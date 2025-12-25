Prev
ચાંદીનો ભાવ વધતા કામદારની દાનત બગડી, શેઠનો વિશ્વાસ જીતી લાખોની ચાંદી કરી ગાયબ

Rajkot Crime News: વધતા જતાં ચાંદીના ભાવ વચ્ચે ચાંદીની ચોરી કરનાર 'ઘરભેદુ' ચોરને પોલીસે ઝડપી પાડ્યો છે. જો તમે પણ કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિને વિશ્વાસ મૂકીને કામે રાખો છો, તો આ અહેવાલ તમારા માટે લાલબત્તી સમાન છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 25, 2025, 07:21 PM IST

ગૌરવ દવે, રાજકોટઃ હાલ ચાંદીના ભાવ આસમાને પહોંચી ગયા...ચાંદીનો ભાવ 2.27 લાખ પહોંચ્યો અને આવનારા દિવસમાં અઢી લાખ રૂપિયા સુધી ચાંદીનો ભાવ પહોંચે તો કોઈ નવાઈ નહીં...ચાંદીના વધતા ભાવ વચ્ચે 15 કિલોથી વધુની ચાંદીની ચોરી કરનાર આરોપીની રાજકોટ ઝોન-1 LCBએ ધરપકડ કરી છે...આ આરોપીનું નામ વિજય નાગાણી...આરોપી વિજય નાગાણી ચાંદીકામના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલો છે અને મૂળ મહારાષ્ટ્રના સાંગલી જિલ્લાનો વતની છે.

આરોપીએ રાહુલ સાવંતના મકાનમાંથી ચાંદીની ચોરી કરી
ચાંદીનું કામ કરનાર આરોપીઓએ જ ચોરીને અંજામ આપ્યો
મોકો મળતાં જ 15 લાખથી વધુની ચાંદીની ચોરી કરી

ઘરના સભ્યોનો વિશ્વાસ જીત્યા બાદ, જેવો તેને મોકો મળ્યો કે તે કિંમતી ઘરેણાં કે રોકડ રકમ ચોરીને રફુચક્કર થઈ ગયો.

આરોપીઓ ચાંદીની ચોરી કર્યા બાદ ચાંદીની વસ્તુઓ વાડીમાં છુપાવ્યું હતું...ગ્રાહક મળતાં જ ચાંદી ઓગાળીને વેચી મારવાનો હતો પરંતુ તે પહેલા જ પોલીસ આરોપી સુધી પહોંચી ગઈ. આ આરોપી ફરિયાદીને ત્યાં છેલ્લા દોઢ માસથી કામ કરતો હતો. ચાંદીકામ મકાનના ત્રીજા માળે કરવામાં આવતું હતું. જો કે ફરિયાદીનો પરિવાર બહાર ગયો હોવાથી વિજય નાગાણીની નિયત બગડી અને ચાંદી પોટલામાં ભરીને ત્રીજામાળેથી એક પ્લોટમાં ફેંકી દીધું. બાદમાં મકાનમાંથી બહાર નીકળીને ચોટીલા પાસે આવેલા ગામ નજીક વાડીમાં ચાંદી છુપાવી દીધી. આ અંગે ફરિયાદીઓ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી અને આરોપીને ગણતરીના દિવસોમાં જ ઝડપી લીધો હતો.

આરોપી વિજય નાગણી પાસેથી 15 કિલોથી વધુ ચાંદી રિકવર કરવામાં આવી છે....પકડાયેલ આરોપી વિજય નાગણી રીઢો ગુનેગાર છે...તેની સામે અગાઉ માલવીયાનગર અને બી-ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં પણ ચોરીના ગુના નોંધાઈ ચૂક્યા છે.

 

