Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /મહા-ઉત્સવ આરોગ્યનો: ZEE 24 કલાકના સ્ટેજ પર જ્યારે ઉતર્યા ગુજરાતના ૨૫ રિયલ લાઈફ સુપરહીરોઝ, જાણી લો વિશેષ અહેવાલ

મહા-ઉત્સવ આરોગ્યનો: ZEE 24 કલાકના સ્ટેજ પર જ્યારે ઉતર્યા ગુજરાતના ૨૫ 'રિયલ લાઈફ સુપરહીરોઝ', જાણી લો વિશેષ અહેવાલ

Z 24 Kalak Health conclave 2026 : 'સેવા પરમો ધર્મ'ના આ જ શિલ્પીઓનો ઉત્સાહ વધારવા માટે, ગુજરાતની નંબર ૧ ન્યૂઝ ચેનલ ZEE 24 કલાક તેના મહામંચ પર લઈને આવ્યું છે 'આરોગ્ય મહાસન્માન ૨૦૨૬'. આવો જાણીએ એવા ૨૫ અદ્રશ્ય યોદ્ધાઓ અને તબીબી સંસ્થાઓની પ્રેરણાદાયી સફર, જેમના સમર્પણથી ધબકે છે આપણું સ્વસ્થ ગુજરાત..."

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 07, 2026, 08:20 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:20 PM IST
મહા-ઉત્સવ આરોગ્યનો: ZEE 24 કલાકના સ્ટેજ પર જ્યારે ઉતર્યા ગુજરાતના ૨૫ 'રિયલ લાઈફ સુપરહીરોઝ', જાણી લો વિશેષ અહેવાલ

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
મહા-ઉત્સવ આરોગ્યનો: ZEE 24 કલાકના સ્ટેજ પર જ્યારે ઉતર્યા ગુજરાતના ૨૫ 'રિયલ લાઈફ સુપર
Z 24 Kalak Health conclave 20263 min ago
2
8th Pay Commission26 min ago
3
Cristiano Ronaldo33 min ago
4
surat rain1 hr ago
5
HDFC bank1 hr ago