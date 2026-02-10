Z 24 Kalak ની વિશેષ પહેલ ‘આવતીકાલનાં શહેરોની પરિકલ્પના’ : અમે જાણ્યું ગુજરાતનું નવું વિઝન
Cities of Tomorrow : ઝી 24 કલાક દ્વારા આયોજિત Cities of Tomorrow કર્યક્રમમાં ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના સંગાથે 'આવતીકાલનાં શહેરો'ની પરિકલ્પના અને ગુજરાત સરકારના વિઝન વિશે જાણવા મળ્યું. તેઓએ કહ્યું કે, આવનારો દસકો ગોલ્ડ જેવો છે, સ્પોર્ટ્સ નેચર અને સ્પોર્ટ્સ કલ્ચર ડેવલોપ થશે, મોબાઈલ અને વીડિયો ગેમ છોડી બાળકો મેદાન સુધી પહોંચશે
Ahmedabad News : Cities of Tomorrowએ Zee 24 Kalak દ્વારા આયોજિત એક વિશેષ પહેલ છે. આ નવીન પહેલ અંતર્ગત તા.૦૯ ફેબ્રુઆરીના રોજ ગાંધીનગર ખાતે "Cities of Tomorrow" કોન્ક્લેવમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, ઊર્જા અને પેટ્રો કેમિકલ મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ, શહેરી વિકાસ મંત્રી દર્શના વાઘેલા, રાજ્યકક્ષાના નાણાં મંત્રી કમલેશ પટેલ સહભાગી થયા હતાં.
આ પ્રસંગે "Cities of Tomorrow" અંતર્ગત ગુજરાતમાં શહેરોની વિકસાવવા વિશિષ્ટ યોગદાન આપવા બદલ બિલ્ડીંગ, સિરામિક, ગ્રીનરી, સોલર, પાર્કિંગ, સેચ્યુરેશન સિક્યુરિટી, રિયલ એસ્ટેટ વગેરે સાથે જોડાયેલા સામાજિક કાર્યકર, બિલ્ડર સહિત શહેરી વિકાસ અને આવાસ વિભાગના અગ્ર સચિવ એમ.થેન્નારસન, ઉપરાંત વડોદરા અને ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન સહિત ૨૦થી વધુ લોકોનું જાહેર સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું.
આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, ઊર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ દ્વારા ડિજિટલ સુરક્ષા અને સાયબર ક્રાઇમ, રમતગમત અને સ્પોર્ટ્સ અંતર્ગત વર્ષ ૨૦૩૦માં યોજાનાર ઓલમ્પિક, ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચ, ગ્રીન એનર્જી અને રિન્યુએબલ સેક્ટર, સ્માર્ટ સિટી, ઔદ્યોગિક વિકાસ, પરિવહન ટ્રાફિક સમસ્યાઓ, એન્ટી ડ્રગ્સ કામગીરી વગેરે મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
આ ચર્ચા અંતર્ગત નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ આવનારો દસકો ગોલ્ડ જેવો છે, તેમ જણાવી ઉમેર્યું હતું કે, આવનારા સમયમાં યોજાનાર કોમનવેલ્થ -૨૦૩૦ થકી સ્પોર્ટ્સ નેચર અને સ્પોર્ટ્સ કલ્ચર ગુજરાતમાં ડેવલપ થશે .ગુજરાતની આવનારી પેઢી સોશિયલ મીડિયામાં કે વીડિયો ગેમ જ નહીં પણ મેદાન પર જઈને રમશે.
આ તકે અંતર્ગત ઊર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે,"વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 'વિકસિત ભારત @ 2047' ના વિઝનને સાકાર કરવામાં ગુજરાતનું ઊર્જા ક્ષેત્ર પાયાની ભૂમિકા ભજવશે. ગુજરાત સરકાર માત્ર શહેરો નથી બનાવી રહી, પણ પ્રગતિ અને પર્યાવરણનો સમન્વય હોય એક એવી સસ્ટેનેબલ ઇકોસિસ્ટમ વિકસાવી રહી છે."
આ અવસરે ગાંધીનગર મેયર મીરાબેન પટેલ, ઝી-૨૪ કલાકના ચેનલ હેડ દીક્ષિત સોની, વિવિધ ક્ષેત્રના નિષ્ણાતો, ગુજરાતના આવતીકાલના શહેરોના વિકાસ માટે કાર્યરત રીયલ એસ્ટેટ સાથે સંકળાયેલા ઉદ્યોગ સાહસિકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
