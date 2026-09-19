/મહારાજા સયાજીરાવના વારસાથી લઈને આજના વિકાસ સુધી: ZEE 24 કલાક દ્વારા વડોદરાના રત્નોનું આ છે અનોખું સન્માન

ZEE 24 Kalak Pride of Gujarat : દેશનાં તમામ રાજ્યોમાં ગુજરાતની ગણના હંમેશાં એક સમૃદ્ધ રાજ્ય તરીકે થઈ છે અને આ સમૃદ્ધિ આખરે આવે છે ક્યાંથી. ગુજરાત કેમ સમૃદ્ધ છે, ગુજરાત કેમ દેશનું ગ્રોથ એન્જિન છે? આ સવાલના જવાબ સાથે અનેક પરિબળો જોડાયેલાં છે. એમાંનું એક છે ગુજરાતનો વિકાસ. જે લીડ લઈ શકે છે. આજે તમે જુઓ કે ગુજરાત દરેક સેક્ટરમાં અગ્રેસર છે.
મોટા ઉદ્યોગો અને MSMEsમાં ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં અગ્રેસર છે. એ જ રીતે આજે આપણે સંસ્કારી નગરીમાં છીએ તો આ શહેર સાથે મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડનો ભવ્ય ઐતિહાસિક વારસો જોડાયેલો છે, સંસ્કૃતિ, શિક્ષણ અને પ્રગતિ આ ત્રણેયમાં વડોદરા અગ્રેસર રહ્યું છે. અહીંનું શિક્ષણ, અહીંના ઉદ્યોગો, અહીંના ક્રિકેટર્સ, અહીંના ગરબા...વડોદરાની આ યુનિક ઓળખ ગુજરાતનું ગૌરવ બની ચૂકી છે. એટલે કે, જેમ દેશનો વિકાસ રાજ્યોની ભાગીદારીથી થાય છે એ રીતે ગુજરાતનો વિકાસ અલગ અલગ જિલ્લાઓ અને શહેરોની ભાગીદારીથી થઈ રહ્યો છે.
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દેશના વિકાસમાં વડોદરાનો મોટો ફાળો
ગુજરાતનાં દરેક શહેરની પોતાની એક ઓળખ અને એની એક તાસીર રહેલી છે. અને એમાં પણ વાત જો વડોદરાની આવે તો એક સંસ્કારી નગરી તરીકે, એક સાંસ્કૃતિક નગરી તરીકે અને એજ્યુકેશન હબ તરીકે ગણના થાય છે. વડોદરાને જે ઓળખ અપાવી છે, ગુજરાતના વિકાસમાં વડોદરાનું જે યોગદાન છે, ગુજરાતનું યોગદાન જે દેશના વિકાસમાં છે એમાં વડોદરાનો સૌથી મોટો ફાળો છે. અમદાવાદ, સુરત, ગાંધીનગર, રાજકોટની જેમ વડોદરાનું પણ પોતાનું ગુજરાતના વિકાસમાં ખૂબ મોટું યોગદાન છે.
વડોદરાને વડોદરા કોણ બનાવે છે, વડોદરા કેમ સંસ્કારી નગરી છે, વડોદરા કેમ એજ્યુકેશનનું હબ છે, વડોદરામાં આજે પણ આપણે ગાયકવાડી શાસનની વાત કેમ કરીએ છીએ, કારણ કે આ બધું જ આ સંસ્કારી નગરીએ એક પ્રશાસનના સ્વરૂપમાં હોય, એક ઔદ્યોગિક સ્વરૂપમાં હોય કે શૈક્ષણિક સ્વરૂપમાં હોય તે તે સંસ્કારોને, તે ભવ્ય વારસાને જાળવી રાખ્યો છે અને ખૂબ સારી રીતે આગળ વધાર્યો છે.
વડોદરા ઔદ્યોગિક રીતે વિકસિત બન્યું છે, શૈક્ષણિક રીતે આગવું બન્યું છે
પ્રાઇડ ઓફ ગુજરાત- વડોદરા ચેપ્ટર, આ પહેલને ZEE 24 કલાક આગળ વધારી રહ્યું છે. વડોદરાનું ગૌરવ, વડોદરાનું અભિમાન, વડોદરાનું પ્રાઈડ જે છે એવા તમામ લોકો, એવા અગણિત લોકો છે જેમના સુધી આપણે પહોંચી શકતા નથી. પરંતુ પ્રશાસનિક રીતે આપણે જે લોકોને જાણીએ છીએ, ઓળખીએ છીએ અને જે લોકો ગુજરાતના વિકાસમાં પોતાનું ખૂબ મોટું યોગદાન આપી રહ્યા છે એવા ઘણા કર્મચારીઓ, અધિકારીઓ, સેવકો છે, જેમના થકી આ શહેરની એક આગવી ઓળખ પ્રસ્થાપિત થઈ છે. વડોદરા ઔદ્યોગિક રીતે વિકસિત બન્યું છે, શૈક્ષણિક રીતે આગવું બન્યું છે અને એક સંસ્કારી નગરી તરીકેની ઓળખ બનાવી છે.
વિશ્વામિત્રી નદીના કાંઠે વસેલું આ શહેર અને વડોદરા જિલ્લામાંથી જે પણ રાજ્યના વિકાસમાં પોતાનું યોગદાન આપી રહ્યા છે, એવા તમામ લોકોને આજે આપણે આમંત્રિત કર્યા છે. કઈ રીતે વડોદરા મહાનગરપાલિકા આ શહેરના વિકાસ માટે કામગીરી કરી રહી છે, કઈ રીતે પોલીસ વિભાગ આ શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોને સુરક્ષા પૂરી પાડી રહ્યો છે અને કેવી રીતે આ શહેર સાથે સમગ્ર વડોદરા જિલ્લાનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે- આ તમામ પાસાઓ પર આજે આપણે પ્રાઈડ ઓફ ગુજરાત- વડોદરા ચેપ્ટરમાં વિવિધ મહાનુભાવો સાથે વાત કરીશું અને આ જ અમારી જે શ્રેણી છે તે આવનારા સમયમાં દરેક મોટા શહેર, દરેક મોટા જિલ્લામાં જશે અને આ યાત્રા થકી અમે એવા લોકોનું સન્માન કરીશું કે જે લોકો શહેરના વિકાસમાં સેતુ બનીને કામ કરી રહ્યા છે, જે લોકો પોતાના જિલ્લાને આગળ વધારવા માટે વિકાસનો સેતુ બનીને કામ કરી રહ્યા છે અને જે લોકો રાજ્યને તેમજ દેશને સમૃદ્ધ બનાવવા માટે જિલ્લામાં અને શહેરમાં રહીને પોત પોતાનું યોગદાન આપી રહ્યા છે.
વડોદરાના વિકાસમાં અમૂલ્ય યોગદાન આપનારનું સન્માન
ZEE 24 કલાક— પ્રાઈડ ઓફ ગુજરાત- વડોદરા ચેપ્ટરના આ મંચ પર ઉપસ્થિત રાજ્ય સરકારનાં મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રી મનીષાબેન વકીલ, વડોદરાનાં મેયર ગીતાબેન મકવાણા, વડોદરા મહાનગરપાલિકાના મ્યુનિસિપલ કમિશનરઅરુણ મહેશ બાબુ, વડોદરા શહેરના પોલીસ કમિશનર નરસિમ્હા કોમર, વડોદરા ગ્રામ્યના એસપી સુશીલ અગ્રવાલ, વડોદરા શહેર ભાજપ પ્રમુખ જયપ્રકાશ સોની, પાદરાના ધારાસભ્ય ચૈતન્યસિંહ ઝાલા, વડોદરા ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રમુખ હિમાંશુભાઈ પટેલ, નંદેસરી ઈન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિયેશનના પ્રમુખ ભરતભાઈ શાહ અને ચેરમેન બાબુભાઈ સી. પટેલ, અહીં ઉપસ્થિતિ ઉદ્યોગ જગતના તમામ સન્માનનીય મહાનુભાવો, સંસ્કારી નગર વડોદરા કોર્પોરેશનના તમામ અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓ, પોલીસ વિભાગના તમામ જાંબાઝ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ અને અહીં ઉપસ્થિત આપ વડોદરાવાસીઓને મારા નમસ્કાર.
ઐતિહાસિક વારસાને જાળવી રાખતું શહેર
વિશ્વામિત્રી નદીના કાંઠે વસેલા આ શહેરના વિકાસમાં પોતાનું અમૂલ્ય યોગદાન આપનાર તમામ મહાનુભાવોનું 'ZEE 24 કલાક અને ZEE મીડિયા' પરિવાર તરફથી હાર્દિક સ્વાગત છે. મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડજીના ભવ્ય ઐતિહાસિક વારસાને જાળવી રાખતું આ શહેર આજે ઔદ્યોગિક, શૈક્ષણિક અને પ્રશાસનિક ક્ષેત્રે ખૂબ ઝડપભેર આગવી નામના સાથે આગળ વધી રહ્યું છે. વડોદરાના વિકાસમાં માત્ર મોટા ઉદ્યોગો કે MSME જ નહીં, પરંતુ એવા અનેક કર્મયોગીઓ, અધિકારીઓ, પોલીસ વિભાગ અને જનસેવકોનું મોટું યોગદાન છે, જેઓ પડદા પાછળ રહીને આ શહેરને સુરક્ષિત અને સમૃદ્ધ બનાવી રહ્યા છે.
તેમની મહેનતથી જ સંસ્કારી નગરી તરીકે વડોદરાનો વારસો વધુ સમૃદ્ધ બન્યો છે, તેમની મહેનતથી જ અહીંનું શિક્ષણ વધુ જાણીતું બન્યું છે, આપ સૌની શિસ્ત અને જીવનશૈલીથી આ સંસ્કારી નગરીની સંસ્કૃતિની સુવાસ દેશ-દુનિયામાં પહોંચી છે અને આપ સૌની મહેનતથી જ વડોદરા શહેર તેમજ જિલ્લામાં ધમધમતા ઉદ્યોગો ગુજરાતના વિકાસની કરોડરજ્જૂ બન્યા છે. અને આપ સૌની મહેનત જ આ શહેર અને જિલ્લાને ખરા અર્થમાં 'પ્રાઈડ ઓફ ગુજરાત' બનાવે છે.
અમે સમાજનાં સારાં કામોને બિરદાવવાનો વિન્રમ પ્રયાસ કર્યો છે
તો વડોદરાની આ ગૌરવંતી ગાથાને ઉજાગર કરવા માટે ZEE 24 કલાકે પ્રાઈડ ઓફ ગુજરાત શ્રૃંખલા શરૂ કરી છે. અને આ વર્ષે અમે શરૂઆત વડોદરાથી કરી રહ્યા છીએ. એક ન્યૂઝ ચેનલ તરીકે હંમેશાં અમે સમાજનાં સારાં કામોને બિરદાવવાનો વિન્રમ પ્રયાસ કર્યો છે. તેના જ ભાગરૂપે આજે આપણે આ વિશેષ અવસર પર સૌ એકઠા થયા છીએ અને વડોદરાના વિકાસમાં સેતુ બનીને કામ કરનારા એ તમામ મહાનુભાવોનું સન્માન કરવાના છીએ જેમણે વડોદરાનું જ નહીં, ગુજરાતનું અને આપણા દેશનું ગૌરવ વધાર્યું છે. ફરી એકવાર હું આભાર માનું છું મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રી મનીષાબેન વકીલનો કે આપ અમારું આમંત્રણ સ્વીકારીને અહીં પધાર્યાં છો.