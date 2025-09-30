Prev
અમદાવાદ પોલીસમાં ફરજ બજાવતી મહિલાની ગાંધીનગરમાં નગ્ન હાલતમાં લાશ મળી, હત્યાની આશંકા

Ahmedabad Police : અમદાવાદ પોલીસમાં ફરજ બજાવતી મહિલાની લાશ ગાંધીનગરમાં સેક્ટર-24 માંથી મળી છે, મહિલાની શરીર પર ઈજાના નિશાન મળી આવ્યા છે 

Sep 30, 2025, 04:46 PM IST

અમદાવાદ પોલીસમાં ફરજ બજાવતી મહિલાની ગાંધીનગરમાં નગ્ન હાલતમાં લાશ મળી, હત્યાની આશંકા

Gandhinagar News : ગાંધીનગરમાં સેક્ટર 24માંથી મહિલા પોલીસ કર્મીનો મૃતદેહ મળી આવ્યો છે. આ મહિલા પોલીસકર્મી અમદાવાદમાં ફરજ બજાવે છે. હાલ પોલીસની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી તપાસ હાથ ધરી છે. FSLની ટીમ પણ ઘટના સ્થળે પહોંચી છે. 

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ગાંધીનગર સેક્ટર 24 માંથી એક મહિલાનો મૃતદેહ મળી આવ્યો છે. ઘરનો દરવાજો બહારથી બંધ હતો, અને લાશ અંદર હતી. ગાંધીનગર પોલીસે તપાસ કરતા જાણવા મળ્યું કે, આ મહિલા પોલીસમાં ફરજ બજાવે છે. તે અમદાવાદ પોલીસ શાહીબાગ પોલીસ મથકમાં કાર્યરત છે. ગાંધીનગર પોલીસ અને એફએસએલની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી. 

મૃત્યુ પાછળ ના કારણો જાણવા એફએસએલની મદદ લેવાઈ છે. જોકે, ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે, નગ્ન અવસ્થામાં યુવતીનો મૃતદેહ મળ્યો હતો. યુવતીના શરીર પર ઈજાના નિશાન મળી આવ્યા છે. જેમાં યુવતીની હત્યા થઈ હોવાનો પ્રાથમિક અંદાજ છે. યુવતી અમદાવાદ શાહીબાગ પોલીસ મથકમાં ફરજ બજાવે છે. 

પોલીસ એફએસએલની મદદથી મૃત્યુ સંદર્ભે તપાસ કરી રહી છે. હાલ ગાંધીનગર પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. 

