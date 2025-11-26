ખેડૂતો માટે ચિંતાજનક સમાચાર! ફરી ગુજરાતમાં આવશે માવઠું! અંબાલાલ પટેલની આગાહી
Ambalal Patel Agahi: ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોને ખરીફ પાકમાં ભારે નુકસાન થયું છે. તેવામાં હવે ખેડૂતો રવિ પાકની વાવણી કરી સારા ઉત્પાદનની આશા રાખી રહ્યાં છે. આ વચ્ચે હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે ફરી માવઠાની આગાહી કરી છે.
Gujarat Weather: ગુજરાતે હમણા જ કમોસમી વરસાદનો ભારે માર સહન કર્યો છે..ખેડૂતોના ખરીફ પાક બરબાદ થયા છે..અને હવે ફરી એકવાર માવઠાના વાદળો રાજ્ય પર મંડરાઈ રહ્યા છે..જાણીતા હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે ફરી એકવાર ચિંતા જગાવતી આગાહી કરી છે..જુઓ આ ખાસ અહેવાલ.
ચાલુ વર્ષે કમોસમી વરસાદે અન્નદાતાની કમર તોડી નાંખી છે..ખરીફ પાકોને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે..અને હવે ફરી એકવાર ડિસેમ્બરના બીજા સપ્તાહથી અંત સુધી ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે..આવું આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે કહ્યું છે.
આગાહી મુજબ સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ સહિત કેટલાક વિસ્તારોમાં..અને દક્ષિણ ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત તથા મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં કમોસમી વરસાદ વરસી શકે છે..જ્યારે નવેમ્બરના અંતિમ સપ્તાહમાં ઉપસાગરમાં ચક્રવાત સર્જાય તેવી પણ શક્યતા છે..જો કે ગુજરાત પર તેની સીધી અસર ઓછી રહેવાની શક્યતા છે.
સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ, ઉત્તર, મધ્ય ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ વરસી શકે છે. આ સાથે રાજ્યમાં ઠંડીમાં પણ વધઘટ જોવા મળી શકે છે. ઉત્તર ભારતના પર્વતીય વિસ્તારોમાંથી પશ્ચિમી વિક્ષેપોની અસર પણ દેખાઈ શકે છે..જેના કારણે હવામાન વારંવાર બદલાઈ શકે છે.
હવે જો વરસાદ આવ્યો તો ખરીફ સિઝનની સાથે રવિ સિઝન પણ બગડશે...ખેડૂતો માટે આ આગાહી ચિંતા જગાડનારી છે...જો વરસાદ આવ્યો તો નુકસાન મોટું થશે.
