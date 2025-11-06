Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

અમદાવાદના જ્વેલરી શોપમાં ચોરીનો પ્રયાસ : વેપારીએ મહિલા ચોરને 20 લાફા ઝીંકીને તગેડી મૂકી, CCTV

Crime News ; અમદાવાદના રાણીપમાં એક સોનીની દુકાનમાં મહિલાએ મરચાંનો પાઉડર સોનીની આંખમાં નાખીને લૂંટ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 06, 2025, 05:26 PM IST

Trending Photos

અમદાવાદના જ્વેલરી શોપમાં ચોરીનો પ્રયાસ : વેપારીએ મહિલા ચોરને 20 લાફા ઝીંકીને તગેડી મૂકી, CCTV

Ahmedabad News : અમદાવાદની એક ચોંકાવનારી ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે. દુકાનમાં બેસેલા સોનીની આંખમાં એક મહિલાએ ચોરી માટે મરચું નાખ્યું હતું, પરંતું સોનીએ સતર્કતા દાખવીને માત્ર 25 સેકન્ડમાં મહિલાને 20 લાફા ઝીંક્યા હતા અને ચોરી અટકાવી હતી. આ સમગ્ર ઘટના દુકાનના CCTVમાં કેદ થઈ છે. 

ચોરને રોકવા વેપારી ટેબલ કૂદ્યો, ફડાકા માર્યા, મહિલાને ખેંચી દુકાન બહાર કાઢી, 
અમદાવાદમાં રાણીપ વિસ્તારમાં આવેલી સોનાની દુકાનમાં જ્યારે સોની એકલો બેઠો હતો ત્યારે એક મહિલા આવી હતી. ગ્રાહક બનીને આવેલી આ મહિલાએ અચાનક હાથમાં રહેલો મરચાંનો પાઉડર સોનીની આંખમાં નાખવાનો પ્રયાસ કર્યો. એને પગલે સોની વેપારીએ આ મહિલાને ટેબલ કૂદીને 25 સેકન્ડમાં 20 તમાચા ઝીંકી દીધા હતા, જોકે આ મરચાંના પાઉડર સોનીના આંખમા ન જતાં સોની તરત જ ઊભો થયો અને તેણે ચોરી કરવા આવેલી મહિલાને એક બાદ એક ધડાધડ 20 લાફા ઝીંકી દીધા હતા.

Add Zee News as a Preferred Source

 

— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) November 6, 2025

 

આ સમગ્ર ઘટના CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ છે. આ ઘટના અંગે સોનીએ તો ફરિયાદ કરવાની ઇનકાર કર્યો છે, પરંતુ પોલીસે મહિલાની તપાસ શરૂ કરી છે.

રાણીપ શાકમાર્કેટ પાસે સોના-ચાંદીની દુકાનમાં બપોરના સમયે સોની બેઠા હતા. ત્યારે એક મહિલા ગ્રાહક બનીને આવી હતી. આ મહિલા દુકાનમાં આવતાં જ તેણે પોતાની પાસેનો મરચાંનો પાઉડર સોનીની આંખમાં નાખીને લૂંટ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. સોની ટેબલ કૂદીને મહિલા પાસે આવ્યો અને મહિલાને ખેંચીને દુકાનની બહાર પણ કાઢી હતી. આ સમગ્ર ઘટના CCTV કેમેરામાં કેદ પણ થઈ છે.

રાણીપ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઇ કેતન વ્યાસે જણાવ્યું હતું કે સોની આ અંગે ફરિયાદ કરવાનો ઇનકાર કરી રહ્યા છે, પરંતુ પોલીસે CCTVના આધારે મહિલાની તપાસ શરૂ કરી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Ahmedabadcrime newsઅમદાવાદક્રાઈમ સમાચાર

Trending news