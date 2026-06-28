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પાટણ-હારીજ હાઇવે પર યુવકનો જોખમી સ્ટંટ: નંદી પર સવારી કરતો ઘાતક વીડિયો વાયરલ

Patan News: હારીજ હાઇવે પર એક યુવક દ્વારા નંદી પર સવાર થઈને જોખમી સ્ટંટ કરવામાં આવ્યો હોવાનો એક વીડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયામાં જોરદાર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. વાયરલ વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે યુવક નંદીની પીઠ પર સવારી કરી રહ્યો છે એટલું જ નહીં, પણ તેના પર ઊભા રહીને જીવલેણ સ્ટંટ કરી રહ્યો છે. અગાઉ પણ રખડતા આખલાઓના હુમલાથી અનેક અકસ્માતોના બનાવો નોંધાઈ ચૂક્યા છે, ત્યારે આવા અબોલ પ્રાણી પર સવારી કરવી અત્યંત જોખમી સાબિત થઈ શકે છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 28, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 01:24 PM IST
પાટણ-હારીજ હાઇવે પર યુવકનો જોખમી સ્ટંટ: નંદી પર સવારી કરતો ઘાતક વીડિયો વાયરલ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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