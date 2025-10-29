નવસારીમાં શંકાસ્પદ હાલતમાં મહિલાનો મળ્યો મૃતદેહ, દુષ્કર્મ બાદ હત્યા કરાયાની શક્યતા
નવસારીમાં એક મહિલાની શંકાસ્પદ હાલતમાં લાશ મળી છે. દુષ્કર્મ બાદ મહિલાની હત્યા કરી હોવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસે આ મામલે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે.
ધવલ પારેખ, નવસારીઃ રાજ્યમાં ગુનાખોરીનું પ્રમાણ સતત વધી રહ્યું છે. છેલ્લા 3 વર્ષમાં અનેક ગુના વધ્યાં છે.. ભલે પોલીસ સતર્ક રહીને કામગીરી કરતી હોય પરંતુ હત્યા, દુષ્કર્મ અને ફાયરિંગના ગુનાઓ ઓછા થવાનું નામ નથી લેતા. નવસારી નજીક હાઈ-વે પર આવેલી એક વર્ષોથી બંધ પડેલ રાઈસ મિલમાંથી મહિલાનો શંકાસ્પદ હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવતા ચકચાર મચી ગઈ છે.
આ બનાવ છેલ્લા 30 કલાકની અંદર બન્યો હોવાની સંભાવના છે..સૂમસામ જગ્યાનો ફાયદો ઉઠાવીને મહિલા સાથે દુષ્કર્મ કર્યા બાદ તેની હત્યા કરવામાં આવી હોવાની ગંભીર સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે...આ ઘટના નવસારીના હાઈ-વે પાસે આવેલી મહાઆશા રાઈસ મિલમાં બની હતી...લઘુશંકા માટે આવેલા એક સ્થાનિક વ્યક્તિને લોહીલુહાણ હાલતમાં મહિલાનો મૃતદેહ દેખાતા તેણે તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરી હતી...
શું છે સમગ્ર મામલો
મહિલાની દુષ્કર્મ બાદ હત્યાની શંકા
રાઈસ મીલમાંથી મળી આવી લાશ
કચરો વીણવાનું કામ કરતી હતી મહિલા
છેલ્લા 20 વર્ષથી બંધ હતી રાઈસમીલ
ઘટનાની જાણ થતાં જ ગ્રામ્ય પોલીસ, લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ સહિત પોલીસ અધિકારીઓનો કાફ્લો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો..પોલીસે હાલમાં મહિલાની ઓળખ કરવા માટેની તજવીજ શરૂ કરી દીધી છે અને અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. મૃત્યુનું ચોક્કસ કારણ જાણવા માટે પેનલ પોસ્ટમોર્ટમ કરાવવામાં આવશે, જેના રિપોર્ટ બાદ આગળની કલમો હેઠળ કાર્યવાહી કરાશે.
