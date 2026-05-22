/ZEE 24 કલાકે છેવાડાના માનવીના સાહસને બિરદાવ્યું, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે સન્માન

Mahasanman Program: અમદાવાદમાં ZEE 24 કલાક દ્વારા ગુજરાતના ખુણે ખુલે પોતાનો પ્રકાશ પાથરતા તારલાઓને સન્માન કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં નાના ઉદ્યોગથી લઈને જનસેવા સુધીના લોકોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું.
Mahasanman Program: ZEE 24 કલાક દ્વારા મહાસન્માન કાર્યક્રમ પરમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ Zee મીડિયા કોર્પોરેશન લિમિટેડના સીઓ રક્તિમદાસ ઝી 24 કલાકના એડિટર દીક્ષિત સોની સહિત અમદાવાદના મયેર, અને ધારાસભ્યો હાજર રહ્યા હતા, જેમાં અનેક ઉદ્યોગ સાહસિકોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યક્રમમાં ZEE 24 કલાક દ્વારા મુખ્યમંત્રીના હસ્તે ગુજરાતના નાનાથી મોટા ઉદ્યોગો સુધી પોતાના કામમાં સાહસિકતા દર્શાવનારા લોકોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું.
21. બ્રિજેશ પટેલ
ફાઉન્ડર, ડોક્ટર ગેરેજ
વર્ષ 2021માં બ્રિજેશ પટેલ અને તેમના સહ-સ્થાપકોએ શરૂ કરેલી 'ડોક્ટર ગેરેજ' આજે સમગ્ર ભારતમાં ઝડપથી વિકસતી મલ્ટી-બ્રાન્ડ ટુ વ્હીલર અને ફોર-વ્હીલર ઓટોમોટિવ સર્વિસ કંપની બની ગઈ છે. કંપનીએ પારંપરિક ગેરેજ સિસ્ટમને પ્રોફેશનલ અને હાઈ-ટેક ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ સાથે જોડીને ઓટોમોટિવ સર્વિસ ઇન્ડસ્ટ્રીને એક નવી દિશા આપી છે. 'ડોક્ટર ગેરેજ' સમગ્ર દેશમાં 175થી વધુ ફ્રેન્ચાઇઝી પાર્ટનર્સ ધરાવે છે અને અત્યાર સુધીમાં 6 લાખથી વધુ ટુ-વ્હીલર્સની સફળ સર્વિસ કરી ચૂકી છે. પારદર્શક સેવા અને ઓરિજિનલ સ્પેરપાર્ટ્સ સાથે ગ્રાહકોનો વિશ્વાસ જીતનાર આ કંપની, હવે નવા ઉદ્યોગસાહસિકો માટે ફોર-વ્હીલર ફ્રેન્ચાઇઝી મોડલ પણ લાવી છે. આગામી 3 વર્ષમાં એક હજારથી વધુ વર્કશોપ શરૂ કરીને 5 હજારથી વધુ રોજગારીની તકો ઊભી કરવાનું અને ભારતની એક મજબૂત નેશનલ બ્રાન્ડ બનવાનું કંપનીનું લક્ષ્ય છે.
22. રમેશભાઈ જોશી
કન્સલ્ટન્ટ, અર્થોરા ફાર્મ્સ એન્ડ ફૂડ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ
રમેશભાઈ જોશી 'અર્થોરા ફાર્મ્સ એન્ડ ફૂડ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ'માં પ્રતિષ્ઠિત કન્સલ્ટન્ટ તરીકે કાર્યરત છે. તેઓ ઓર્ગેનિક ખેતીના, ખાસ કરીને સરગવાની ખેતીના નિષ્ણાત છે. એક સફળ પ્રોજેક્ટ કન્સલ્ટન્ટ તરીકે તેમણે ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, રાજસ્થાન સહિત ભારતના અનેક રાજ્યોમાં ખેડૂતો અને વ્યવસાયિકોને સચોટ માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું છે. એટલું જ નહીં, દુબઈ, તાન્ઝાનિયા અને નેપાળ જેવા દેશોમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ પ્રોજેક્ટ કન્સલ્ટન્સીથી તેમણે ઓર્ગેનિક ખેતી ક્ષેત્રે એક અનુભવી અને વિઝનરી નિષ્ણાત તરીકે પોતાની આગવી ઓળખ ઊભી કરી છે.
23. કરન બોથરા
ફાઉન્ડર, એસોકા ઇન્ફ્રા
કરન બોથરા 'એસોકા ઇન્ફ્રા'ના સ્થાપક અને વિઝનરી ઉદ્યોગસાહસિક છે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, રિન્યુએબલ એનર્જી અને સસ્ટેનેબલ મોબિલિટી જેવા આધુનિક અને ટકાઉ વિકાસના ક્ષેત્રોમાં તેમનો અભિગમ ખૂબ જ ગતિશીલ રહ્યો છે. તેમની નવી વિચારસરણી, ઉત્કૃષ્ટ નેતૃત્વ અને રાષ્ટ્ર નિર્માણનાં કાર્યો પ્રત્યેની અતૂટ પ્રતિબદ્ધતા આજના યુવા બિઝનેસ લીડર્સ માટે એક સાચી પ્રેરણા છે. તેમના આ જ સમર્પણ અને ઉત્કૃષ્ટ કામગીરીની નોંધ લઈને, આજે તેમને મહાસન્માન આંત્રપ્રિન્યોર ઓફ ધ યર 2026 એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવે છે.
24. મહેન્દ્રકુમાર કે. પટેલ
ડાયરેક્ટર, ફન કાર્નિવલ- બાલવાટિકા
મહેન્દ્રકુમાર પટેલ એમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક, વોટર પાર્ક, સ્નો-પાર્ક અને થીમ પાર્ક ક્ષેત્રે 30 વર્ષનો બહોળો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના માર્ગદર્શન હેઠળ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કાંકરિયા પરિસરમાં આવેલી બાલવાટિકાનું PPP ધોરણે અત્યાધુનિક નવીનીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. ભારતમાં સૌપ્રથમ વખત 'ગ્લાસ ટાવર' અને ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ વખત 'ફ્લાઇંગ થિયેટર', ઇલ્યુઝન હાઉસ, વેક્સ મ્યુઝિયમ, બૂટ ઘર તેમજ કોઇન હાઉસ જેવી 20 જેટલી અનોખી એક્ટિવિટીઝનો સમન્વય કરીને બાલવાટિકાને એક નવું જ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે. જુલાઈ 2025માં નવીનીકરણ બાદ અત્યાર સુધીમાં 17 લાખથી વધુ લોકો આ સ્થળની મુલાકાત લઈ ચૂક્યા છે. આ ઉપરાંત, તેમની કંપની ગુજરાતનાં 7 અલગ-અલગ શહેરોમાં અને અમદાવાદમાં 4 સ્થળોએ 'ફનબ્લાસ્ટ' નામથી ગેમઝોન અને એમ્યુઝમેન્ટ પાર્કનું પણ સફળતાપૂર્વક સંચાલન કરી રહી છે.
25. વિજયસિંઘ બી. સેંગર
ફાઉન્ડર અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, જિમ લાઉન્જ ભારત
તેમની આ કંપની લક્ઝુરિયસ જીમ સેટઅપ અને સેલિબ્રિટી એન્ડોર્સમેન્ટ્સ માટે જાણીતી પ્રીમિયમ ફિટનેસ ચેઇન છે. સમગ્ર 'જીમ લાઉન્જ' સેન્ટર્સમાં દર મહિને દોઢ લાખથી વધુ ફિટનેસ પ્રેમીઓ આવે છે, જે તેમની પ્રચંડ લોકપ્રિયતા દર્શાવે છે. સમર્પણને પરિણામમાં અને લક્ષ્યોને સિદ્ધિઓમાં ફેરવતી જીમ લાઉન્જ ભારત, આજે લોકો માટે શક્તિ, શિસ્ત અને શારીરિક પરિવર્તનનો પર્યાય બની ચૂકી છે. ચેમ્પિયન્સ તૈયાર કરવા અને સ્વસ્થ જીવનશૈલીને પ્રોત્સાહન આપવા બદલ, શક્તિ અને દ્રઢતાના પ્રતીક સમાન વિજયસિંઘ બી. સેંગરને આજે "એક્સેલન્સ ઇન બેસ્ટ એન્ડ બિગેસ્ટ ફિટનેસ ચેઇન ઓફ ગુજરાત" એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવે છે.
26.રાજેશ છેડા
ફાઉન્ડર અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, જસ્ટ ઇન ટાઇમ
રાજેશ છેડા 'જસ્ટ ઇન ટાઇમ' ના સ્થાપક અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર છે. તેમની આ કંપની ઘડિયાળના રિટેલ ક્ષેત્રમાં ખૂબ જાણીતું અને ભરોસાપાત્ર નામ છે, જે ગ્રાહકોને શ્રેષ્ઠ બ્રાન્ડ્સ અને ઉત્તમ સેવાઓ પૂરી પાડે છે. રિટેલ ઉદ્યોગમાં તેમની ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી, ગ્રાહક સેવા અને બ્રાન્ડ પ્રત્યેનો લોકોનો અતૂટ વિશ્વાસ જીતવા બદલ, આજે 'જસ્ટ ઇન ટાઇમ' અને શ્રી રાજેશ છેડાને ગર્વભેર "બેસ્ટ વોચ રિટેલર" ના પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવે છે.
27.ડૉ. નીલેશ ધાકડિયા
એમ.એસ. (ઑબ્સ્ટેટ્રિશિયન અને ગાયનેકોલોજિસ્ટ)
જીવા વિમેન્સ હોસ્પિટલ
અમદાવાદના ચાંદખેડામાં આવેલી 'જીવા વિમેન્સ હોસ્પિટલ' ઇન્ફર્ટિલિટી અને લેપ્રોસ્કોપિક સર્જરી માટે ભરોસાપાત્ર નામ બની ચૂક્યું છે. ડૉ. નીલેશ ધાકડિયાની 'જીવા વિમેન્સ હોસ્પિટલ' અત્યાધુનિક મેડિકલ સાધનોથી સજ્જ છે અને પ્રીમિયમ છતાં દરેકને પરવડે તેવી શ્રેષ્ઠ સારવાર માટે જાણીતી છે. જીવા વિમેન્સ હોસ્પિટલમાં દરેક મહિલાને હોસ્પિટલના ખૂણે-ખૂણે ઘર જેવું હૂંફાળું અને સાનુકૂળ વાતાવરણ પૂરું પાડવામાં આવે છે. ઉત્તમ સારવાર અને દર્દીઓ પ્રત્યેના તેમના આ જ અતૂટ સમર્પણના પરિણામે, આજે તેમની હોસ્પિટલ 100 ટકા પેશન્ટ સેટિસફેક્શનનો શાનદાર રેકોર્ડ ધરાવે છે.
28.રિતેશ મોદી
ફાઉન્ડર અને CEO, કેસરિયા ટેક્સટાઇલ કંપની
ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ બનવાનું લક્ષ્ય રાખનાર એક યુવાનથી લઈને 'ગ્લોબલ CEO' બનવા સુધીની રિતેશ મોદીની સફર ખૂબ જ પ્રેરણાદાયક રહી છે. તેમણે માત્ર 5 જ વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં પોતાની બ્રાન્ડને 100 કરોડથી વધુના ઐતિહાસિક મુકામ પર પહોંચાડી છે. ગુજરાતના સૌથી મોટા ફેક્ટરી આઉટલેટથી શરૂ થયેલી તેમની સફર આજે દેશભરમાં 20થી વધુ ફ્રેન્ચાઇઝી સુધી વિસ્તરી ચૂકી છે. સુરતના કાપડ ઉદ્યોગના આ વારસાને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારો સુધી પહોંચાડીને તેમણે અત્યાર સુધીમાં 1 લાખથી વધુ વેપારીઓને સશક્ત કર્યા છે. ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગમાં તેમની આ અભૂતપૂર્વ સફળતા, વૈશ્વિક વિસ્તરણ અને ઉત્કૃષ્ટ નેતૃત્વની નોંધ લઈને, શ્રી રિતેશ મોદીને "એક્સેલન્સ ઇન ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી લીડર ઓફ ધ યર" ના પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવે છે.
29.જયપ્રકાશ એસ. બરનવાલ
પવન એસ. બરનવાલ
ફાઉન્ડર અને CEO, મા કૃપા ટ્રેન્ડઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ
વર્ષ 2005માં સ્થાપિત 'માકૃપા ટ્રેન્ડઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ' પ્રીમિયમ સાડીઓની ડિઝાઇન અને ઉત્પાદનમાં વિશેષ નિપુણતા ધરાવે છે. સિંથેટિક સાડીઓથી લઈને બનારસી માસ્ટરપીસ, સિલ્ક ડ્રેપ્સ અને ફેન્સી સાડીઓની વિશાળ શ્રેણી દ્વારા, તેઓ પરંપરા અને આધુનિકતાનું સુંદર મિશ્રણ પ્રસ્તુત કરે છે. માકૃપા ટ્રેન્ડઝે સમગ્ર ભારતમાં એક હજારથી વધારે પાર્ટી સેલર્સનું મજબૂત વિતરણ નેટવર્ક સ્થાપિત કર્યું છે. રિટેલર્સ અને હોલસેલર્સ સાથેના તેમના વર્ષો જૂના સંબંધો, તેમની વિશ્વસનીયતા અને સમયસર ડિલિવરીની પ્રતિબદ્ધતાનું સાચું પ્રમાણ છે. જયપ્રકાશ બરનવાલ અને પવન બરનવાલના નેતૃત્વ હેઠળ, આ કંપની સાડીના ઉત્પાદનમાં સતત નવાં શિખરો સર કરી રહી છે. તેમની આ અસાધારણ કામગીરી બદલ, આજે તેમને "એક્સલન્સ ઇન મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓફ પ્રીમિયમ સાડીઝ" ના પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવે છે.
30.ડૉ. દિગેન લુખી
ઑર્થોપેડિક અને જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સર્જન, માધવી હોસ્પિટલ
ડૉ. દિગેન લુખી જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટની સારવાર માટે ખૂબ જાણીતું નામ છે. તેઓ આધુનિક 'રોબોમેક્સ' ટેકનિકના શોધક છે અને સ્નાયુ કાપ્યા વગર નિ-રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરી કરનાર એકમાત્ર સર્જન છે. આ પ્રકારની રોબોટિક સર્જરીમાં એક મિલીમીટરની સચોટતા અને ટાંકા વિનાની પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે. આનાથી સાંધાનું આયુષ્ય વધે છે, રિકવરી ઝડપી આવે છે અને દર્દી સર્જરી પછી તરત જ કોઈ પણ પીડા વિના ચાલી શકે છે. આ ઉપરાંત, તેમણે હિપ રિપ્લેસમેન્ટમાં પણ અદભુત કામગીરી કરી છે. ખાસ કરીને કોવિડ અને સ્ટીરોઈડના કારણે થતી 'હિપ બોલ નેક્રોસિસ'ની ગંભીર સમસ્યામાં તેમણે અનેક દર્દીઓને સફળ સર્જરી થકી ફરીથી ચાલતા કર્યા છે. છેલ્લા 10 વર્ષમાં સાડા સાત હજારથી વધુ સફળ સર્જરીઓ કરીને અસંખ્ય દર્દીઓને નવું જીવન આપનારા ડૉ. દિગેન લુખીને તેમની અસાધારણ તબીબી સેવાઓ બદલ "બેસ્ટ જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સર્જન" ના પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવે છે.
31.યશવંત વ્યાસ
ફાઉન્ડર, MOEC સ્પોકન ઇંગ્લિશ એકેડમી, સુરત
તેઓ શિક્ષણ ક્ષેત્રે 50 વર્ષથી વધુનો બહોળો અનુભવ ધરાવતા એક અત્યંત સન્માનિત 'ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ ટ્રેનર' અને પ્રખ્યાત લેખક છે. એક ઉત્કૃષ્ટ ટ્રેનર, મેન્ટર અને કી-નોટ સ્પીકર તરીકે તેમણે અસંખ્ય વિદ્યાર્થીઓ, પ્રોફેશનલ્સ અને કોર્પોરેટ ક્લાયન્ટ્સને સફળતાપૂર્વક માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું છે. ખાસ કરીને ગુજરાતી અને અન્ય માતૃભાષાના વિદ્યાર્થીઓ માટે અંગ્રેજી ભાષા શીખવાને અત્યંત સરળ, સુલભ અને પ્રભાવશાળી બનાવવામાં તેમનું યોગદાન અનોખું છે. અનેક પ્રતિષ્ઠિત શૈક્ષણિક એવોર્ડ્સથી સન્માનિત શ્રી યશવંત વ્યાસને, વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષણ પ્રત્યેના તેમના અતૂટ સમર્પણ બદલ આજે સન્માનિત કરવામાં આવે છે.
32.દિનેશ ગુપ્તા
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, પોન્ટોસ લેબકેર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ
કિશનસિંહ રાઠોડ
ડિરેક્ટર, પોન્ટોસ લેબકેર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ
તેમની આ કંપની ભારતમાં ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળાં લેબોરેટરી ફર્નિચર અને ફ્યુમ હૂડ સિસ્ટમ્સ બનાવતી અગ્રણી મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની છે. મજબૂત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ગુણવત્તા પ્રત્યેની અતૂટ પ્રતિબદ્ધતાથી ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં ભારત સહિત વિશ્વના 15થી વધુ દેશોમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરના લેબોરેટરી પ્રોજેક્ટ્સ તેમણે સફળતાપૂર્વક પૂરા પાડ્યા છે. દિનેશ ગુપ્તા અને કિશનસિંહ રાઠોડના ઉત્કૃષ્ટ નેતૃત્વ હેઠળ, આજે પોન્ટોસ લેબકેર કંપની લેબોરેટરી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ગ્રાહકોના વિશ્વાસમાં નવા કીર્તિમાન સ્થાપિત કરી રહી છે. લેબોરેટરી ફર્નિચરના ઉત્પાદનમાં ઉત્તમ કામગીરી અને વૈશ્વિક વિસ્તરણ બદલ, આજે તેમને "લીડિંગ મેન્યુફેક્ચરર ઓફ લેબોરેટરી ફર્નિચર એન્ડ ફ્યુમ હૂડ્સ" ના પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવે છે.
33.નસીરુદ્દીન નરસીદાની અને અઝીઝ નરસીદાની
પ્રોપરાઇટર, સ્ક્રીનટાઇમ ડિજિટલ પાવર્ડ બાય જનરલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ
તેઓ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, વ્હાઇટ ગુડ્સ અને ફાસ્ટ મૂવિંગ કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ ક્ષેત્રમાં રિટેલ ઓપરેશન્સ અને બ્રાન્ડ ગ્રોથનો 30 વર્ષથી વધુનો બહોળો અનુભવ ધરાવે છે. તેમની કંપની હાલ એક કંપની-માલિકીનો આઉટલેટ અને 5 ફ્રેન્ચાઇઝી રિટેલ આઉટલેટ્સનું સફળતાપૂર્વક સંચાલન કરી રહી છે. તેઓ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને મોબાઈલ રિટેલ ચેઈન બિઝનેસમાં પારદર્શક અને નફાકારક મોડલ વિકસાવીને ખાસ કરીને ગ્રામીણ વિસ્તારોના લોકોને સશક્ત બનાવવાનું ભગીરથ કાર્ય કરી રહ્યા છે. તેમના આ બિઝનેસ મોડલથી સ્થાનિક લોકો અને ભાગીદારોને સાથે મળીને વિકાસની ઉત્તમ અને ટકાઉ વ્યાપારિક તકો પ્રાપ્ત થઈ રહી છે.
34. કાર્તિક સોની
ફાઉન્ડર અને ચેરમેન, સ્વરા ગ્રુપ
નિર્મલ મોદી
PM-HO, સ્વરા ગ્રુપ
અભિષેક કોઠારી
સેલ્સ હેડ, સ્વરા ગ્રુપ
તેમની કંપની અમદાવાદના રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રમાં ખૂબ ઓછા સમયમાં લીડર તરીકે ઊભરી આવી છે. થોડાં જ વર્ષોમાં, કાર્તિક સોનીએ તેમની નવીન વિચારસરણી અને ગુણવત્તા પ્રત્યેની નિષ્ઠાથી રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રમાં એક આગવું સ્થાન બનાવ્યું છે. અમદાવાદમાં જન્મેલા અને ઉછરેલા કાર્તિક સોનીએ 2013માં અમદાવાદ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેક્નોલોજીમાંથી ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગની ડિગ્રી મેળવી. તેમણે પોતાના વ્યાવસાયિક જીવનની શરૂઆત એક ઇલેક્ટ્રિકલ કોન્ટ્રાક્ટર તરીકે કરી હતી. 5 વર્ષના અનુભવ બાદ તેમણે 2018માં, પોતાની પુત્રી સ્વરાના જન્મથી પ્રેરિત થઈને, સ્વરા ગ્રુપની સ્થાપના કરી. તેમનું વિઝન મુખ્ય સ્થળોએ હાઈ-ક્વોલિટી રિ ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ્સ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને અમદાવાદની ક્ષિતિજને ફરીથી વ્યાખ્યાયિત કરવાનું હતું. તેમણે મધ્ય અમદાવાદમાં, ખાસ કરીને પાલડી, ઉસ્માનપુરા, નવરંગપુરા, આંબાવાડી અને પરિમલ જેવા વિસ્તારોમાં સફળતાપૂર્વક રિ ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ્સ પૂર્ણ કર્યા છે. કાર્તિક સોનીની લીડરશીપમાં, સ્વરા ગ્રુપે માત્ર 8 વર્ષમાં એક હજારથી વધુ ઘર પૂરાં પાડ્યાં છે, જેમાં એફોર્ડેબલ 2BHK રહેઠાણોથી લઈને વૈભવી 4BHK એપાર્ટમેન્ટનો સમાવેશ થાય છે. હાલમાં પાંચથી વધુ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થવાના આરે છે અને ચાર પ્રોજેક્ટ ઓનગોઈંગ છે. વધુ 5 પ્રોજેક્ટ લઈને તેઓ આવી રહ્યા છે.
35.સુરેશ પટેલ
મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી, સ્વસ્તિક એજ્યુકેશન કેમ્પસ, મોટેરા
કિશન પટેલ
MD, સ્વસ્તિક એજ્યુકેશન કેમ્પસ, મોટેરા
શૈક્ષણિક તેજસ્વીતા અને ચરિત્ર નિર્માણનું જીવંત પ્રતિક ગણાતું સ્વસ્તિક એજ્યુકેશન કેમ્પસ છેલ્લાં 25 વર્ષથી શિક્ષણ ક્ષેત્રે અવિરત સેવા આપી રહ્યું છે. આ સંસ્થાએ "Quality Education with Care and Love" ના મંત્રને સાર્થક કર્યો છે. સતત 100 ટકા બોર્ડ પરિણામ જાળવી રાખવાની તેમની સિદ્ધિ, તેમના ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ પ્રત્યેની અતૂટ પ્રતિબદ્ધતાનું પ્રમાણ છે. આ વર્ષે ધોરણ 12ની તેમની વિદ્યાર્થિનીએ ગાંધીનગર જિલ્લામાં પ્રથમ અને ગુજરાત રાજ્યમાં તૃતીય ક્રમાંક મેળવીને સંસ્થાનું નામ ગુંજતું કર્યું છે. સ્વસ્તિક એજ્યુકેશનની આ સફર અનેક પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડ્સથી સુશોભિત છે, જેમાં 'ગાંધીનગર જિલ્લા શ્રેષ્ઠ શાળા એવોર્ડ', રાજ્યનો પ્રતિષ્ઠિત 'શ્રેષ્ઠ શિક્ષક' એવોર્ડ અને 'સક્ષમ શાળા'ના ખિતાબનો સમાવેશ થાય છે. વિદ્યાર્થીઓના "ભણતર અને ગણતર" બંને માટે સમર્પિત, ટ્રસ્ટી મંડળથી લઈને શિક્ષકો સુધીની તેમની ટીમ શિક્ષણ ક્ષેત્રે અદ્વિતીય યોગદાન આપી રહી છે. શિક્ષણ ક્ષેત્રે તેમના આ અનન્ય અને શ્રેષ્ઠ યોગદાનની નોંધ લઈને, આજે સ્વસ્તિક એજ્યુકેશન કેમ્પસને "એક્સલન્સ ઇન ધ ફિલ્ડ ઓફ એજ્યુકેશન" ના પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવે છે.
36. મનોજ રાજપૂત
ફાઉન્ડર, SFW The GYM
છેલ્લાં 12 વર્ષથી ફિટનેસ ક્ષેત્રે ઉત્કૃષ્ટ સેવાઓ આપી રહેલી આ કંપની આજે ગુજરાતની સૌથી વધુ વિશ્વાસપાત્ર જીમ ચેઈન અને સૌથી ઝડપથી વિકસતી ફિટનેસ બ્રાન્ડ બની ચૂકી છે. "જ્યાં ગુજરાત ફિટ બને છે" તેવા સૂત્ર સાથે, આ જિમ માત્ર કસરતનું સ્થળ નહીં, પરંતુ શારીરિક પરિવર્તનનું પાવરહાઉસ બની ગયું છે. ગુજરાતની નંબર વન ફિટનેસ કમ્યુનિટી તરીકે નામના મેળવનાર 'SFW The GYM' પોતાની શિસ્ત, પરિણામલક્ષી અભિગમ અને અતૂટ વિશ્વાસ માટે જાણીતું છે. ફિટનેસ અને શિસ્તના ક્ષેત્રમાં નેતૃત્વ પૂરું પાડનાર અને હજારો લોકોના જીવનમાં પરિવર્તન લાવનાર આ એવોર્ડ-વિનિંગ જિમ ચેઈન અને મનોજ રાજપૂતને તેમની આ અભૂતપૂર્વ કામગીરી બદલ આજે સન્માનિત કરવામાં આવે છે.
37. શરદ પટેલ
ચેરમેન અને MD, સોટૅક ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડ
વર્ષ 2014માં એક નાની શરૂઆત કરીને વર્ષ 2022માં એક સફળ પબ્લિક લિમિટેડ કંપની બનવા સુધીની તેમની સફર ખૂબ જ પ્રેરણાદાયી છે. અત્યાધુનિક મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ્સ અને આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણોની સાથે, કંપનીએ વિશ્વભરમાં પોતાની એક મજબૂત છાપ છોડી છે. WHO-GMP અને USAની એપ્રુવલ સાથે, સોટૅક આજે વૈશ્વિક સ્તરે દવાઓની નિકાસ કરી રહી છે. વર્ષ 2019માં "ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઇંગ કંપની" નો એવોર્ડ મેળવનાર સોટૅક, ઈનોવેશન અને શ્રેષ્ઠતા તરફ આગળ વધી રહી છે. વર્ષ 2023માં IPO લોન્ચ કરીને નવી ફાર્માસ્યુટિકલ સુવિધાઓના નિર્માણ સાથે, આ કંપની આજે ભારતના હેલ્થકેર ક્ષેત્રે અગ્રણી નામ બની ચૂકી છે. ગુણવત્તા અને ઝડપી વિકાસ પ્રત્યેની તેમની અતૂટ પ્રતિબદ્ધતા બદલ, આજે સોટૅક ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડને ગર્વભેર સન્માનિત કરવામાં આવે છે.
38. પ્રોફેસર ડૉક્ટર સારાંશ જૈન
જનરલ ફિઝિશિયન અને MD, ડૉ. એસ. કે. જૈન્સ બર્લિંગ્ટન ક્લિનિક એન્ડ હોસ્પિટલ પ્રા. લિ.
પેશન્ટ-સેન્ટ્રિક સારવારમાં નિપુણ ડૉ. જૈન 'PS મેડિસિન' ક્ષેત્રે ઊંડી પકડ ધરાવે છે. ભારત સરકાર અને અમેરિકા તરફથી તેમને 'ટોપ લીડિંગ ડૉક્ટર'ના પ્રતિષ્ઠિત ખિતાબથી નવાજવામાં આવ્યા છે. 'PS મેડિસિન' ક્ષેત્રે ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન બદલ ગોલ્ડ મેડલ મેળવનાર તેઓ સૌથી યુવા અને પ્રથમ નિષ્ણાત છે. તબીબી જગતમાં તેમના આ અમૂલ્ય યોગદાન અને અસાધારણ સફળતા બદલ, આજે તેમને "એક્સલન્સ ઇન હેલ્થકેર" ના એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવે છે.
39. નિશાંત હિમાંશુ પરવડિયા
ડિરેક્ટર, શ્રી રામ ઇલેક્ટ્રો – TRIPLE-D MOTORS
સુરત સ્થિત ગુજરાતના અગ્રણી મોટર અને ગિયરબોક્સ ઉત્પાદક, જે 1972થી ત્રણ પેઢીઓથી વિશ્વાસ અને ગુણવત્તાનું પ્રતિક બની રહ્યું છે. કંપની ભારત ઉપરાંત આફ્રિકા, મધ્ય પૂર્વ અને યુરોપ સુધી પોતાના ક્લાયન્ટ નેટવર્ક સાથે સફળતાપૂર્વક એક્સપોર્ટ કરે છે તેમજ અનેક પ્રતિષ્ઠિત બ્રાન્ડ્સના ઓથોરાઇઝ્ડ ડીલર તરીકે કાર્યરત છે. મેનેજિંગ ડિરેક્ટર હિમાંશુ નારણદાસ પરવડિયાના માર્ગદર્શન હેઠળ કંપની સતત પ્રગતિના નવા માઇલસ્ટોન સ્થાપિત કરી રહી છે.
મેનેજિંગ પાર્ટનર નિશાંત હિમાંશુ પરવડિયા દ્વારા આધુનિક દ્રષ્ટિકોણ અને મજબૂત નેતૃત્વ સાથે કંપનીને વૈશ્વિક સ્તરે નવી ઓળખ મળી રહી છે.
40. જશ નીતા પ્રફુલ વિરા
ફાઉન્ડર અને MD, વિરા ગ્રુપ, મુંબઈ
માત્ર 22 વર્ષની ઉંમરમાં તેમણે વિરા ગ્રુપની સ્થાપના કરી અને આજે માત્ર 28 વર્ષની વયે રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રે તેમણે પોતાની એક મજબૂત અને પ્રભાવશાળી ઓળખ ઊભી કરી છે. તેમનું નેતૃત્વ માત્ર રિયલ એસ્ટેટ પૂરતું સીમિત નથી. તેમના દૂરદર્શી અભિગમ હેઠળ વિરા ગ્રુપે હૉસ્પિટાલિટી, એન્ટરટેઇનમેન્ટ અને મીડિયા જેવાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાં પણ ખૂબ જ સફળતાપૂર્વક વિસ્તરણ કર્યું છે. આજના આ ખાસ અવસર પર આપણે સ્વાગત કરવા જઈ રહ્યા છીએ યુવા અને ડાયનેમિક ઉદ્યોગપતિ જશ વિરાનું, જેમણે નાની ઉંમરમાં જ રિયલ એસ્ટેટ, હૉસ્પિટાલિટી, એન્ટરટેઇનમેન્ટ અને મીડિયા ક્ષેત્રે પોતાની આગવી ઓળખ બનાવી છે. જશ વિરાએ “દીન દયાળ ઉપાધ્યાય” જેવા વિચારપ્રેરક નાટકને સપોર્ટ કરીને યુવા પેઢી માટે એક સુંદર ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. અને હવે આપ સૌ માટે આ ભવ્ય નાટકની એક ખાસ ઝલક — “દીન દયાળ ઉપાધ્યાય”નું ટ્રેલર. જ્યારે આ નાટક ગુજરાતમાં આવશે, ત્યારે દર્શકોને એક અનોખો અને પ્રેરણાદાયક અનુભવ મળશે. જોરદાર તાલીઓ સાથે સ્વાગત કરીએ— જશ વિરાનું!