મહા-ઉત્સવ આરોગ્યનો: ZEE 24 કલાકના સ્ટેજ પર જ્યારે ઉતર્યા ગુજરાતના ૨૫ 'રિયલ લાઈફ સુપરહીરોઝ', જાણી લો વિશેષ અહેવાલ

ગુજરાત આરોગ્યક્ષેત્રે જબરદસ્ત પ્રગતિ કરી રહ્યું છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના સબળ નેતૃત્વમાં અને 'વિકસિત ગુજરાત @2047'ના મક્કમ સંકલ્પ સાથે રાજ્ય સરકારે આ વર્ષે આરોગ્ય ક્ષેત્રે રૂ. ૨૫,૪૦૩ કરોડનું ઐતિહાસિક બજેટ ફાળવ્યું છે. ૧૦ લાખ સુધીની કેશલેસ સારવારથી લઈને અત્યાધુનિક સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલોના નિર્માણ સુધી, ગુજરાત આજે મેડિકલ સેક્ટરમાં વૈશ્વિક આયામો સર કરી રહ્યું છે. પરંતુ આ ભવ્ય વ્યવસ્થાને જન-જન સુધી પહોંચાડવાનું ભગીરથ કાર્ય આપણા ડૉક્ટર્સ, પેરા-મેડિકલ સ્ટાફ અને કોર્પોરેશનના કર્મયોગીઓ કરી રહ્યા છે.
આ જ સ્વાસ્થ્ય શિલ્પીઓનો ઉત્સાહ બેવડાવવા માટે ગુજરાતની નંબર ૧ ન્યૂઝ ચેનલ ZEE 24 કલાક પોતાની સામાજિક ફરજના ભાગરૂપે 'આરોગ્ય મહાસન્માન' દ્વારા આ ૨૫ અદ્રશ્ય યોદ્ધાઓ અને તબીબી સંસ્થાઓનું હૃદયપૂર્વક બહુમાન કરી રહ્યું છે. આવો જાણીએ આ હેલ્થ હીરોઝની વિગતો અને તેમની પ્રેરણાદાયી સેવાકીય સફરનો આ અહેવાલ
૧. માનવતાનું સર્વોચ્ચ દાન: દેહદાન અને અંગદાન ક્રાંતિ
સન્માન: સ્વ. નીલુબા વિજયસિંહ સોલંકી (પરિવારના સભ્ય: વિજયસિંહ પ્રધાનસિંહ સોલંકી)
સ્થળ: કરમીપુરા (તલોદ), સાબરકાંઠા
માનવતા કરતાં મોટો કોઈ ધર્મ નથી. પોતાના અંતિમ શ્વાસ પછી પણ તબીબી શિક્ષણ અને સંશોધનના માધ્યમથી અન્યોના જીવનમાં પ્રકાશ ફેલાવવાનો સંકલ્પ કરીને સ્વ. નીલુબા સોલંકીએ દેહદાનનું અવિસ્મરણીય ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. આ ઉમદા કાર્યમાં તેમના પરિવારનો સહયોગ વંદનીય છે.
૨. કેન્સર સામે જંગ: અદ્યતન થાયરોઇડ અને હેડ-નેક સર્જરી
સન્માન: ડૉ. કૌસ્તુભ પટેલ (ડિરેક્ટર, આસ્થા ઓન્કોલોજી એસોસિએટ્સ)
સંસ્થા: HCG આસ્થા કેન્સર સેન્ટર, અમદાવાદ
વિશ્વની અગ્રણી સંસ્થાઓ જેવી કે MSKCC (USA) અને ઇટાલીથી તાલીમ મેળવી ચૂકેલા ડૉ. કૌસ્તુભ પટેલ સિનિયર હેડ એન્ડ નેક કેન્સર સર્જન છે. તેઓ ૪૯થી વધુ સંશોધન પત્રો અને ૨ પુસ્તકોના લેખક છે તેમજ હાલમાં 'ઇન્ડિયન સોસાયટી ઓફ થાયરોઇડ સર્જન્સ'ના પ્રમુખ તરીકે કેન્સર નિષ્ણાતોનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે.
૩. લાઈફસ્ટાઈલ ડિસિઝ: આધુનિક બીમારીઓ સામે જાગૃતિ
સન્માન: ડૉ. અખિલ મુકીમ (સિનિયર કન્સલ્ટન્ટ ફિઝિશિયન)
વિશેષતા: લાઈફ સ્ટાઈલ ડિસિઝ (જીવનશૈલી સંબંધિત રોગો)
ઓબેસિટી (મેદસ્વીપણું), યુવાન વયે થતા હાયપરટેન્શન અને ગ્રેસફુલ હેલ્ધી એજિંગ (સ્વસ્થ વૃદ્ધત્વ) ક્ષેત્રે તેમની ઊંડી એક્સપર્ટીઝ છે. તેઓ માત્ર રોગોની સારવાર નથી કરતા, પરંતુ દર્દીઓને હેતુપૂર્ણ અને સ્વાસ્થ્યપ્રદ જીવનશૈલી જીવવાનું માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છે.
૪. શ્રમ અને સમર્પણ: શહેરને સ્વચ્છ રાખતા કર્મયોગી
સન્માન: ભરતભાઈ મોહનભાઈ (એમ્પ્લોય નંબર: ૮૫૦૨૪)
સંસ્થા: દક્ષિણ-પશ્ચિમ ઝોન, જોધપુર વોર્ડ, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)
સ્વચ્છતા અભિયાનના એક અત્યંત જવાબદાર અને નિષ્ઠાવાન કર્મચારી તરીકે તેમણે જોધપુર વોર્ડને સુંદર અને સ્વચ્છ રાખવામાં મહત્વનું યોગદાન આપ્યું છે. તેમની ઈમાનદારી અને સમર્પિત સેવાભાવનાને અમે સલામ કરીએ છીએ.
૫. ખાદ્ય સુરક્ષા અને કટોકટી વ્યવસ્થાપન
સન્માન: રાકેશ જી. ગામીત (સિનિયર ફૂડ સેફટી ઓફિસર)
સંસ્થા: ફૂડ ડિપાર્ટમેન્ટ, AMC, અમદાવાદ
છેલ્લા ૨૬ વર્ષથી કાર્યરત રાકેશભાઈએ તેમના ૧૫ વર્ષના ફૂડ સેફ્ટી કાર્યકાળ દરમિયાન ૨,૫૪૯ ભેળસેળિયા અને નિયમભંગ કરનારા ઓપરેટરો સામે કેસ કરી રૂ. ૭૭.૬૨ લાખનો દંડ વસૂલ્યો છે. કોરોના કાળ અને પ્લેન ક્રેશ જેવી આપત્તિઓમાં અવિરત ફૂડ પેકેટ્સ અને જીવનજરૂરી ચીજો પહોંચાડવામાં તેઓ મોખરે રહ્યા હતા.
૬. રોગચાળા મુક્ત શહેરનું વિઝન
સન્માન: ડૉ. ભાવિન સોલંકી (મેડિકલ ઓફિસર ઓફ હેલ્થ - MOH)
સંસ્થા: આરોગ્ય વિભાગ, AMC, અમદાવાદ
ઇન્ચાર્જ MOH તરીકે વર્ષોથી કાર્યરત ડૉ. ભાવિન સોલંકીનું મુખ્ય લક્ષ્ય સરકારની સ્વાસ્થ્ય યોજનાઓ સમાજના અંતિમ વ્યક્તિ સુધી પહોંચાડવાનું છે. અમદાવાદને રોગચાળા મુક્ત બનાવવા અને શહેરી હેલ્થ સિસ્ટમને ડિજિટલ અને મજબૂત કરવામાં તેમનો સિંહફાળો છે.
૭. કોમ્યુનિટી હેલ્થ: મધ્યમ વર્ગ માટે મોટું આશ્વાસન
સન્માન : ડૉ. ચેતન ચૌધરી (મેડિકલ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ)
સંસ્થા: થલતેજ કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટર (CHC), AMC, અમદાવાદ
તેમના કુશળ નેતૃત્વમાં છેલ્લા ૨ વર્ષમાં આ સરકારી કેન્દ્રે 2.36 લાખથી વધુ દર્દીઓની ઓપીડી, ૩.૧૩ લાખથી વધુ ફ્રી બ્લડ રિપોર્ટ, ૬૮૫ સર્જરી અને ૫૫૩ સફળ પ્રસૂતિ કરાવીને ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગને સસ્તું અને શ્રેષ્ઠ સ્વાસ્થ્ય કવચ આપ્યું છે.
૮. બાળ સ્વાસ્થ્ય અને વહીવટી નેતૃત્વ
સન્માન: ડૉ. નયન જાની (એડિશનલ ડિરેક્ટર)
સંસ્થા: કુટુંબ કલ્યાણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
ગુજરાત સરકારના 'શાળા આરોગ્ય-રાષ્ટ્રીય બાળ સ્વાસ્થ્ય કાર્યક્રમ' (RBSK) ને નવી દિશા, ગતિ અને વહીવટી દૃઢતા આપવા બદલ તેમજ રાજ્યના કરોડો બાળકો સુધી આરોગ્ય સેવાઓનો વ્યાપ વધારવાની નવીન પહેલોના માર્ગદર્શન બદલ તેમનું સન્માન કરાયું છે.
૯. જિલ્લા કક્ષાએ ઉત્કૃષ્ટ શૈક્ષણિક અને આરોગ્ય અમલીકરણ
સન્માન: ડૉ. આર. બી. કાપડિયા (ઈન્ચાર્જ CDHO અને RCHO)
સ્થળ: અમદાવાદ જિલ્લો
રિપ્રોડક્ટીવ અને ચાઈલ્ડ હેલ્થ ઓફિસર તરીકે તેમણે અમદાવાદ ગ્રામીણ અને જિલ્લામાં બાળકો અને માતાઓના સ્વાસ્થ્ય તેમજ રાષ્ટ્રીય બાળ સ્વાસ્થ્ય કાર્યક્રમ (RBSK) નું ક્વોલિટી મોનિટરિંગ અને સફળ અમલીકરણ સુનિશ્ચિત કર્યું છે.
ડાંગથી લઈને મહેસાણા સુધી: RBSK મોબાઇલ હેલ્થ ટીમોનું અપ્રતિમ કાર્ય
રાજ્યના અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં આંગણવાડી અને શાળાઓના બાળકોના ઘરઆંગણે જઈ સ્ક્રિનિંગ, સારવાર અને ડિજિટલ ફોલોઅપ કરનારી શ્રેષ્ઠ મોબાઇલ હેલ્થ ટીમો (MHT) નું વિશેષ સન્માન કરવામાં આવ્યું:
૧૦. સન્માન - RBSK Team No. MHT 1240968 (સાયલા, સુરેન્દ્રનગર): એસ્પિરેશનલ (પછાત) તાલુકાના બાળકો સુધી ઘરઆંગણે અવિરત સેવા પહોંચાડવા બદલ.
૧૧. સન્માન - RBSK Team No. MHT 1240027 (નડિયાદ, ખેડા): નોન-હાઈ પ્રાયોરિટી તાલુકામાં શ્રેષ્ઠ ચાઈલ્ડ સ્ક્રીનિંગ, મેનેજમેન્ટ અને ફોલોઅપ માટે.
૧૨. સન્માન - RBSK Team No. MHT 1240096 (ગાંધીનગર જિલ્લો): કૉમ્પ્રિહેન્સિવ આયોજન અને ડિજિટલ મોનિટરિંગ દ્વારા બાળકોના જીવનમાં ગુણવત્તાયુક્ત પરિવર્તન લાવવા માટે.
૧૩. સન્માન - RBSK Team No. MHT 1240234 (મહેસાણા જિલ્લો): સ્ક્રિનિંગથી લઈને રેફરલ, સારવાર, ડિજિટલ અનુસરણ અને સર્વાંગી કાર્યક્રમ અમલીકરણમાં ઉત્કૃષ્ટ દેખાવ બદલ.
૧૪. અર્લી ઇન્ટરવેન્શન: નવજાત શિશુઓની વહારે
સન્માન: ડિસ્ટ્રીક્ટ અર્લી ઈન્ટરવેન્શન સેંટર (DEIC)
સંસ્થા: ૧૨૦૦ બેડ MCH વિંગ, અસારવા, અમદાવાદ
જન્મજાત ખામીઓ ધરાવતા બાળકોને સમયસર વિશેષ સારવાર, થેરાપી અને અર્લી ઇન્ટરવેન્શન સેવાઓ અસરકારક રીતે મફત પહોંચાડવામાં આ કેન્દ્રે રાજ્યમાં શ્રેષ્ઠ કામગીરી કરી છે.
૧૫. ડિજિટલ અવેરનેસ અને બાળ આરોગ્ય ક્રાંતિ
સન્માન: ડૉ. ઇમરાન પટેલ (MD, Pediatrics)
માધ્યમ: પીડિયાટ્રિશિયન અને સોશિયલ મીડિયા (Instagram) ઇન્ફ્લુએન્સર
અનેક પરિવારોના વિશ્વાસપાત્ર એવા ડૉ. ઇમરાન બાળ સ્વાસ્થ્ય અંગે માતા-પિતાને સરળ ભાષામાં ક્લિનિકલ ગાઈડન્સ આપે છે. આ ઉપરાંત ઇન્સ્ટાગ્રામના માધ્યમથી લાખો લોકો સુધી બાળ આરોગ્યની સાચી જાગૃતિ પહોંચાડી તેમણે સોશિયલ મીડિયાનો માનવતાવાદી ઉપયોગ સાબિત કર્યો છે.
૧૬. ચાર દાયકાની ઓર્થોપેડિક પરંપરા
સન્માન: ડૉ. ભરત એસ. મોદી (જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સર્જન)
સંસ્થા: વેલકેર હોસ્પિટલ, વડોદરા (સહયોગી: ડૉ. ક્ષિતિજ અને ડૉ. આશય મોદી)
૧૯૯૯માં સ્થપાયેલી આ હોસ્પિટલે ૧ લાખથી વધુ દર્દીઓને સફળ ઓર્થોપેડિક સારવાર આપી છે. ઇન્ડિયન અને એશિયા પેસિફિક આર્થ્રોપ્લાસ્ટી એસોસિએશનના પૂર્વ પ્રમુખ એવા ડૉ. ભરત મોદીની નૈતિક પરંપરાને આધુનિક ટેક્નોલોજીથી આગળ વધારવા અને ૪૦0 પરિવારોને રોજગારી આપી સામાજિક જવાબદારીનું ઉદાહરણ પૂરું પાડવા બદલ આ સન્માન અપાયું છે.
કિડની કેર અને નેફ્રોલોજીના ક્રાંતિકારી શિલ્પીઓ
ગુજરાતને નેફ્રોલોજી અને કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટનું હબ બનાવનારા અગ્રેસર ડૉક્ટરોનું સન્માન:
17. ડૉ. સિદ્ધાર્થ માવાણી (Dr. Siddharth Mavani)
હોસ્પિટલ અને શહેર: મરેન્ગો સીઆઈએમએસ હોસ્પિટલ (Marengo CIMS Hospital), અમદાવાદ
એવોર્ડ શ્રેણી: Excellence in Renal Transplant (કિડની પ્રત્યારોપણ ક્ષેત્રે ઉત્કૃષ્ટતા)
તેઓ મરેન્ગો સીઆઈએમએસ હોસ્પિટલ ખાતે નેફ્રોલોજી અને કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ વિભાગના ડિરેક્ટર છે. તેમણે ૭૫૦થી વધુ કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કર્યા છે. ABO-ઇનકમ્પેટેબલ (બ્લડ ગ્રૂપ મેચ ન થતું હોય તેવા) ટ્રાન્સપ્લાન્ટ, હાઈ સેન્સિટાઈઝ્ડ કેસ અને રી-ટ્રાન્સપ્લાન્ટ (બીજી વાર પ્રત્યારોપણ) જેવી જટિલ સર્જરીઓમાં તેઓ વિશેષ નિપુણતા ધરાવે છે.
૧૮. ડૉ. રવિ ભદાનિયા (Dr. Ravi Bhadania)
હોસ્પિટલ અને શહેર: આલ્ફા કિડની હોસ્પિટલ (Alfa Kidney Hospital), અમદાવાદ
એવોર્ડ શ્રેણી: Excellence in Renal Medicine (રીનલ મેડિસિન ક્ષેત્રે ઉત્કૃષ્ટતા)
ડૉ. રવિ ભદાનિયા (MD, DM-Nephrology) એ SGPGI-લખનૌથી ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલો છે અને ટોક્યો વિમેન્સ મેડિકલ યુનિવર્સિટી (જાપાન)થી કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ફેલોશિપ મેળવી છે. આલ્ફા કિડની હોસ્પિટલના સ્થાપક અને ડિરેક્ટર તરીકે, તેઓ વર્ષ ૨૦૧૮થી ક્રિટિકલ કેર નેફ્રોલોજી અને જટિલ કિડની પ્રત્યારોપણ સેવાઓ દ્વારા દર્દીઓની સરાહનીય સેવા કરી રહ્યા છે.
૧૯. ડૉ. મયંક શાહ (Dr. Mayank Shah)
હોસ્પિટલ અને શહેર : શેલબી હોસ્પિટલ (Shalby Hospital), અમદાવાદ
એવોર્ડ શ્રેણી : Excellence in Kidney Care (કિડની કેર ક્ષેત્રે ઉત્કૃષ્ટતા)
બી.જે. મેડિકલ કોલેજ અને IKDRC અમદાવાદના ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ એલ્યુમની એવા ડૉ. મયંક શાહ છેલ્લા ૮ વર્ષથી શેલબી હોસ્પિટલ ખાતે સેવા આપી રહ્યા છે. તેઓ એક્યુટ કિડની ઇન્જરી (AKI), ક્રોનિક કિડની ડિસીઝ (CKD) અને અદ્યતન ડાયાલિસિસ થેરાપીના નિષ્ણાત છે. તેમણે અત્યાર સુધીમાં ૧૦૦થી વધુ કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પ્રક્રિયાઓમાં સક્રિય યોગદાન આપ્યું છે.
૨૦. ડૉ. તન્મય વાઘ (Dr. Tanmay Vagh)
હોસ્પિટલ અને શહેર: બીઆઈએમએસ હોસ્પિટલ (BIMS Hospital), ભાવનગર
એવોર્ડ શ્રેણી: Excellence in Nephrology (નેફ્રોલોજી ક્ષેત્રે ઉત્કૃષ્ટતા)
ભાવનગર અને આસપાસના વિસ્તારના દર્દીઓ માટે તેઓ આશીર્વાદરૂપ સાબિત થયા છે. કિડનીની ગંભીર બિમારીઓ, ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન થતા કિડનીના રોગો, પરમકેથ ઇન્સર્શન (Permcath insertion), કિડની બાયોપ્સી અને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ક્ષેત્રે પેશન્ટ-સેન્ટ્રિક (દર્દીલક્ષી) અભિગમ સાથે ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી માટે તેમનું બહુમાન કરાઈ રહ્યું છે.
૨૧. ડૉ. આકાશ ઉપાધ્યાય (Dr. Aakash Upadhyay)
હોસ્પિટલ અને શહેર: નિરાલી હોસ્પિટલ (Nirali Hospital - Apollo દ્વારા સંચાલિત), નવસારી
એવોર્ડ શ્રેણી: Excellence in Renal Medicine (રીનલ મેડિસિન ક્ષેત્રે ઉત્કૃષ્ટતા)
તેઓ નવસારીની નિરાલી હોસ્પિટલના નેફ્રોલોજી વિભાગના વડા છે. તેમણે નવસારી જિલ્લામાં સર્વપ્રથમવાર અત્યંત આધુનિક ડાયાલિસિસ પદ્ધતિઓ જેમ કે CRRT અને હેમોપરફ્યુઝન (Hemoperfusion) શરૂ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતના ગ્રામીણ અને શહેરી દર્દીઓ માટે સ્થાનિક સ્તરે જ વૈશ્વિક સારવાર સુલભ બનાવી છે.
૨૨. જિનોમિક્સ અને પ્રિવેન્ટિવ ક્રોનિક કેર
સન્માન: ડૉ. કમલદીપ ચાવલા (સિનિયર ઇન્ટરવેન્શનલ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ)
સંસ્થા: આયુષ્માન હાર્ટ એન્ડ વેલનેસ અને ફાઉન્ડર, 'જેનસૂત્ર' (Genesutra), વડોદરા
હૃદયરોગની આધુનિક સારવાર સાથે તેઓ પ્રિવેન્ટિવ હેલ્થકેરના મજબૂત સમર્થક છે. 'જેનસૂત્ર' જેવી જિનોમિક્સ પહેલ દ્વારા વ્યક્તિના જિનેટિક જોખમનું વૈજ્ઞાનિક વિશ્લેષણ કરીને હાર્ટ એટેક કે અન્ય ક્રોનિક રોગો થાય તે પહેલાં જ તેની સંભાવના ઓળખી પર્સનલાઇઝ્ડ મેડિસિનનો નવો ચીલો ચાતર્યો છે.
૨૩. મેડિકલ એજ્યુકેશન અને વિઝનરી લીડરશિપ
સન્માન: ડૉ. ગીતિકા પટેલ (વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અને મેડિકલ ડિરેક્ટર)
સંસ્થા: પારુલ યુનિવર્સિટી અને પારુલ સેવાશ્રમ હોસ્પિટલ, વડોદરા
શિક્ષણ અને આરોગ્ય ક્ષેત્રે દીર્ઘદ્રષ્ટિ ધરાવતાં લીડર તરીકે તેમણે વિદ્યાર્થીઓ, સંશોધકો અને તબીબો માટે એક સક્ષમ ઇકોસિસ્ટમ વિકસાવી છે. એક સમર્પિત મેન્ટર તરીકે તબીબી સેવાની ગુણવત્તા વધારી સમાજને મજબૂત કરવાનું કાર્ય કરી રહ્યાં છે.
૨૪. નોન-સર્જિકલ પેઇન મેનેજમેન્ટ અને રિહેબિલિટેશન
સન્માન: ડૉ. દીપેન પટેલ (M.Ed. Kinesiology - USA, Executive MBA - IIM Ahmedabad) અને ડૉ. દીપાલી પટેલ (Bachelor of Physiotherapy)
સંસ્થા: આલયમ રિહેબ કેર (Aalayam Rehab Care)
ગુજરાતની સૌથી ઝડપથી વિકસતી ફિઝિયોથેરાપી ચેઈન તરીકે ૧૨ વર્ષોમાં આલયમે ૫ લાખથી વધુ નોન-સર્જિકલ ટ્રીટમેન્ટ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી છે. આજે સમગ્ર ગુજરાતમાં ૨૬ સેન્ટર્સ અને ૧૭૫થી વધુ ડૉક્ટરોની ટીમ સાથે તેઓ પેઇન મેનેજમેન્ટ અને વિશિષ્ટ હેલ્થ સપ્લિમેન્ટ્સ દ્વારા ઓપરેશન વગર દુખાવા નિવારણનું મોટું કામ કરી રહ્યા છે.
૨૫. મોર્ડન ઓર્થોપેડિક્સ અને જોઈન્ટ પ્રિઝર્વેશન
સન્માન: ડૉ. સોહમ પરમાર (કન્સલ્ટન્ટ ઓર્થોપેડિક સર્જન અને ડિરેક્ટર)
સંસ્થા: શુભમ ઓર્થોપેડિક એન્ડ મલ્ટિસ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ, અમદાવાદ
NHL મ્યુનિસિપલ મેડિકલ કોલેજના આ યુવા અને કુશળ સર્જન ટ્રોમા, ફ્રેક્ચર કેર અને જોઈન્ટ પ્રિઝર્વેશન (સાંધા બચાવવા)ના નિષ્ણાત છે. તેઓ એવિડન્સ-બેઝ્ડ પ્રેક્ટિસ અને મિનિમલી ઇન્વેસિવ (નાના ચીરા વાળી) સર્જરી દ્વારા દર્દીઓને અત્યંત નૈતિક અને સચોટ સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ પૂરી પાડી રહ્યા છે.
અંગદાન-દેહદાનના પરમાર્થથી શરૂ કરીને, કોર્પોરેશનના સફાઈ કર્મચારીઓ, અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં દોડતી RBSK ટીમો અને કિડની-હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટના વૈશ્વિક ડૉક્ટરો સુધી—આ તમામે સાબિત કર્યું છે કે ગુજરાતનું આરોગ્ય તંત્ર સુરક્ષિત અને સેવાભાવી હાથોમાં છે. ZEE 24 કલાક આ તમામ ૨૫ મહાનુભાવોની રાષ્ટ્રભાવના અને લોકસેવાને હૃદયપૂર્વક બિરદાવી ગર્વની અનુભૂતિ કરે છે.