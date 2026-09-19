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મહારાજા સયાજીરાવના વારસાથી લઈને આજના વિકાસ સુધી: ZEE 24 કલાક દ્વારા વડોદરાના રત્નોનું આ છે અનોખું સન્માન

ZEE 24 Kalak Pride of Gujarat : આજે ગુજરાત દરેક સેક્ટરમાં અગ્રેસર છે. એ જ રીતે સંસ્કારી નગરી વડાદરા સાથે મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડનો ભવ્ય ઐતિહાસિક વારસો જોડાયેલો છે, સંસ્કૃતિ, શિક્ષણ અને પ્રગતિ આ ત્રણેયમાં વડોદરા અગ્રેસર રહ્યું છે. ઐતિહાસિક વારસા, સંસ્કૃતિ, શિક્ષણ, ઉદ્યોગ અને રમતગમત ક્ષેત્રે વડોદરાએ આગવી ઓળખ ઊભી કરી છે. આ જ ગૌરવંતી ગાથાને ઉજાગર કરવા માટે ZEE 24 કલાક 'પ્રાઈડ ઓફ ગુજરાત - વડોદરા ચેપ્ટર' મંચ પરથી ZEE 24 કલાકના એડિટર દીક્ષિત સોનીએ ગુજરાતના ગ્રોથ એન્જિનમાં વડોદરાનું શું યોગદાન છે, તેના પર વાત કરી હતી.

Published: Sep 19, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 09:17 PM IST
મહારાજા સયાજીરાવના વારસાથી લઈને આજના વિકાસ સુધી: ZEE 24 કલાક દ્વારા વડોદરાના રત્નોનું આ છે અનોખું સન્માન

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સયાજીરાવના વારસાથી આજના વિકાસ સુધી: ZEE 24 કલાક દ્વારા વડોદરાના રત્નોનું સન્માન
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