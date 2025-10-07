અમદવાદમાં જાહેરમાં બીભત્સ ડાન્સ કરનાર યુવકની ધરપકડ, બાર ડાન્સર નહીં પરંતુ કિન્નર હોવાનો થયો ખુલાસો
Ahmedabad News: અમદાવાદની આબરૂ ઉડાડતો બીભત્સ ડાન્સનો વધુ એક વીડિયો વાયરલ થયો હતો. જે મામલે સરદારનગર પોલીસે એક આરોપીની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદના સોશિયલ મીડિયામાં અમદાવાદની આબરૂના ચીરે ચીરા કરતો એક વીડિયો ખૂબ વાયરલ થયો હતો. જે વીડિયોમાં સરદારનગર વિસ્તારના કુબેરનગરમાં રાત્રિના સમયમાં જાહેર સ્થળ પર સ્ટેજ ઉપર એક યુવક ગળામાં મોટા-મોટા ગોલ્ડ ચેઇન સાથે યુવતી સાથે બીભત્સ ડાન્સ કરતા નજરે પડી રહ્યા છે.
આ વીડિયો વાયરલ થતાની સાથે સરદારનગર પોલીસ હરકતમાં આવી ગઈ હતી અને પ્રાથમિક તપાસમાં ઈન્સ્ટાગ્રામમાં મુકેશ મકવાણા નામનો શખ્સનો હોવાનું સામે આવ્યું હતું. ત્યારે સરદારનગર પોલીસે મુકેશ મકવાણાની ધરપકડ કરીને પ્રાથમિક તપાસ હાથ ધરી હતી. જેમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા થવા પામ્યા હતા કે, આ ડાન્સ કરનાર યુવતીઓ કોઈ બાર ડાન્સર નહીં પરંતુ કિન્નર હોવાનું સામે આવ્યું છે.
ત્યારે આરોપી મુકેશ મકવાણાની ધરપકડ કરીને પ્રાથમિક તપાસ હાથ ધરી હતી. જેમાં સામે આવ્યું હતું કે, આરોપી મુકેશ મકવાણાનો જન્મદિવસ હોવાથી તેણે પાર્ટી રાખી હતી. મુકેશ મકવાણાની પાર્ટીમાં તેના એક પરિચિત કિન્નરના કહેવાથી ગુજરાત બહારથી એટલે કે મુંબઈથી કેટલાક કિન્નર મુકેશ મકવાણાએ આશીર્વાદ આપવા માટે બોલાવ્યા હતા. જેમાં આ દરમિયાન મુકેશ મકવાણા તેમની સાથે બીભત્સ ડાન્સ કર્યો અને જેના વીડિયો મુકેશ મકવાણાએ પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર પોસ્ટ કરતા વાયરલ થયા હતા.
ત્યારે પોલીસ તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું છે કે, આરોપી મુકેશ મકવાણા પર ભૂતકાળમાં જુગારધારા હેઠળ ભૂતકાળમાં એક ગુનો પણ નોંધાય ચૂક્યો છે. આ જે કિન્નર બોલવામાં આવ્યા હતા તેની સાથે કેટલા રૂપિયાની આપલે થઈ છે તેને લઈને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
