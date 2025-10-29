Prev
Next

નવસારીમાં શંકાસ્પદ હાલતમાં મહિલાનો મળ્યો મૃતદેહ, દુષ્કર્મ બાદ હત્યા કરાયાની શક્યતા

નવસારીમાં એક મહિલાની શંકાસ્પદ હાલતમાં લાશ મળી છે. દુષ્કર્મ બાદ મહિલાની હત્યા કરી હોવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસે આ મામલે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 29, 2025, 09:04 PM IST

Trending Photos

નવસારીમાં શંકાસ્પદ હાલતમાં મહિલાનો મળ્યો મૃતદેહ, દુષ્કર્મ બાદ હત્યા કરાયાની શક્યતા

ધવલ પારેખ, નવસારીઃ રાજ્યમાં ગુનાખોરીનું પ્રમાણ સતત વધી રહ્યું છે. છેલ્લા 3 વર્ષમાં અનેક ગુના વધ્યાં છે.. ભલે પોલીસ સતર્ક રહીને કામગીરી કરતી હોય પરંતુ હત્યા, દુષ્કર્મ અને ફાયરિંગના ગુનાઓ ઓછા થવાનું નામ નથી લેતા. નવસારી નજીક હાઈ-વે પર આવેલી એક વર્ષોથી બંધ પડેલ રાઈસ મિલમાંથી મહિલાનો શંકાસ્પદ હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવતા ચકચાર મચી ગઈ છે.

આ બનાવ છેલ્લા 30 કલાકની અંદર બન્યો હોવાની સંભાવના છે..સૂમસામ જગ્યાનો ફાયદો ઉઠાવીને મહિલા સાથે દુષ્કર્મ કર્યા બાદ તેની હત્યા કરવામાં આવી હોવાની ગંભીર સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે...આ ઘટના નવસારીના હાઈ-વે પાસે આવેલી મહાઆશા રાઈસ મિલમાં બની હતી...લઘુશંકા માટે આવેલા એક સ્થાનિક વ્યક્તિને લોહીલુહાણ હાલતમાં મહિલાનો મૃતદેહ દેખાતા તેણે તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરી હતી... 

Add Zee News as a Preferred Source

શું છે સમગ્ર મામલો 
મહિલાની દુષ્કર્મ બાદ હત્યાની શંકા
રાઈસ મીલમાંથી મળી આવી લાશ
કચરો વીણવાનું કામ કરતી હતી મહિલા
છેલ્લા 20 વર્ષથી બંધ હતી રાઈસમીલ

ઘટનાની જાણ થતાં જ ગ્રામ્ય પોલીસ, લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ સહિત પોલીસ અધિકારીઓનો કાફ્લો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો..પોલીસે હાલમાં મહિલાની ઓળખ કરવા માટેની તજવીજ શરૂ કરી દીધી છે અને અકસ્માત મોતનો ગુનો  નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. મૃત્યુનું ચોક્કસ કારણ જાણવા માટે પેનલ પોસ્ટમોર્ટમ કરાવવામાં આવશે, જેના રિપોર્ટ બાદ આગળની કલમો હેઠળ કાર્યવાહી કરાશે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
crime newsNavsari news

Trending news