હાર્ટ અટેક આવશે કે નહીં તેની ૨૦ વર્ષ પહેલાં જ ખબર પડી જશે! વડોદરાના કાર્ડિયોલોજિસ્ટ પાસેથી જાણો 'જીન સૂત્ર' ટેક્નોલોજી

Z 24 Kalak Health conclave 2026 : ડૉક્ટર માત્ર દવા નથી આપતા, ક્યારેક કોઈના ઓલવાતા જતા દીવાને નવજીવનનો પ્રકાશ પણ આપે છે! ભગવાન પછી જો કોઈના પર અડગ ભરોસો મૂકી શકાય, તો તે આ ધરતી પરના 'હેલ્થ હીરોઝ' છે . ZEE 24 કલાકના આરોગ્ય સન્માન કાર્યક્રમના ખાસ મંચ પર વડોદરાના જાણીતા ઇન્ટરવેન્શનલ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ, આયુષ્માન હાર્ટ એન્ડ વેલનેસ સેન્ટરના ડિરેક્ટર અને 'જીન સૂત્ર'ના ફાઉન્ડર ડૉ. કમલદીપ ચાવલા સાથે ખાસ વાતચીત કરવામાં આવી. વાંચો, યુવાનોમાં વધતા હાર્ટ અટેક પાછળના અસલી કારણો અને તેનાથી બચવાના સચોટ ઉપાયો વિશેનો આ વિશેષ અહેવાલ:
1. જીન્સ લોડ ધ ગન, બટ લાઈફસ્ટાઈલ પુલ્સ ધ ટ્રિગર!
યુવાનોમાં વધતા હાર્ટ અટેકના કારણો વિશે વાત કરતા ડૉ. કમલદીપ ચાવલા જણાવે છે કે, "આપણે ભારતીય મૂળના લોકો છીએ અને આપણા જેનેટિક્સ (વારસાગત લક્ષણો) એવા છે જે આપણને હૃદયરોગ તરફ ધકેલે છે. પરંતુ એનાથી પણ મોટું કારણ આપણી જીવનશૈલી છે. પશ્ચિમી મૂડીવાદ અને આધુનિકતાના પ્રભાવ હેઠળ આપણી લાઈફસ્ટાઈલ તદ્દન બગડી ગઈ છે. આજે ગામડાઓમાં પણ ચાઈનીઝ ફૂડ અને ફ્રાઈડ (તળેલા) જંક ફૂડની લારીઓ પહોંચી ગઈ છે. ભારત આજે ડાયાબિટીસનું 'વર્લ્ડ કેપિટલ' બની ચૂક્યું છે. માનસિક તણાવ (Stress), પ્રદૂષણ, બેઠાડું જીવન (Sedentary Lifestyle), બ્લડ પ્રેશર અને ઓબેસિટી (મેદસ્વીતા) જેવા કારણો મલ્ટિપ્લાય થઈને હાર્ટ અટેકનું જોખમ વધારે છે.
ડૉક્ટરનો સચોટ ક્વોટ: "તમારા ખરાબ જીન્સ (વારસો) એ બંદૂકમાં ભરેલી ગોળી જેવા છે, પરંતુ તમારી ખરાબ લાઈફસ્ટાઈલ એ બંદૂકનું ટ્રિગર દબાવવાનું કામ કરે છે."
શું કોરોના અને વેક્સિન આના માટે જવાબદાર છે?
કોવિડ પછી વધેલા કેસો અંગે ડૉક્ટરે સ્પષ્ટતા કરી કે, "મેડિકલ સાયન્સમાં એવા કોઈ પુરાવા નથી મળ્યા કે વેક્સિનના કારણે હાર્ટ અટેક વધ્યા છે. હા, કોવિડ વાયરસ પોતે લોહીના ગંઠાઈ જવાના લક્ષણો પેદા કરવા સક્ષમ હતો. ઉપરાંત, કોરોના કાળમાં દર્દીઓના જીવ બચાવવા જે સ્ટીરોઈડ્સ આપવામાં આવ્યા, તેનાથી ઘણા લોકોમાં ડાયાબિટીસનું પ્રમાણ વધ્યું, જે હાર્ટ અટેકનું એક કારણ હોઈ શકે."
2. શું છે 'જીન સૂત્ર' (Genesutra) ટેક્નોલોજી? પ્રિસિઝન મેડિસિનથી ભવિષ્ય બદલાશે
ડૉ. કમલદીપ ચાવલા ઇન્ડિયાના ફર્સ્ટ ક્લિનિશિયન ડ્રિવન જેનેટિક ટેસ્ટિંગ પ્લેટફોર્મ 'જીન સૂત્ર' (Genesutra) ના ફાઉન્ડર છે. તેમણે આ આધુનિક મેડિકલ ટેક્નોલોજી વિશે ખૂબ જ સરળ ભાષામાં સમજાવ્યું કે 'જીન સૂત્ર'માં વપરાતો 'પોલીજેનિક સ્કોર' (Polygenic Score) એક ક્રાંતિકારી કન્સેપ્ટ છે. જ્યારે બાળકની ઉંમર ૧૦, ૧૨ કે ૧૮ વર્ષની હોય, ત્યારે જ તેના જેનેટિક ટેસ્ટિંગ પરથી કહી શકાય છે કે તેને આગામી ૨૦ કે ૩૦ વર્ષ પછી ડાયાબિટીસ, હાર્ટ અટેક, કોલેસ્ટ્રોલ, હાયપરટેન્શન કે કેન્સર જેવી ૨૨ જેટલી ગંભીર બીમારીઓ થશે કે નહીં.
|રોગ થાય તે પહેલાં જ અટકાવવો :
|ડાયાબિટીસ કે હાર્ટ અટેકના લક્ષણો (Phenotype) લોહીના રિપોર્ટમાં દેખાય તે પહેલાં જ, જીન્સના આધારે ડૉક્ટરો પ્રિવેન્ટિવ સારવાર કે લાઈફસ્ટાઈલ ફેરફાર કરાવીને દર્દીનો જીવ બચાવી શકે છે. તેને જ પ્રિસિઝન મેડિસિન (Precision Medicine) કહે છે.
|આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) નો રોલ :
|વર્ષ ૨૦ Mire (૨૦૨૬) માં AI અને જીનોમિક્સ હેલ્થકેરનું ભવિષ્ય બદલી રહ્યા છે. કરોડો જીન્સનો ડેટા એઆઈ કોમ્પ્યુટર મિનિટોમાં ઉકેલીને સચોટ નિદાન આપે છે. અમેરિકામાં તો જીન્સ મોડિફાય કરીને કોલેસ્ટ્રોલના બ્લોકેજ ઓગાળવાના પ્રયોગો પણ શરૂ થઈ ચૂક્યા છે.
3. હૃદયને હેલ્ધી રાખવા ડૉક્ટરે આપેલા 'ગોલ્ડન રૂલ્સ'
તમારે કોઈ કીટો ડાયટ કે વિદેશી 'ફેડ ફૂડ' (Fad Diet) પાછળ ભાગવાની જરૂર નથી. ડૉક્ટરે રોજિંદા જીવન માટે ખૂબ જ સરળ અને પ્રેક્ટિકલ ટિપ્સ આપી છે:
|દાદી-નાનીનું પરંપરાગત ભોજન જ સર્વશ્રેષ્ઠ :
|ઘરમાં નાનપણથી જે ખવાતું આવ્યું છે તે સાત્વિક ભોજન જ બેસ્ટ છે. ભારતીય સંસ્કૃતિમાં રહેલું વ્રત કે ઉપવાસ (Fasting) સ્વાસ્થ્ય માટે ઉત્તમ છે.
|ઘી ખવાય, લાડવા નહીં :
|ફૂલકા રોટલી પર દેશી ઘી ચોપડીને ખાવું હેલ્ધી છે, પણ દેશી ઘીના લાડવા ઝાપટવા યોગ્ય નથી! ચીઝી અને અતિશય તેલવાળું ફૂડ ટાળો.
|તેલ બદલતા રહો (Rotate the Oil):
|કોઈ એક જ તેલ પાછળ ફિક્સ ન થઈ જાવ. સીંગતેલ, રાઈનું તેલ (Mustard Oil) અને રાઈસ બ્રાન ઓઈલ બદલતા રહો. વેસ્ટર્ન દેશો માટેનું ઓલિવ ઓઈલ માત્ર સલાડ પર છાંટવા પૂરતું જ ઠીક છે, રૂટીન ભારતીય કુકિંગ માટે તેની તાસીર ગરમ પડે છે. સૂર્યમુખી (Sunflower) જેવા પૂફા (PUFA) ઓઈલને ક્યારેય ડીપ ફ્રાયિંગ (વારંવાર તળવા) માટે ન વાપરવું.
એક્સરસાઈઝ કરો, પણ અતિરેક નહીં
ડેસ્ક જોબ કે બેઠાડું કામ કરતા પુરુષોએ રોજિંદા ૬,૦૦૦ સ્ટેપ્સ અને મહિલાઓએ ૫,૦૦૦ સ્ટેપ્સ ચાલવું જોઈએ. હેવી જીમિંગ કે અતિશય વજન ઉઠાવવાની આંધળી દોડ હાર્ટ માટે નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે. બોડી બિલ્ડિંગ કરવું હોય તો માત્ર નિષ્ણાતોના ગાઈડન્સમાં જ કરો. આપણી સંસ્કૃતિનું ધ્યાન (Meditation) ક્રોમોઝોમ્સ પર રહેલા 'ટેલોમિયર્સ'ની લંબાઈ વધારે છે, જે આપણું આયુષ્ય લાંબુ કરવામાં મદદ કરે છે. પૂરતી ઊંઘ (Circadian Rhythm) હૃદય અને મગજ બંને માટે અનિવાર્ય છે.
4. શરીરના આ 'વોર્નિંગ સાયન્સ' (ચેતવણીના સંકેતો) ને ક્યારેય ઇગ્નોર ન કરો
ડૉક્ટરે જણાવ્યું કે શરીર જ્યારે પણ મુશ્કેલીમાં હોય ત્યારે સંકેતો આપે છે, જેને એસિડિટી સમજીને અવગણવા ભારે પડી શકે છે:
|અસામાન્ય માથાનો દુખાવો
|જે કંટ્રોલ ન થતો હોય, તે હાઈ બીપી અને હાર્ટ અટેક કે લકવાનો સંકેત હોઈ શકે.
|વારંવાર થતી એસિડિટી
|કસમયે વારેઘડીએ થતી એસિડિટી કે છાતીમાં બળતરાને સામાન્ય ન ગણો.
|શ્વાસ ચડવો
|પહેલાં તમે ૪ માળ આરામથી ચડી શકતા અને હવે ૨ માળ ચડવામાં જ હાંફ ચડે છે—તો તરત જ ચેતી જાવ.
હેલ્થ ચેકઅપ ક્યારે કરાવવું? : ડૉક્ટરે જણાવ્યું કે જાપાન જેવા દેશોમાં વર્ષમાં ૧૨-૧૩ વાર ચેકઅપ થાય છે, પણ આપણે ત્યાં ૪૦ વર્ષની ઉંમર પછી (અથવા ફેમિલી હિસ્ટ્રી હોય તો ૩૫ વર્ષની ઉંમરે) પહેલું કોમ્પ્રિહેન્સિવ હેલ્થ ચેકઅપ કરાવી લેવું જોઈએ. જો રિપોર્ટ નોર્મલ આવે તો દર ૨ થી ૫ વર્ષે નિયમિત ચેકઅપ કરાવતા રહેવું પૂરતું છે. ટ્રેડમિલ ટેસ્ટ (TMT) બે વર્ષ માટે વેલિડ ગણાય છે, જ્યારે બ્લોકેજ તપાસવા સીટી એન્જીઓ (CT Angio) ખૂબ જ સચોટ માધ્યમ છે.
"જિંદગીમાં કોઈ શોર્ટકટ નથી. ઓવરથિંકિંગ બંધ કરો, એકલા રહેવાના બદલે પરિવાર સાથે ક્વોલિટી ટાઈમ વિતાવો. ખુશ રહો અને દરેક દિવસને એવી રીતે જીવો જાણે એ આખરી હોય. જીવો તો હસતા-રમતા જીવો!" રોજબરોજની આ ભાગદોડ વાળી જિંદગીમાં આપણા સ્વાસ્થ્ય અને હૃદયનું ધ્યાન રાખવાની પ્રથમ જવાબદારી આપણી પોતાની છે. નિરોગી અને સ્વસ્થ હૃદય જ સુખી પરિવારનો આધાર છે.