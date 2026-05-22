અમદાવાદમાં ZEE 24 કલાકનો 'મહાસન્માન' કાર્યક્રમ: સફળતાના શિખરો સર કરનાર પ્રતિભાઓ પૂજાયા

ZEE 24 કલાક દ્વારા આજે અમદાવાદમાં આયોજિત મહાસન્માન કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ અને Zee મીડિયા કોર્પોરેશન લિમિટેડના સીઓ રક્તિમદાસ સાથે ZEE 24 કલાકના એડિટર દીક્ષિતભાઈ સોની, અમદાવાદના મેયર, અમદાવાદના ધારાસભ્યો સહિત અનેક ગણમાન્ય મહાનુભાવો, ઉદ્યોગ સાહસિકોએ હાજરી આપી હતી. ત્યારે ગુજરાતના અનેક તારલાઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. દરેક તારલાઓએ અનેક બાબતે પોતાને સાબિત કર્યા છે.
ZEE 24 કલાકે ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં રહેતા દુરના માનવીને પોતાના સાહસ અને પોતાના કામ બદલ સન્માન કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો અને કાર્યક્રમમાં તેમનું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. દરેકે પોતાને અલગ અલગ જગ્યાએ સાબિત કર્યા છે અને પોતાની જાતને અનેકે સફળતાના શિખરે પહોંચાડી છે.
1. નિરુબેન એન. દેસાઈ
નીરુ બાનો આઈસક્રીમ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ
80 વર્ષની વયે પણ અદમ્ય ઉત્સાહ ધરાવતાં નિરુબેન દેસાઈ, અમદાવાદનાં જાણીતાં અને પ્રેરણાદાયી મહિલા ઉદ્યોગસાહસિક છે. વર્ષ 1986માં ઘરના ગેસ સ્ટવ પરથી નાનકડી શરૂઆત કરીને, આજે તેમણે 'નીરુ બાનો આઈસક્રીમ' ને સફળતાના શિખરે પહોંચાડ્યો છે. સૌથી નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે, કોઈ પણ જાતની પરંપરાગત જાહેરાત વગર, માત્ર લોકોના વિશ્વાસ અને માઉથ પબ્લિસિટીથી તેમણે આટલી મોટી સફળતા મેળવી છે. તેમની સફળતાનું રહસ્ય 100 ટકા શુદ્ધ અને કુદરતી ઘટકો, મોસમી તાજાં ફળોનો ઉપયોગ અને કોઈ પણ પ્રકારના આર્ટિફિશિયલ કલર કે કેમિકલ પ્રિઝર્વેટિવ્સનો ત્યાગ છે. માત્ર પાંચ ફ્લેવરથી શરૂ થયેલી આ સફર આજે 34 જેટલી અનોખી અને સ્વાદિષ્ટ વેરાયટી સુધી પહોંચી છે. નિરુબેન દેસાઈ માત્ર એક આઈસક્રીમ બનાવનાર નથી, પરંતુ સ્થાનિક રાંધણકળાના કસબ અને વયોવૃદ્ધ ઉદ્યોગસાહસિકતાનું એક જીવંત પ્રતિક છે. તેમની આ નિષ્ઠા, પ્રામાણિકતા અને અનોખા સ્વાદને આજે આપણે ગર્વભેર સન્માનિત કરીએ છીએ.
2. અર્પણ કલોત્રા
ઓનર, પંચાલ ડેરી
'પંચાલ ડેરી' એ માત્ર એક વ્યાપારિક સાહસ નહીં, પરંતુ પરંપરાગત પશુપાલન અને આધુનિક આર્ટિઝનલ ચીઝ મેકિંગના સુમેળનું એક ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ છે. અર્પણ કલોત્રાએ સ્થાપેલી પંચાલ ડેરી પશ્ચિમ ભારતના પશુપાલકો અને તેમની જીવનશૈલી સાથે જોડાયેલી અમૂલ્ય સંસ્થા બની ગઈ છે. આની શરૂઆત પશુપાલક મહિલાઓના સામૂહિક સમર્થન અને વિશ્વાસથી થઈ હતી. પંચાલ ડેરીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય દૂધની વાસ્તવિક કિંમત પાછી ખેડૂતો અને પશુપાલક બહેનો સુધી પહોંચાડવાનો છે. નાના બેચમાં ઉત્પાદન અને હાથથી બનાવેલા ચીઝ દ્વારા, તેઓ સ્થાનિક દૂધને ઉચ્ચ મૂલ્ય ધરાવતી પ્રોડક્ટ્સમાં રૂપાંતરિત કરી રહ્યા છે. ડેરીનું કામ માત્ર સ્વાદ કે કારીગરી પૂરતું સીમિત નથી, પરંતુ તે પશુપાલન અર્થતંત્રને નવી ઓળખ અને સન્માન અપાવવાનું એક માધ્યમ બની ગયું છે.
3. ઓશી કુમારી
કો-ફાઉન્ડર & COO, ઇનસાઇડ એફપીવી
'ઇનસાઇડ એફપીવી' એ વર્ષ 2020માં સ્થપાયેલી ભારતની એક અગ્રણી ડીપ-ટેક ડ્રોન કંપની છે. સંરક્ષણ અને સર્વેલન્સ ક્ષેત્રે સ્વદેશી ટેકનોલોજીના નિર્માણમાં આ કંપનીએ ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં એક મજબૂત ઓળખ ઊભી કરી છે. ફોર્બ્સ 30 અંડર 30 એશિયા (2024), શાર્ક ટેન્ક ઇન્ડિયા તેમજ અનેક રાષ્ટ્રીય મંચો પર સન્માનિત આ કંપની, અત્યાધુનિક એફપીવી ટેક્ટિકલ ડ્રોન્સ અને કામિકાઝે સિસ્ટમ્સના નિર્માણમાં નિષ્ણાત છે.
કંપનીની સૌથી મોટી વિશેષતા તેમની 'ફીલ્ડ વેલિડેશન' છે. તેમનાં ડ્રોન લદ્દાખના ઉચ્ચ પર્વતીય પ્રદેશોથી લઈને રાજસ્થાનના રણપ્રદેશ સુધીના અતિ કપરા વાતાવરણમાં સફળતાપૂર્વક ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યાં છે. 50થી વધુ સભ્યોની ટીમ સાથે, ઇનસાઇડ એફપીવીએ અત્યાર સુધી 5 હજારથી વધુ ડ્રોન તૈનાત કર્યા છે અને 30થી વધુ પેટન્ટ્સ નોંધાવી છે.
4. આર્કિટેક્ટ આસિફ ખત્રી
ફાઉન્ડર અને CEO, નકશા મેજિક
'નકશા મેજિક' એ ભારતનું પ્રથમ Affordable આર્કિટેક્ચરલ પ્લેટફોર્મ છે, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સામાન્ય પરિવારના સપનાના ઘરને વ્યાવસાયિક અને વિઝનરી ડિઝાઇન દ્વારા સાકાર કરવાનો છે. 'મેક ઇન ઇન્ડિયા' અને 'ડિજિટલ ઇન્ડિયા' અભિયાનથી પ્રેરિત આ કંપની, પ્રોફેશનલ આર્કિટેક્ચરલ સેવાઓને દરેક ઘર સુધી પહોંચાડી રહી છે. માત્ર 299 રૂપિયા જેવી નજીવી શરૂઆતી કિંમતથી ફ્લોર પ્લાનિંગ જેવી સેવાઓ પૂરી પાડીને, તેઓ આર્કિટેક્ચરલ ક્ષેત્રમાં મોટી ક્રાંતિ લાવ્યા છે. આર્કિટેક્ટ આસિફ ખત્રીનું માનવું છે કે, દરેક ભારતીય પરિવાર એવા ઘરનો હકદાર છે જે માત્ર ચાર દીવાલો નહીં, પરંતુ નિષ્ણાત અને દૂરદર્શી આયોજન સાથે તૈયાર થયું હોય. ડિજિટલ ઇનોવેશન અને સ્માર્ટ ડિઝાઇન સોલ્યુશન્સ દ્વારા હજારો પરિવારોના સપનાને નવી દિશા આપવા બદલ, આજે નકશા મેજિક અને આર્કિટેક્ટ આસિફ ખત્રીને સન્માનિત કરવામાં આવે છે.
5. દીપકભાઈ ચોકસી
ઓનર, ડી. ખુશાલભાઈ જ્વેલર્સ
વર્ષ 1997માં દીપકભાઈ ચોકસીએ પોતાના પિતાજી સાથે મળીને જે બિઝનેસનો પાયો નાખ્યો હતો, તે બિઝનેસ આજે સુરતમાં જાણીતું નામ બની ચૂક્યો છે. ગોલ્ડ, સિલ્વર, ડાયમંડ, પ્લેટિનમ અને લેબ-ગ્રોન ડાયમંડ્સની અદ્યતન ડિઝાઇન માટે તેમનો શોરૂમ સમગ્ર ગુજરાતમાં જાણીતો છે. દીપકભાઈએ સુરતના હીરા અને પોતાની આધુનિક કારીગરીને એક્સપોર્ટ દ્વારા વિશ્વભરમાં પ્રસિદ્ધિ અપાવી છે. આ માટે તેમની બ્રાન્ડને સતત 6 વર્ષ સુધી 'આઉટસ્ટેન્ડિંગ પર્ફોર્મન્સ ઇન એક્સપોર્ટ' ના રાષ્ટ્રીય એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવી છે. વર્ષ 2011માં માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે તેમના નવા શોરૂમનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. તેમણે રામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં રામ મંદિર માટે ચાંદીનો ભવ્ય દરબાર તૈયાર કરીને ભેટ ધર્યો હતો. સુરતના વેસુ વિસ્તારમાં આવેલા શ્યામ પ્લાઝા ખાતેના નવા અત્યાધુનિક શોરૂમમાં આજના યુગની માંગ મુજબ ડિઝાઈનર જ્વેલરીની વિશાળ શ્રેણી ઉપલબ્ધ છે. દીપકભાઈ ચોકસી હવે પોતાના બંને સુપુત્ર, દીપ અને પાર્થ ચોકસી સાથે મળીને આ ભવ્ય વારસાને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જઈ રહ્યા છે. 'બેસ્ટ જ્વેલર્સ ઓફ ગુજરાત' તરીકે ઓળખાતી ડી. ખુશાલભાઈ જ્વેલર્સની આ અદભૂત કારીગરી અને પરંપરાને આજે આપણે ગર્વભેર સન્માનિત કરીએ છીએ.
6. સમર શાહ
ફાઉન્ડર, વ્હિઝક્યુ
વ્હિઝક્યુ (WhizzQ) એ વ્યવસાયિક માલિકો, સેવા આપનારા અને તેમના કસ્ટમર્સ માટે એક અત્યાધુનિક અને સ્માર્ટ ઉકેલ પૂરો પાડતી કંપની તરીકે જાણીતું નામ છે. વર્ષ 2024માં સ્થાપિત આ કંપનીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય વેઇટિંગ ટાઈમ ઘટાડવો, કાર્યભાર હળવો કરવો, લાંબી કતારોનું રિયલ-ટાઇમ મોનિટરિંગ કરવું અને એકંદરે વ્યવસાયની ઉત્પાદકતા તથા ગ્રાહક સંતોષમાં વધારો કરવાનો છે. 'એપસ્કેલ એકેડેમી' જેવી પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થાઓનું સમર્થન ધરાવતી આ કંપની મુખ્યત્વે 'ક્યુ મેનેજમેન્ટ એપ' દ્વારા ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રે પોતાની આગવી ઓળખ ઊભી કરી રહી છે. સમરકુમાર શાહના કુશળ નેતૃત્વ હેઠળ, વ્હિઝક્યુ આજે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં કતાર વ્યવસ્થાપનને વધુ સરળ અને કાર્યક્ષમ બનાવી રહી છે. વ્યવસાયિક કામગીરીને ટેકનોલોજીના માધ્યમથી સ્માર્ટ બનાવવાની તેમની આ અનોખી પહેલ બદલ, આજે તેમને સન્માનિત કરવામાં આવે છે.
7. સંજય ભગત
ફાઉન્ડર, સર્વોપરી ગૌશાળા
ગઢડા (સ્વામિનારાયણ)ના વતની અને બહુમુખી પ્રતિભા ધરાવતા પાર્ષદ સંજય ભગત આધ્યાત્મિક અને સામાજિક ક્ષેત્રે જાણીતું નામ છે. તેઓ ગઢડા ગોપીનાથજી દેવ મંદિરના પૂર્વ પૂજારી રહી ચૂક્યા છે અને હાલમાં જનસેવાના કાર્યોમાં સક્રિય છે. ગઢડા સર્વોપરી ગૌ શાળાના સંચાલક સંજય ભગત છેલ્લાં 10 વર્ષથી 150 જેટલી ગાયોની નિરંતર સેવા કરી રહ્યા છે. સર્વોપરી ગૌ શાળામાં અતિ દુર્લભ ગણાતિ કામધેનુ, કપિલા, સ્વેત કપિલા, સુવર્ણ કપિલા અને ક્રિષ્ન કપિલા જેવી ગાયો છે. આ ગૌ શાળામાં ગાય આધારિત પ્રાકૃતિક વસ્તુઓનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે. જેમાં ગૌ મૂત્ર અર્ક, ગોબર ગેસ, ગાયના ગોબરમાંથી બનતી ધૂપ સામગ્રી, તેમજ 100% શુદ્ધ ગાયનું ઘી પણ ગૌ શાળામાં જ બનાવવામાં આવે છે. ગૌશાળાને પણ આત્મનિર્ભર કેવી રીતે બનાવી શકાય તે દિશામાં ખૂબ જ પ્રેરણાદાયક કામગીરી અહીં થઈ રહી છે. ગૌ શાળામાં નક્ષત્ર વન પણ બનાવવામાં આવ્યું છે અને વૈદિક બ્રાહ્મણો દ્વારા અખંડ યજ્ઞ ચાલી રહ્યો છે. સેવાના ક્ષેત્રમાં આત્મનિર્ભરતા બદલ સંજય ભગતને બે વખત ગોલ્ડન બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં સ્થાન પ્રાપ્ત થયું છે. સંજય ભગતને કૃષિક્ષેત્રે રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજીના હસ્તે પણ સન્માન પ્રાપ્ત થયું છે.
8. જિજ્ઞેશ પટેલ
ફાઉન્ડર અને ચેરમેન, સામવેદ ગ્રુપ, ગાંધીનગર
ગાંધીનગરના સૌથી વિશ્વસનીય રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપર તરીકે જાણીતા શ્રી જિજ્ઞેશ પટેલ 'સામવેદ ગ્રુપ' ના સ્થાપક છે. તેઓ પોતાની દૂરદ્રષ્ટિ અને ગુણવત્તાસભર બાંધકામ માટે જાણીતા છે. વર્ષોના અનુભવ અને પારદર્શક કાર્યપદ્ધતિથી તેમણે ગાંધીનગરના રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાં એક અનોખી ઓળખ ઊભી કરી છે, જેના કારણે સામવેદ ગ્રુપ આજે ગ્રાહકોના ભરોસાનું પ્રતીક બન્યું છે. સામવેદ ગ્રુપે ગાંધીનગરના પ્રાઈમ લોકેશન્સ ગણાતા સરગાસણ અને કુડાસણ વિસ્તારમાં અનેક પ્રીમિયમ રેસિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ્સ વિકસાવ્યા છે, જેમાં સામવેદ ધ સ્ટેટલી, સામવેદ ધ ગ્રાસલેન્ડ અને સામવેદ ડ્રીમ્સ જેવા પ્રોજેક્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે. આધુનિક સુવિધાઓ, ગ્રીન લિવિંગ અને ગુણવત્તાસભર વિકાસ પર ભાર મૂકતા સામવેદ ગ્રુપે ગ્રાહકોમાં વિશ્વાસ અને પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરી છે.
9. ડૉ. કોમલ પટેલ
વાઇસ-પ્રેસિડેન્ટ અને મેડિકલ ડિરેક્ટર, પારુલ યુનિવર્સિટી, વડોદરા
ડૉ. કોમલ પટેલ કુશળ ગાયનેકોલોજિસ્ટ અને લેપ્રોસ્કોપિક સર્જન છે. તેઓ NAAC A++ અને UGC કેટેગરી-1 નો સર્વોચ્ચ દરજ્જો ધરાવતી દેશની અગ્રણી 'પારુલ યુનિવર્સિટી'નાં મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી તેમજ પેરામેડિકલ વિભાગનાં વાઇસ-પ્રેસિડેન્ટ તરીકેની મહત્વપૂર્ણ જવાબદારીઓ સંભાળી રહ્યાં છે. 70 હજારથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ અને 75થી વધુ દેશોના ગ્લોબલ સ્ટુડન્ટ્સ ધરાવતી વિશાળ યુનિવર્સિટીમાં, તેઓ પોતાના વિઝન અને સમર્પણ થકી હેલ્થકેર એજ્યુકેશનના ભવિષ્યને એક નવી દિશા આપી રહ્યાં છે. એક ઉત્કૃષ્ટ સર્જન, સમર્પિત શિક્ષણવિદ્ અને કુશળ નેતૃત્વકર્તા હોવાની સાથે-સાથે તેઓ સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે જાગૃત એક સાચાં ફિટનેસ ઉત્સાહી પણ છે. "મજબૂત શરીર જ મજબૂત મનનું ઘડતર કરે છે" તેવા સ્પષ્ટ વિચાર સાથે તેઓ એક 'વેલનેસ વોરિયર' તરીકે સમાજને ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડી રહ્યાં છે.
10. રિષિત ડી. કોટેચા
ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર
મધુસુદન મસાલા લિમિટેડ- ડબલ હાથી મસાલા
વિજય કોટેચા
ડિરેક્ટર
હિરેન વી. કોટેચા
હોલટાઇમ ડિરેક્ટર
મધુસુદન મસાલા લિમિટેડ- ડબલ હાથી મસાલા
જામનગર સ્થિત 'મધુસુદન મસાલા લિમિટેડ' (ડબલ હાથી મસાલા) કંપની છેલ્લાં 47 વર્ષથી ગુણવત્તા અને પરંપરાગત સ્વાદ માટે જાણીતી FMCG ક્ષેત્રની અગ્રણી કંપની છે. આ કંપની ઘરેલુ વપરાશ અને ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે વિવિધ પ્રીમિયમ મસાલાઓનું ઉત્પાદન કરે છે. સંપૂર્ણ શુદ્ધતા, હાઇજેનિક ઉત્પાદન પ્રક્રિયા અને અસલી ભારતીય સ્વાદ થકી કંપનીએ ગ્રાહકોનો અતૂટ વિશ્વાસ જીત્યો છે. મસાલા ઉદ્યોગમાં તેમની આ શ્રેષ્ઠતા અને અસલી ભારતીય સ્વાદ જાળવી રાખવા બદલ તેમને "એક્સેલન્સ ઇન ઓથેન્ટિક ઇન્ડિયન ફ્લેવર્સ" એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવે છે.
11. રાજેશ કટારિયા
સોનાલી કટારિયા
જુહી કટારિયા
પાર્ટનર્સ, પ્રેમ ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (પનામા ઇલેક્ટ્રિક), સુરેન્દ્રનગર
આ કંપની “પનામા” બ્રાન્ડ હેઠળ મોડ્યુલર સ્વિચ, PVC વાયર અને કેબલ્સ, MCB તેમજ પાઇપ્સ સહિત 800થી વધુ ઇલેક્ટ્રિકલ પ્રોડક્ટ્સનું ઉત્પાદન કરે છે. છેલ્લાં 56 વર્ષના ભવ્ય વારસા સાથે, પનામા ઇલેક્ટ્રિક પોતાની ઉત્તમ ગુણવત્તા, આકર્ષક સ્ટાઇલ અને આધુનિક ડિઝાઇન થકી આજે સમગ્ર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રની પ્રથમ પસંદ બની ચૂકી છે. આજના સ્માર્ટ લિવિંગ માટે તેઓ અત્યાધુનિક 'સ્માર્ટ ઓટોમેશન વાઇ-ફાઇ ટચ સ્વિચીસ' રજૂ કરી રહ્યા છે, જે ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનર્સ અને મકાનમાલિકોની ખાસ પસંદ બનીને ઘરોને વધુ સ્માર્ટ અને સુરક્ષિત બનાવે છે.
"પનામા ઇલેક્ટ્રિક — વિશ્વાસ ઘર ઘર કા" ના ધ્યેયવાક્યને સાર્થક કરતા આ ભવ્ય વારસા અને શ્રેષ્ઠ કામગીરીની નોંધ લઈને, આજે તેમને "એક્સેલન્સ ઇન ઇલેક્ટ્રિકલ બ્રાન્ડ લીડરશીપ" ના પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવે છે.
12. રાહુલ બૈદ અને મોહિત બૈદ
ડિરેક્ટર, રિશિકા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ- મેંગો એરકૂલર
રિશિકા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ ક્ષેત્રે, કૂલરના ઉત્પાદનમાં એક અગ્રણી અને વિશ્વાસપાત્ર નામ છે. વર્ષોના અનુભવ અને નવીનતા સાથે, આ કંપનીએ પોતાની ગુણવત્તાયુક્ત પ્રોડક્ટ્સ દ્વારા લાખો ગ્રાહકોના વિશ્વાસને જીત્યો છે. તેમની ડિઝાઇન, ટકાઉપણું અને આધુનિક ટેક્નોલોજીનો સમન્વય ગ્રાહકોને શ્રેષ્ઠ અનુભવ પૂરો પાડે છે. રાહુલ બૈદ અને મોહિત બૈદના કુશળ નેતૃત્વ હેઠળ, રિશિકા ઇન્ડસ્ટ્રીઝે સતત નવી પ્રોડક્ટ્સ અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાના માપદંડો સ્થાપિત કર્યા છે. ગ્રાહકોની જરૂરિયાતોને સમજીને તેને અનુરૂપ ઉત્કૃષ્ટ ઉત્પાદનો પૂરા પાડવામાં આ કંપનીએ પોતાની એક આગવી ઓળખ ઊભી કરી છે. તેમના આ અથાક પરિશ્રમ અને કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ ક્ષેત્રે આપેલા નોંધપાત્ર યોગદાન બદલ, આજે તેમને "એક્સલન્સ ઇન ધ ફિલ્ડ ઓફ કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ" ના પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવે છે.
13. રાજેશ અસોદરિયા
પંકજ ઉંધાડ
અંકિત સાવલિયા
ઓનર, યારિતુ પ્રેઝન્ટ બાય પુરવાચી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ
'યારિતુ' આજે ભારતની સૌથી ઝડપથી વિકસતી લક્ઝરી વેડિંગ અને એથનિક વેર રેન્ટલ ચેઈન તરીકે પોતાની આગવી ઓળખ ધરાવે છે. 17થી વધુ સ્ટોર્સના વિશાળ નેટવર્ક સાથે, આ કંપની સમગ્ર ભારતમાં પ્રીમિયમ ડિઝાઇનર વેડિંગ વેર રેન્ટ પર ઉપલબ્ધ કરાવીને, લક્ઝરી ફેશનને સામાન્ય લોકો માટે વધુ સરળ અને બજેટ-ફ્રેન્ડલી બનાવી રહી છે. શ્રેષ્ઠ ડિઝાઇનર કપડાં અને લક્ઝરી વેડિંગ આઉટફિટ્સના વિશાળ કલેક્શન સાથે, યારિતુએ ફેશન ક્ષેત્રે એક નવી ક્રાંતિ સર્જી છે. અંકિત સાવલિયા, પંકજ ઉંધાડ અને રાજેશ અસોદરિયાના કુશળ નેતૃત્વ હેઠળ, યારિતુ આજે ભારતીય લગ્નસરા અને ઉત્સવોમાં ફેશનને વધુ સુલભ અને સ્ટાઇલિશ બનાવી રહી છે. તેમની આ ગતિશીલ વૃદ્ધિ અને ફેશન જગતમાં અનોખા યોગદાન બદલ, આજે તેમને સન્માનિત કરવામાં આવે છે.
14. જગદીશ સોનગર અને આલોક કોઠારી
પાર્ટનર્સ, અપવોલ્ટેજ સોલ્યુશન્સ LLP, અમદાવાદ
અમદાવાદ સ્થિત 'અપવોલ્ટેજ સોલ્યુશન્સ એલએલપી' સોલર ઇપીસી અને એનર્જી સોલ્યુશન્સ ક્ષેત્રે એક અગ્રણી નામ છે. વર્ષ 2018માં સ્થપાયેલી આ કંપની રહેણાંક, વ્યાવસાયિક, ઔદ્યોગિક અને ગ્રાઉન્ડ-માઉન્ટેડ જેવાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સોલર પાવર પ્રોજેક્ટ્સ, ઇલેક્ટ્રિકલ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન સિસ્ટમ્સ અને રિન્યુએબલ એનર્જી સેવાઓ પૂરી પાડવામાં નિપુણતા ધરાવે છે.
શ્રેષ્ઠ એન્જિનિયરિંગ કુશળતાને કારણે, તેમની કંપની સમગ્ર ભારતમાં વિશ્વસનીય, ટકાઉ અને કિફાયતી સ્વચ્છ ઊર્જાના ઉકેલ પ્રદાન કરી રહી છે. જગદીશ સોનગર અને આલોક કોઠારીના કુશળ નેતૃત્વ હેઠળ, આ કંપની ઊર્જા ક્ષેત્રે નવા કીર્તિમાન સ્થાપિત કરી રહી છે. તેમના આ પ્રશંસનીય અને પર્યાવરણલક્ષી યોગદાન બદલ, આજે તેમને સન્માનિત કરવામાં આવે છે.
15. બૃહસ્પતી ત્રિપાઠી
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, ક્લેપ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ
અવધેશ દુબે
ડિરેક્ટર, ક્લેપ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ
સંધ્યા ત્રિપાઠી
ડિરેક્ટર, ક્લેપ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ
ક્લેપ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ એ અત્યાધુનિક ટેકનોલોજી ધરાવતી ભારતની અગ્રણી ન્યુટ્રાસ્યુટિકલ ઉત્પાદક કંપની છે. આ કંપની જરૂરી પોષકતત્વોની આપૂર્તિ માટેની ટેબલેટ્સ, કેપ્સ્યુલ્સ, સિરપ, પાવડર અને પ્રોટીન સપ્લિમેન્ટ્સ બનાવે છે. આ કંપની USFDA, GMP અને ISO જેવાં પ્રતિષ્ઠિત આંતરરાષ્ટ્રીય સર્ટિફિકેટ્સ ધરાવે છે અને વૈશ્વિક સ્તરે પોતાનાં ઉત્પાદનોની નિકાસ કરે છે. મહિલાઓના સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્રે કંપનીની નવી પ્રોડક્ટ 'ક્લેપ્સફેમિના' એક અદભૂત સિદ્ધિ સમાન છે. આ પ્રોડક્ટ કોઈ પણ આડઅસર વિના મહિલાઓને માસિક ધર્મની સમસ્યાઓ, જેમ કે, PMS, દુખાવો, વધુ પડતો રક્તસ્ત્રાવ, એનીમિયા, નબળાઈ અને મૂડ સ્વિંગ્સમાં ઉત્તમ રાહત આપે છે.
16. ડૉ. સુમિત રાણાવત
ફાઉન્ડર અને CEO, સસી ગ્લોબલ એજ્યુકેશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ
એક એવા વિઝનરી ઉદ્યોગસાહસિક, જે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એજ્યુકેશનને દરેક વ્યક્તિ માટે સુલભ બનાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. ટેકનોલોજીના મજબૂત પાયા અને ડિજિટલ ટ્રેન્ડ્સની સ્પષ્ટ સમજ સાથે, તેમણે AI એજ્યુકેશનને સામાન્ય લોકો માટે સરળ બનાવવાની નેમ સાથે 'સસી ગ્લોબલ એજ્યુકેશન'ની સ્થાપના કરી છે. તેમનો અભિગમ વ્યવહારુ જ્ઞાન અને વાસ્તવિક ઉપયોગ પર આધારિત છે, જેથી કોઈપણ પૃષ્ઠભૂમિના લોકો તેમના રોજિંદા જીવન અને વ્યવસાયમાં AI નો આત્મવિશ્વાસપૂર્વક ઉપયોગ કરી શકે. તેમની સંસ્થા સુરતના મોટા વરાછા વિસ્તારમાં કાર્યરત છે. તેઓ AI ફાઉન્ડેશન્સ બૂટકેમ્પ, AI પ્રોડક્ટિવિટી એક્સિલરેટર, એપ્લાઇડ AI માસ્ટરી અને AI લીડરશિપ જેવા વિવિધ પ્રોગ્રામ્સ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ, પ્રોફેશનલ્સ અને બિઝનેસ લીડર્સને તાલીમ આપે છે.
17. સુનીલ જાંગીડ
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, , સવિતાર રિયલ્ટી
જીત પટેલ
ટેક. સેલ્સ હેડ, સવિતાર રિયલ્ટી
વિપિન અગ્રવાલ
સેલ્સ એન્ડ લીડરશીપ કોચ, રિયલ એસ્ટેટ
વિશાલ શુદ્ર
ઓપરેશન મેનેજર
'સવિતાર રિયલ્ટી' રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રે ભરોસાપાત્ર નામ છે. તેમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય પ્રોપર્ટીને તેની વાસ્તવિક કિંમત અપાવીને બિલ્ડર અને ખરીદનાર વચ્ચેના સેતુને વધુ મજબૂત બનાવવાનો છે. હાલમાં ગુજરાતના રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રે 29 ટકા જેટલો ઝડપી વિકાસ થઈ રહ્યો છે, પરંતુ ઘણીવાર બિલ્ડર અને બાયર વચ્ચે માહિતીના અભાવે જે ગેપ રહે છે, તેને ભરવાનું કામ 'સવિતાર રિયલ્ટી' ખૂબ જ કુશળતાપૂર્વક કરી રહી છે. આ કંપની પ્રોપર્ટીનું ફિઝિકલ વેરિફિકેશન કરીને તમામ વિગતોને પ્રમાણિત કરે છે અને ડોક્યુમેન્ટેશનથી લઈને પ્રોજેક્ટની પારદર્શક માહિતી પૂરી પાડવામાં મદદરૂપ થાય છે. એક તરફ બિલ્ડર્સને તેમની પ્રોપર્ટીની સચોટ માહિતી રજૂ કરવામાં સહાય મળે છે, તો બીજી તરફ ગ્રાહકોને યોગ્ય નિર્ણય લેવા માટે વિશ્વાસપાત્ર માર્ગદર્શન મળે છે. આમ, બંને પક્ષોને શ્રેષ્ઠ લાભ અપાવતી આ અનોખી સેવા અને ઉત્કૃષ્ટ નેતૃત્વ બદલ, આજે સુનિલ જાંગીડ અને જીત પટેલને "એક્સલન્સ ઇન રિયલ એસ્ટેટ એડવાઇઝરી ફોર કન્ઝ્યુમર્સ એન્ડ સ્ટેકહોલ્ડર કનેક્શન" ના પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવે છે.
18. ડો. ધીરજ જૈન
ફાઉન્ડર અને ચેરમેન, 1XL હોલ્ડિંગ્સ
ડૉ. ધીરજ જૈન 1XL હોલ્ડિંગ્સના સ્થાપક અને ચેરમેન છે. તેમની કંપની ગુજરાત સહિત દેશ-વિદેશમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે વિશાળ વ્યાપારિક હાજરી ધરાવે છે. તેઓ મૂળ રાજસ્થાન અને મહારાષ્ટ્રની ભૂમિ સાથે નાતો ધરાવે છે પરંતુ ગુજરાત તેમની સેવાભૂમિ છે. તેઓ દૂરંદેશી નેતૃત્વ અને માનવતા પ્રત્યેના અતૂટ સમર્પણ માટે જાણીતા છે. UAE યુદ્ધની કટોકટીના અત્યંત કપરા સમયે, તેમણે લોકોને અસાધારણ મદદ અને ટેકો પૂરો પાડ્યો હતો. તેમની હિંમત, કરુણા અને નિઃસ્વાર્થ સેવાએ સરહદો પાર એક સાર્થક પ્રભાવ ઊભો કર્યો છે. કટોકટીના સમયમાં તેમના આ પ્રેરણાદાયક નેતૃત્વ અને ઉત્કૃષ્ટ માનવ સેવા બદલ આજે તેમને ગર્વભેર સન્માનિત કરવામાં આવે છે.
19. સર્વેશ શ્રીવાસ્તવ
CEO, અલવેન્ટ્રા માર્કેટિંગ
સર્વેશ શ્રીવાસ્તવ 'અલ્વેન્ટ્રા માર્કેટિંગ'ના સ્થાપક અને CEO છે. ફેવિકોન દ્વારા તેમને વિશ્વના નંબર વન SEO એટલે કે સર્ચ એન્જિન ઓપ્ટિમાઇઝેશન એક્સપર્ટનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે. તેઓ એક પ્રખ્યાત TEDx સ્પીકર છે અને પ્રતિષ્ઠિત IIT કાનપુરમાં પોતાનું વક્તવ્ય આપી ચૂક્યા છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ, લિંક્ડઇન, X અને યુટ્યુબ જેવા વિવિધ પ્લેટફોર્મ્સ પર 4 લાખથી વધુ લોકો તેમને ફોલો કરે છે. પ્રખ્યાત ફોર્બ્સ મેગેઝિનની "આઇકોનિક ઇન્સ્પાયરિંગ સક્સેસ સ્ટોરીઝ"માં પણ તેમને વિશેષ સ્થાન મળ્યું છે.
20. ચૈતાલી ત્યાગી
કો-ફાઉન્ડર, ASDM- ડિજિટલ માર્કેટિંગ ઈન્સ્ટિટ્યુટ
ચૈતાલી ત્યાગી ASDM - ડિજિટલ માર્કેટિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ'ના કો-ફાઉન્ડર છે. ASDM એ 100% પ્લેસમેન્ટ રેકોર્ડ ધરાવતી ભારતની અગ્રણી ડિજિટલ માર્કેટિંગ અને AI ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે. આ સંસ્થા અમદાવાદ અને સુરતમાં કાર્યરત છે અને અત્યાર સુધીમાં તેણે વિશ્વભરના 2 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓને સફળતાપૂર્વક તાલીમ આપી છે.