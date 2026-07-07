/ઇમર્જન્સી વખતે તમારી પાસે ChatGPT નહીં હોય! મેડિકલ વિદ્યાર્થીઓને ડૉ. ગીતિકા પટેલનો સ્પષ્ટ મેસેજ

Z 24 kalakના આરોગ્ય સન્માનમાં ડૉ. ગીતિકા પટેલે જણાવ્યું હતું કે આયુષ્માન ભારત માત્ર ભારતની જ નહીં, પરંતુ વિશ્વની સૌથી મોટી પબ્લિક હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ સ્કીમ છે. દેશની લગભગ 40% વસ્તી (આશરે 50 કરોડ લોકો) આ યોજના હેઠળ કવર થાય છે. "અમારી હોસ્પિટલમાં 5 થી 6 આઇવીએફ (IVF) પ્રયાસો બાદ જન્મેલા એક બાળકના હાર્ટમાં પ્રોબ્લેમ હતો. મધ્યમવર્ગીય માતા-પિતા માટે પ્રાઇવેટમાં સર્જરીનો ખર્ચ અશક્ય હતો અને સરકારીમાં લાંબુ વેટિંગ હતું. પીએમ-જેવાય (PM-JAY) હેઠળ તે બાળકની જટિલ સર્જરી તદ્દન મફત થઈ અને તે સાજો થઈ ઘરે ગયો. આવા તો દર મહિને 5,000થી વધુ દર્દીઓનો અમે મફત ઈલાજ કરીએ છીએ."
કમ્યુનિકેશન ગેપ દૂર કરવાની જરૂરિયાત
ઘણા દર્દીઓને પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલોમાં કાર્ડ ન ચાલવાની ફરિયાદ રહે છે, તે અંગે સ્પષ્ટતા કરતા તેમણે કહ્યું કે, PM-JAY હેઠળ એમપેનલમેન્ટ સ્વૈચ્છિક છે. નાની હોસ્પિટલો અમુક ચોક્કસ સારવાર (ક્લસ્ટર) માટે જ નોંધાયેલી હોય છે. દર્દીઓએ હોસ્પિટલ જતા પહેલાં પીએમ-જેવાયના સત્તાવાર પોર્ટલ અથવા હેલ્પલાઇનનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ જેથી હેરાનગતિ ન થાય. દરેક હોસ્પિટલ માટે પ્રવેશદ્વાર પર યોજનાની વિગતોનું બોર્ડ મારવું ફરજિયાત છે.
|આયુષ્માન ભારતનો ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ:
|આ યોજના માત્ર ભારતની નહીં પણ વિશ્વની સૌથી મોટી પબ્લિક હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ સ્કીમ છે. દેશની લગભગ ૪૦% (૫૦ કરોડ) વસ્તી આમાં કવર થાય છે. તેના લીધે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારોમાં ખાનગી હોસ્પિટલમાં જવાનો કોન્ફિડન્સ વધ્યો છે.
|ગૂગલ/AI ડાયગ્નોસિસનું જોખમ :
|સામાન્ય માથું દુખવાના લક્ષણમાં સાયનોસાઈટિસથી લઈને બ્રેન ટ્યુમર સુધીના ૫૦-૬૦ કારણો હોઈ શકે છે. લોકો એઆઈ (AI) પ્રોમ્પટ જોઈને જાતે જ કન્ક્લુઝન પર આવી જાય છે અથવા મેડિકલ સ્ટોરમાંથી જાતે દવાઓ લે છે, જે રોગને વધુ ગંભીર બનાવીને છેલ્લે દર્દીને ICU સુધી પહોંચાડી દે છે.
|પ્રિવેન્ટિવ હેલ્થની અવગણના :
|ભારતમાં ૭૦ થી ૮૦% લોકો બીમાર પડે કે ક્રાઈસિસ આવે ત્યારે જ હોસ્પિટલ જાય છે. લોકો આઉટર બ્યુટી (સલૂન વગેરે) પાછળ સમય બગાડે છે પણ ઇનર હેલ્થ (એન્યુઅલ હેલ્થ ચેકઅપ) કરાવતા નથી. સડન કાર્ડિયાક અરેસ્ટ કે સ્ટેજ-૪ કેન્સર જેવી સ્થિતિથી બચવા માટે સ્ક્રીનિંગ ખૂબ જ જરૂરી છે.
|વિદેશમાં MBBS અને નીટ (NEET) નો ક્રેઝ :
|ભારતમાં મેડિકલ સીટો ૧૫૦% વધી હોવા છતાં ફી સ્ટ્રક્ચર અથવા નીટ (NEET) માં ક્વોલિફાય ન થઈ શકવાના કારણે વિદ્યાર્થીઓ રશિયા, યુક્રેન કે ચાઇના જાય છે. પરંતુ ત્યાંથી આવ્યા પછી લાયસન્સ એક્ઝામ અને ઇન્ટર્નશિપના કારણે તેમનો અભ્યાસ ૫.૫ વર્ષના બદલે ૮ થી ૧૦ વર્ષ સુધી લંબાઈ જાય છે.
ભૌગોલિક અસમાનતા
ડૉ. પટેલે જણાવ્યું કે, WHO ના નિયમ મુજબ આઇડિયલ રેશિયો 1:1000 (દર હજારે એક ડૉક્ટર) હોવો જોઈએ. ભારતમાં સરેરાશ રેશિયો 1:800 થી 900 ની આસપાસ પહોંચ્યો છે જે સારો છે, પરંતુ શહેરોમાં આ રેશિયો 1:300 છે જ્યારે ગામડાઓમાં આજે પણ 12,000 વસ્તીએ માત્ર 1 ડૉક્ટર ઉપલબ્ધ છે.
સમસ્યા ક્યાં છે? ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં માત્ર ડૉક્ટરની હાજરી પૂરતી નથી, ત્યાં ICU, વેન્ટિલેટર, બાયોમેડિકલ એન્જિનિયર અને ટ્રેન્ડ નર્સિંગ સ્ટાફનું આખું ઇકોસિસ્ટમ હોવું જરૂરી છે. ખાનગી ક્ષેત્રે પણ હવે ટાયર-3 અને ટાયર-4 શહેરો તરફ આગળ વધવું પડશે.
'આઉટર બ્રિલિયન્સ' છોડો, 'ઇનર બ્રિલિયન્સ' અને પ્રિવેન્ટિવ હેલ્થ પર ફોકસ કરો
આજના સમયમાં યંગસ્ટર્સમાં વધતા સડન કાર્ડિયાક એરેસ્ટ અને હાર્ટ અટેક પર ચિંતા વ્યક્ત કરતા તેમણે કહ્યું કે, હાર્ટ ક્યારેય અચાનક અટેક નથી કરતું, તે ઘણા સમય પહેલાંથી સિગ્નલ આપે છે જેને આપણે ઇગ્નોર કરીએ છીએ.
"આપણે સલૂનમાં જવા પાછળ હજારો રૂપિયા ખર્ચીએ છીએ એટલે કે 'આઉટર બ્રિલિયન્સ' પર ફોકસ કરીએ છીએ, પણ પ્રિવેન્ટિવ હેલ્થ ચેકઅપ માટે હોસ્પિટલ નથી જતા. હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ અને આયુષ્માન ભારત જેવી યોજનાઓમાં પણ માત્ર ઇનડોર (દાખલ થયા પછીનો) ખર્ચ કવર થાય છે. જો સરકાર આ યોજનાઓમાં વાર્ષિક ફેમિલી હેલ્થ ચેકઅપ ઉમેરે, તો કેન્સર જેવા ગંભીર રોગોને સ્ટેજ-4 પર પહોંચતા પહેલાં જ અટકાવી શકાય અને મોટો આર્થિક બોજ બચાવી શકાય."
4. ડૉ. ગૂગલ અને AI (ચેટજીપીટી) નો ટ્રેન્ડ કેટલો ખતરનાક?
આજકાલ દર્દીઓ ડાયગ્નોસિસ જાતે કરીને સીધા મેડિકલ સ્ટોર પરથી દવા લે છે અથવા ડૉક્ટર પાસે આવીને પ્રિસ્ક્રિપ્શન માગે છે. આ અંગે ચેતવણી આપતા ડૉ. ગીતિકાએ કહ્યું:
લક્ષણો સમાન, રોગ અલગ : જો તમે AI ને પૂછો કે "મને માથું દુખે છે", તો તે સામાન્ય શરદીથી લઈને માઇગ્રેન અને બ્રેન ટ્યુમર સુધીના 50 રોગો બતાવશે. દર્દી અધૂરી વિગતો (પ્રોમ્પ્ટ) આપે છે, જેથી કાં તો તે બ્રેન ટ્યુમરના નામે ડરી જાય છે અથવા ગંભીર રોગને સામાન્ય શરદી સમજી ઈગ્નોર કરે છે.
દરેક AI એન્જિન નીચે ડિસ્ક્લેમર લખે છે કે "હું ડૉક્ટર નથી, મેડિકલ કન્સલ્ટેશન જરૂરી છે." લોકોએ આ વાંચવું જોઈએ અને સેલ્ફ-મેડિકેશનથી બચવું જોઈએ.
5. ભારતીય વિદ્યાર્થીઓનો વિદેશ (યુક્રેન-રશિયા) જવાનો મોહ કેમ?
ભારતમાં સીટો વધી હોવા છતાં વિદ્યાર્થીઓ બહાર કેમ જાય છે તેના મુખ્ય બે કારણો તેમણે દર્શાવ્યા:
મેરિટ અને NEET ની પરીક્ષા: ભારતમાં એડમિશન સંપૂર્ણ મેરિટ બેઝ છે. જેઓ નીટ ક્વોલિફાય નથી કરી શકતા, તેઓ વિદેશ જાય છે કારણ કે ત્યાં બેઝિક ક્રાઇટેરિયા પર એડમિશન મળે છે.
આર્થિક કારણો: ભારતીય પ્રાઇવેટ કોલેજોની સરખામણીએ રશિયા, યુક્રેન કે ચાઇનામાં એમબીબીએસનો ખર્ચ ઓછો છે.
જો કે, વિદેશથી ભણીને આવ્યા બાદ લાયસન્સ પરીક્ષા (NEXT/FMGE) પાસ કરવી અને ભારતમાં ફરી ઇન્ટર્નશિપ કરવી પડે છે, જેનાથી સાડા પાંચ વર્ષનો કોર્સ 8 થી 10 વર્ષનો થઈ જાય છે.
સંવાદના અંતે ડૉ. ગીતિકા પટેલે તબીબી ક્ષેત્રના વિદ્યાર્થીઓને અત્યંત મહત્વનો સંદેશ આપ્યો હતો કે,