/પાટણ-હારીજ હાઇવે પર યુવકનો જોખમી સ્ટંટ: નંદી પર સવારી કરતો ઘાતક વીડિયો વાયરલ

Patan News: સોશિયલ મીડિયા પર સ્ટંટના વીડિયો વાયરલ કરવાનો ક્રેઝ યુવાનોમાં માઝા મૂકી રહ્યો છે. ત્યારે હવે પાટણ-હારીજ હાઇવે પરથી એક એવો વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેને જોઈને લોકોના રૂંવાડા ઉભા થઈ જાય. એક યુવક જાહેર રસ્તા પર અબોલ નંદી પર સવાર થઈને જોખમી સ્ટંટ કરતો જોવા મળ્યો છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
પાટણ-હારીજ હાઇવે પર આ અનોખો અને જોખમી નજારો કેમેરામાં કેદ થયો છે. વીડિયોમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે એક યુવક રસ્તા પર ફરી રહેલા નંદીની પીઠ પર સવાર થઈ ગયો છે અને તેના પર ઉભા રહીને સ્ટંટ કરી રહ્યો છે. આ સ્ટંટ કરનાર યુવકને પોતાના જીવની પણ પરવા ન હોવાનું દેખાઈ રહ્યું છે. આ વીડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયામાં ભારે વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
અબોલ પ્રાણી સાથે ચેડાં ભારે પડી શકે...
નિષ્ણાતો અને પશુ પ્રેમીઓનું માનવું છે કે અબોલ પ્રાણીઓ સાથે આવી રીતે વર્તવું અત્યંત જોખમી છે.
રખડતા ઢોરનો ત્રાસ યથાવત
નોંધનીય છે કે પાટણ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં રખડતા આખલા અને ઢોરના હુમલાની ઘટનાઓ અગાઉ પણ અનેકવાર બની ચૂકી છે. રખડતા ઢોરને કારણે અત્યાર સુધીમાં અનેક લોકોએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે અથવા ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. આવી સ્થિતિમાં, યુવક દ્વારા કરવામાં આવેલો આ પ્રકારનો બેજવાબદાર સ્ટંટ ન માત્ર પોતાની, પરંતુ અન્ય રાહદારીઓ અને વાહનચાલકોની સુરક્ષા માટે પણ જોખમ રૂપ સાબિત થઈ શકે છે. સોશિયલ મીડિયા પર લાઈક્સ અને વ્યૂઝ મેળવવા માટે યુવાનો દ્વારા કરવામાં આવતી આવી કરતૂતો સામે તંત્ર કડક પગલાં ભરે તેવી માંગ ઉઠી રહી છે.