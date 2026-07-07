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ઇમર્જન્સી વખતે તમારી પાસે ChatGPT નહીં હોય! મેડિકલ વિદ્યાર્થીઓને ડૉ. ગીતિકા પટેલનો સ્પષ્ટ મેસેજ

Z 24 Kalak Health conclave 2026 : હેલ્થકેર ક્ષેત્રે અનોખું યોગદાન આપનાર મહાનુભાવોને સન્માનિત કરવા માટે આયોજિત 'આરોગ્ય સન્માન 2026' અંતર્ગત પ્રથમ પેનલ સંવાદમાં શિક્ષણ અને આરોગ્ય ક્ષેત્રના વિઝનરી લીડર તથા પારુલ યુનિવર્સિટીના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અને પારુલ સેવાશ્રમ હોસ્પિટલના મેડિકલ ડાયરેક્ટર ડૉ. ગીતિકા પટેલ સાથે વિશેષ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. આ સંવાદમાં તેમણે આયુષ્માન ભારત યોજનાની ગ્રાઉન્ડ ઈમ્પેક્ટ, મેડિકલ બેઠકોમાં વધારો, ગ્રામીણ હેલ્થકેરના પડકારો અને મેડિકલ એજ્યુકેશનમાં AIના પ્રભાવ વિશે વિગતવાર વાત કરી હતી.

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 07, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:12 PM IST
ઇમર્જન્સી વખતે તમારી પાસે ChatGPT નહીં હોય! મેડિકલ વિદ્યાર્થીઓને ડૉ. ગીતિકા પટેલનો સ્પષ્ટ મેસેજ

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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