લીંબડી રક્તરંજિત: ભત્રીજીના પ્રેમીએ કાકાનું સરેઆમ 'લાઇવ મર્ડર' કરી બજાર વચ્ચે ઢીમ ઢાળી દીધું!
Surendranagar News: ઉતરાયણ પર્વની આગલી સાંજે લીંબડી શહેરમાં પતંગ દોરાની ખરીદી કરતા યુવક પર 6 લોકોએ ધોકા છરીથી હુમલો કરી લાઇવ મર્ડર કરી નાખતા લીબડીની બજારમાં નાસભાગ મચી જવા પામી હતી. તાત્કાલિક પોલીસ ઘટના સ્થળે પોહોચી તપાસ હાથ ધરી હતી.
Surendranagar News: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં હત્યા, જુથ અથડામણ, ફાયરીંગ, લુંટ, બિન વારસી મૃતદેહ મળવા જેવી ઘટનાઓ સામાન્ય બની છે અને ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતા આરોપીઓને જાણે પોલીસનો ખૌફ ન હોઇ તેમ ગુન્હાઓને અંજામ આપતા હોઇ છે ત્યારે ફરી લીંબડી શહેર રંકતરંજીત બન્યુ છે. સરેઆમ જાહેરમાં યુવકને છરીના ઘા મારી બજારમાં ઢીમ ઢાળી દેતા ચકચાર મચી જવા પામી છે.
લીંબડી તાલુકાના લીયાદ ગામના મરણ જનાર યુવક હિતેશભાઇ હેમુભાઇ સુરેલા અને તેમના કાકા દાદાના ત્રણ ભાઇઓ બે મોટરસાયકલ પર લીંબડી ગામે ઉતરાયણ પર્વની આગલી સાંજે પતંગ દોરા ખરીદ કરવા આવ્યા હતા. તેઓ લીંબડીની ભરચક બજાર જુના બસ સ્ટેન્ડ નજીક લેકવ્યુ બિલ્ડીંગ નજીક પતંગ દોરીના ભાવતાલ નક્કી કરતા હતા ત્યારે આરોપીઓ એક ઇકો કાર અને મોટરસાયકલ પર આવી હિતેશભાઇ અને તેમના પિતરાઇભાઈ ઓ સાથે માથાફુટ કરી ઝગડો કરવા લાગ્યા હતા અને ધોકા છરીથી હુમલો કરી માર મારવા લાગતા ભર બજારમાં દેકારો બોલી ગયો હતો અને નાસભાગ મચી જવા પામી હતી અને 6 હત્યારાઓએ હિતેશભાઇ પર છરીના ઘા મારતા વધુ લોહી વહી ગયુ હતું.
તેમજ તેમની સાથે રહેલા બન્ને ભાઇઓને પણ માર માર્યો હતો. જે હત્યા થઇ ત્યારે કોઇ એ પોતાના મોબાઈલમાં સમગ્ર હત્યાની ઘટના કેદ કરી હતી. સરેઆમ બજારમાં લાઇવ મર્ડર થતા સમગ્ર લીંબડી પંથકમાં ચકચાર મચી જવા પામી હતી. ઘટનાની જાણ પોલીસને થતા તાત્કાલિક લીંબડી સ્થાનિક પોલીસ અને DYSP LCB SOG પોલીસનો કાફલો ઘટના સ્થળે પહોચી મૃતદેહ નો કબ્જો લઇ પોસ્ટમોર્ટમ માટે લીંબડી હીવિલ હોસ્પિટલમાં મોકલી તપાસ હાથ ધરી હતી.
લીંબડી શહેરમાં જાહેરમાં લાઇવ મર્ડર થવા છતા લોકો જોઇ રહ્યા હતા કોઇ એ વચ્ચે પડી યુવકને છોડાવવાની હિમત ન કરી સૌ મર્ડરની ઘટના પોતાના મોબાઈલ પર રેકોડીગ કરતા હતા પરંતુ મરણ જનાર યુવકને બચાવવાની કોઇએ કોશિશ ન કરતા જાણે માનવતા મરી પરવાળી હોઇ તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા હતા. ઉતરાયણ પર્વના તહેવાર પર જાહેરમાં હત્યા થતા મરણ જનાર કુટુબીજનોમાં અને સમગ્ર પંથકમાં અરેરાટી વ્યાપી જવા પામી હતી.
પોલીસ એ હત્યાની ઘટના થતા સ્થળ પર પહોચી તપાસ હાથ ધરી હતી અને મરણ જનાર ના પીતરાઇ ભાઇ દિપકભાઇ કાળુભાઇ સુરેલાની ફરિયાદ લેવાની તછવિજ હાથ ધરી હતી ફરિયાદ મુજબ ઉતરાયણના આગલા દિવસે સાંજના છ એક વાગ્યાના આરશામાં તેઓ અને તેઓના પિતરાઇ ભાઇઓ લીબડી બજારમાં પતંગ દોરા ગમખરીદ કરતા હતા ત્યારે લીયાદ ગામના જ આરોપીઓ એક ઇકો કાર અને મોટર સાઇકલ સાથે (1) વાલજીભાઇ મનજીભાઇ માનસુરીયા (2) જયપાલ વાલજીભાઇ માનસુરીયા (3) જયદેવ ઉર્ફે ભુરો વાલજીભાઇ માનસુરીયા (4) ધનશ્યામભાઇ સીતાપરા (5) પ્રતાપભાઇ ધનજીભાઈ માનસુરિયા (6) જયરાજભાઇ વાલજીભાઇ માનસુરીયા એ છરી ધોકાથી હુમલો કરી હિતેશભાઇનું મોત નિપજાવેલ અને અન્ય બે ભાઇઓને નાની મોટી ઇજાઓ કરેલ.
ફરિયાદ મુજબ આ ઘટના બનવાનું કારણ આજથી બે વર્ષ પહેલા મરણ જનાર હિતેશભાઇ સુરેલાની ભત્રીજીએ આરોપી જયપાલ વાલજી સાથે ભાગીને પ્રેમ લગ્ન કરેલ જેની માથાફુટ થયેલ જેનું મનદુખ રાખી આરોપીઓ એ હત્યા કરી હુમલો કરેલ છે. આમ ભત્રીજીના પ્રેમીએ કાકા સસરાના જાહેરમાં પ્રેમ લગ્ન ના મનદુખમાં હત્યા કરી નાખતા હવે પોલીસ ભત્રીજીના પ્રેમી સહિત કુટુબીજનોને જેલ હવાલે કરાશે પ્રેમ લગ્નમાં બન્ને કુટુબોના માળા વિખરાશે.
તો બીજી તરફ પોલીસ આરોપીઓને ઝડપવા અલગ અલગ ટીમો બનાવી તપાસ હાથ ધરી છે પરંતુ મરણ જનારના કુટુબીજનોએ હિતેશભાઇ નો મૃતદેહ જયા સુધી આરોપીઓ ન ઝડપાઇ અને તેમનો જાહેરમાં વરઘોડો ન કઢાય ત્યા સુધી સ્વિકારવાનો ઇન્કાર કરેલ છે.
