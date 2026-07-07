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હાર્ટ અટેક આવશે કે નહીં તેની ૨૦ વર્ષ પહેલાં જ ખબર પડી જશે! વડોદરાના કાર્ડિયોલોજિસ્ટ પાસેથી જાણો 'જીન સૂત્ર' ટેક્નોલોજી

Z 24 Kalak Health conclave 2026  :  ભગવાન પછી જો કોઈના પર અડગ ભરોસો મૂકી શકાય, તો તે આ ધરતી પરના 'હેલ્થ હીરોઝ' છે. જો તમારું દિલ બરાબર ધબકશે, તો જ આખું શરીર બરાબર કામ કરશે. પહેલાં એવું માનવામાં આવતું હતું કે ૪૫ વર્ષની ઉંમર વટાવ્યા પછી જ હૃદયરોગનો હુમલો આવે છે, પરંતુ આજકાલ નાના બાળકોથી લઈને યુવાનોમાં હાર્ટ અટેકના કેસો ચિંતાજનક રીતે વધી રહ્યા છે.

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 07, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:13 PM IST
હાર્ટ અટેક આવશે કે નહીં તેની ૨૦ વર્ષ પહેલાં જ ખબર પડી જશે! વડોદરાના કાર્ડિયોલોજિસ્ટ પાસેથી જાણો 'જીન સૂત્ર' ટેક્નોલોજી

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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હાર્ટ અટેક આવશે કે નહીં તેની ૨૦ વર્ષ પહેલાં જ ખબર પડી જશે! વડોદરાના કાર્ડિયોલોજિસ્ટ
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