ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

પ્રેમમાં ભાન ભૂલી મહિલા! AMTSના ડ્રાઈવર સાથે બાળકની આંખો સામે માતા પ્રેમી સાથે રંગરેલિયા કરતી પકડાઈ!

Ahmdabad News: AMTSના ડ્રાઈવરના પ્રેમમાં મહિલાએ હદ વટાવી. સ્પેશિયલ ચાઈલ્ડની આંખો સામે માતા પ્રેમી સાથે રંગરેલિયા કરતી પકડાઈ. હોટલમાં મહિલા સાથે કઢંગી હાલતમાં ઝડપાયેલા ડ્રાઈવરને લોકોએ સબક શીખવ્યો

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 04, 2025, 08:35 AM IST

Ahmdabad News: શહેરના પોશ વિસ્તારમાં આવેલી એક હોટલના રૂમમાં દસ વર્ષના સ્પેશિયલ ચાઈલ્ડની આંખોની સામે તેની માતા પ્રેમી સાથે રંગરેલિયા મનાવી રહી હોવાની એક શરમજનક અને ઘોર કળયુગનો અહેસાસ કરાવતી ઘટના પ્રકાશમાં આવતાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. માતાએ પ્રેમમાં તમામ હદ વટાવ્યાની આ ઘટનાની જાણ થતાં લોકોના ટોળાં હોટલ પર એકઠા થઈ ગયા હતા અને રોષે ભરાયેલા લોકોએ યુવકને સબક શીખવ્યો હતો. સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, આ યુવક AMTS બસનો ડ્રાઈવર છે અને મહિલા અવારનવાર બસમાં મુસાફરી કરતી હોવાથી બંને એકબીજાના પ્રેમમાં પડ્યા હતા. આ પ્રેમી યુગલે શહેરના પોશ વિસ્તારમાં આવેલી એક હોટલના રૂમમાં દસ વર્ષના સ્પેશિયલ ચાઈલ્ડને લઈને રોકાયા હતા.

હોટલના રૂમમાં માતા અને પ્રેમી કઢંગી હાલતમાં ઝડપાયા
મહિલાને ડરાવી-ધમકાવીને યુવક લઈને આવ્યો હોવાની વિગતો મળતાં હિન્દુ સંગઠનના યુવકો સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. યુવકોએ હોટલનું રજીસ્ટર સહિતની બાબતો ચેક કરી રૂમનો દરવાજો ખોલાવ્યો હતો. અંદરનું દ્રશ્ય જોઈને સૌ કોઈ ચોંકી ઉઠ્યા હતા. દસ વર્ષના બાળકને સોફા પર બેસાડીને માતા તેના પ્રેમી સાથે કઢંગી હાલતમાં ડબલ બેડ પર જોવા મળી હતી. આ વાત વાયુવેગે વિસ્તારમાં પ્રસરતાની સાથે જ લોકોના ટોળાં સ્થળ પર એકત્ર થવા માંડયા હતા. રોષે ભરાયેલા લોકોએ ડ્રાઈવરને આ કૃત્ય બદલ સબક શીખવ્યો હતો. જોકે, બંને પ્રેમ સંબંધમાં હોવાની વિગતો બહાર આવતાં લોકોએ તમામ હદ વટાવનાર માતાને પણ ઠપકો આપ્યો હતો.

પોલીસ સ્થળ પર, મામલો થાળે પાડ્યો
મામલો વધુ વણસે તે પહેલાં જ સ્થાનિક પોલીસ સ્થળ પર પહોંચી ગઈ હતી. પોલીસે લોકોના ટોળાંને સમજાવ્યા અને મામલો થાળે પાડ્યો હતો. પોલીસે મહિલા અને તેના પ્રેમીને કપડાં પહેરીને રૂમની બહાર આવવા જણાવ્યું હતું અને બંનેની પૂછપરછ કરી હતી. મહિલાની પૂછપરછમાં સ્પષ્ટ થયું કે AMTS બસની મુસાફરી દરમિયાન તે ડ્રાઈવરના સંપર્કમાં આવી હતી. 

આ શરમજનક ઘટના અંગે બંને પક્ષે કોઈએ ફરિયાદ નોંધાવવાની તૈયારી ન બતાવતાં પોલીસે લોકોને સમજાવીને સ્થળ પરથી હટાવ્યા હતા. ત્યારબાદ મહિલા અને તેના પ્રેમીને જવા દેવામાં આવ્યા હતા. સમગ્ર મામલે લોકોમાં હોટલ સંચાલકો સામે પણ રોષ જોવા મળ્યો હતો. સ્થાનિક લોકોને રૂમ ભાડે ન આપવા માટેની સૂચના હોવા છતાં આ લોકોને રૂમ ફાળવવામાં આવ્યો હોવાનો આક્ષેપ લોકોએ કર્યો હતો.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

