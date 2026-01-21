Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

અમદાવાદ-બરોડા હાઈ-વે પર જનારા મુસાફરો ખાસ વાંચે! ઘરેથી 45 મિનિટ વહેલા નીકળવા અપીલ

Ahmdabd News: અમદાવાદ-બરોડા એક્સપ્રેસ વે ઉપર છેલ્લા ૨૦ દિવસથી બરોડાથી અમદાવાદ સુધીના ૩૯ કિલોમીટરના પટ્ટામાં રોડ મરામતનું કામ ચાલી રહ્યું છે. જેને લઈને દિવસ દરમિયાન વાહનચાલકોએ કામ ચાલતું હોય તે પટ્ટામાં સિંગલ લાઈનમાં ખૂબ જ ધીમી ગતિએ પસાર થવું પડી રહ્યું છે.. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 21, 2026, 10:57 AM IST

Trending Photos

અમદાવાદ-બરોડા હાઈ-વે પર જનારા મુસાફરો ખાસ વાંચે! ઘરેથી 45 મિનિટ વહેલા નીકળવા અપીલ

Ahmedabad Vadodara Expressway: આગામી દિવસોમાં અમદાવાદ-વડોદરા એક્સપ્રેસ વે પર મુસાફરી કરવાનું આયોજન હોય, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ મહત્વના છે. વડોદરાથી અમદાવાદ તરફના માર્ગ પર છેલ્લા 20 દિવસથી મોટા પાયે રોડ રિસરફેસિંગની કામગીરી ચાલી રહી હોવાથી વાહનચાલકોએ હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

વાહનચાલકોને સૂચના અને વૈકલ્પિક રૂટ
નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી અને સંબંધિત વિભાગ દ્વારા વાહનચાલકોને ખાસ વિનંતી કરવામાં આવી છે કે ટ્રાફિકને ધ્યાનમાં રાખીને મુસાફરીના સમય કરતા અડધો કે પોણો કલાક વહેલા નીકળવું હિતાવહ છે. જો કોઈ ઈમરજન્સી હોય, તો એક્સપ્રેસ વેને બદલે નેશનલ હાઈવે 48 (જૂનો અમદાવાદ-વડોદરા હાઈવે) જેવા વૈકલ્પિક માર્ગોનો ઉપયોગ કરવો. જ્યાં કામ ચાલુ હોય ત્યાં અકસ્માત નિવારવા વાહન ધીમું હંકારવા ટોલ પ્લાઝા પરથી સતત સૂચના આપવામાં આવી રહી છે.

થીગડાં દૂર કરી નવો રોડ બનાવવાની કવાયત
ગત ચોમાસા દરમિયાન એક્સપ્રેસ વે પર અનેક જગ્યાએ ખાડા પડ્યા હતા, જેને તે સમયે થીગડાં મારીને (પેચ વર્ક) કામચલાઉ રિપેર કરવામાં આવ્યા હતા. હવે આ પેચ વર્ક દૂર કરીને રોડને સંપૂર્ણપણે નવો બનાવવાની એટલે કે રિસરફેસ કરવાની કામગીરી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. સત્તાધીશોના જણાવ્યા મુજબ, આગામી ચોમાસા પહેલા આ 39 કિલોમીટરના પટ્ટાનું કામ પૂર્ણ કરવાનું લક્ષ્ય છે.

સમય સાચવીને નીકળવા અપીલ
હાલમાં જે પટ્ટામાં કામ ચાલી રહ્યું છે ત્યાં વાહનોને 'વન વે' અથવા સિંગલ લાઈનમાંથી પસાર કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ કારણે 100ની ઝડપે દોડતા વાહનોની ગતિ ધીમી પડી છે. મુસાફરોને નિર્ધારિત સમય કરતા 30 થી 45 મિનિટ (પોણો કલાક) મોડું થઈ શકે છે. દરેક ટોલ પ્લાઝા પર આ અંગેના સૂચના બોર્ડ પણ લગાવી દેવામાં આવ્યા છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, મુસાફરોની સુવિધા માટે આ કામગીરી ઝડપથી પૂર્ણ થાય તેવા પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ ત્યાં સુધી ધૈર્ય રાખવું અને ટ્રાફિક નિયમોનું પાલન કરવું જરૂરી છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
gujaratGujarati NewsVadodaraWork continuesAhmedabad-Vadodara Expresswaytraffic problemone way

Trending news