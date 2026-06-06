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RCB માટે ગજબની દીવાનગી! જામનગરનો યુવક શરીરે 20 કિલોની સાંકળ બાંધી પગપાળા ગીર સોમનાથ જવા નીકળ્યો

Jamnagar News: ક્રિકેટ પ્રત્યેનો ક્રેઝ ભારતમાં નવો નથી, પરંતુ જ્યારે વાત ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB)ની આવે ત્યારે ચાહકોની દીવાનગી ચરમસીમાએ પહોંચી જાય છે. આવો જ એક આશ્ચર્યજનક અને દિલ જીતી લેનારો કિસ્સો જામનગર જિલ્લામાંથી સામે આવ્યો છે. જ્યાં IPL 2026માં RCBની ભવ્ય જીત થતાં જ એક પરમ પ્રશંસક પોતાની અનોખી માનતા પૂરી કરવા માટે પગપાળા યાત્રાએ નીકળ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 06, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:32 PM IST
RCB માટે ગજબની દીવાનગી! જામનગરનો યુવક શરીરે 20 કિલોની સાંકળ બાંધી પગપાળા ગીર સોમનાથ જવા નીકળ્યો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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