તેણે પોતાની પાસેનો મરચાંનો પાઉડર સોનીની આંખમાં નાખીને લૂંટ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. સોની ટેબલ કૂદીને મહિલા પાસે આવ્યો અને મહિલાને ખેંચીને દુકાનની બહાર પણ કાઢી હતી. આ સમગ્ર ઘટના CCTV કેમેરામાં કેદ પણ થઈ છે.
રાણીપ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઇ કેતન વ્યાસે જણાવ્યું હતું કે સોની આ અંગે ફરિયાદ કરવાનો ઇનકાર કરી રહ્યા છે, પરંતુ પોલીસે CCTVના આધારે મહિલાની તપાસ શરૂ કરી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે