Z 24 કલાકની ખબર પર લાગી મહોર: 6થી વધુ મંત્રી રિપીટ, 20 નવા ચહેરા, નવા મંત્રીમંડળમાં 26 ધારાસભ્યો...!!
Gujarat Cabinet Expansion: Z 24 કલાકની ખબર પર લાગી મહોર. Z 24 કલાકે કહ્યું હતું કે 6થી વધુ મંત્રી રિપીટ થશે. Z 24 કલાકે આપેલાં નામો પર સત્તાવાર મહોર. Z 24 કલાકે કહ્યું હતુ 20 જેટલા ચહેરા નવા હશે. Z 24 કલાકે ડંકાની ચોટ પર કહ્યું હતુ 26 ધારાસભ્યો મંત્રીમંડળમાં હશે.
Gujarat Cabinet Expansion: ગુજરાતના રાજકારણમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ચાલી રહેલી મંત્રીમંડળની અટકળો પર આજે પૂર્ણવિરામ મુકાઈ ગયો છે. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા મનોમંથન અને દિલ્હી સુધીના દોર બાદ આખરે નવા મંત્રીમંડળની રચના પર સત્તાવાર મહોર લાગી ગઈ છે, અને રસપ્રદ વાત એ છે કે, Z 24 કલાક દ્વારા અગાઉથી આપવામાં આવેલી તમામ મહત્વની ખબરો આજે સાચી ઠરી છે.
'ઝી'ની ખબર, જેના પર લાગી મહોર:
રિપીટ થશે 6થી વધુ મંત્રી: Z 24 કલાકે સૌથી પહેલાં જ એ સંકેત આપી દીધો હતો કે ભૂપેન્દ્ર પટેલની ટીમમાં 6થી વધુ જૂના મંત્રીઓને રિપીટ કરવામાં આવશે, અને સત્તાવાર યાદી જાહેર થતાં આ વાતની પુષ્ટિ થઈ છે
નવા ચહેરાઓનો દબદબો: Z 24 કલાકની આગાહી પ્રમાણે લગભગ 20 જેટલા નવા ચહેરાઓને મંત્રીમંડળમાં સ્થાન આપીને પક્ષે યુવા અને નવા નેતૃત્વને પ્રોત્સાહન આપવાનો સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યો છે.
26 ધારાસભ્યોનું મંત્રીમંડળ: ડંકાની ચોટ પર Z 24 કલાકે કરેલી આગાહી મુજબ કુલ 26 ધારાસભ્યોને મંત્રીમંડળમાં સ્થાન મળ્યું છે, જે દર્શાવે છે કે આ વખતે સરકારનું કદ વિશાળ રાખવામાં આવ્યું છે.
કનુભાઈ અને ઋષિકેશ પટેલ રિપીટ: Z 24 કલાકે સૌથી પહેલાં જ જણાવી દીધું હતું કે અનુભવી નેતા ઋષિકેશ પટેલ મંત્રીમંડળમાં રિપીટ થશે, અને નાણાંમંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ પણ શપથ લેશે, જે બંને નામો પર આજે સત્તાવાર મહોર લાગી છે.
કોળી સમાજનું પ્રતિનિધિત્વ: પરસોત્તમ સોલંકી અને કુંવરજી બાવળિયા મંત્રી બનશે તેવા સમાચાર પણ Z 24 કલાક પર સૌથી પહેલાં જ ચાલી ચૂક્યા હતા. આ બંને કોળી સમાજના દિગ્ગજ નેતાઓને સ્થાન આપીને પક્ષે પ્રાદેશિક અને જ્ઞાતિ સમીકરણોને જાળવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.
પાનસેરિયા પર પણ મહોર: સુરતમાંથી આવતા અને મજબૂત પાટીદાર ચહેરો ગણાતા પ્રફુલ પાનસેરિયા મંત્રીમંડળમાં રિપીટ થયાની ખબર પર પણ Z 24 કલાક પર સૌથી પહેલાં ચાલી હતી અને આજે આ નામને સત્તાવાર રીતે સ્થાન મળ્યું છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, નવા મંત્રીમંડળમાં યુવા જોશ, અનુભવ અને તમામ પ્રાદેશિક તેમજ જ્ઞાતિ સમીકરણોનું સંતુલન જાળવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. Z 24 કલાકની એક પછી એક તમામ પોલિટિકલ ખબરો સાચી પડતાં ફરી એકવાર સાબિત થયું છે કે રાજકારણના આ ગરમ માહોલમાં સૌથી સચોટ અને સમયસર માહિતી માત્ર Z 24 કલાક જ આપી શકે છે.
