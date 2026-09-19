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વિશ્વામિત્રીના કિનારે વિકાસના શિલ્પીઓ: 'પ્રાઈડ ઓફ ગુજરાત' મંચ પર વડોદરાના 25 અસલી હીરોઝનું સન્માન

ZEE 24 Kalak Pride of Gujarat : વડોદરા શહેર ગુજરાતના વિકાસ અને પ્રગતિમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે. ઐતિહાસિક વારસો, શિક્ષણ, ઉદ્યોગ અને સંસ્કૃતિ ક્ષેત્રે વડોદરાની આગવી ઓળખ છે. શહેરના વિકાસ અને સુરક્ષામાં યોગદાન આપનારા કર્મયોગીઓ, અધિકારીઓ, પોલીસકર્મીઓ અને જનસેવકોના સન્માન માટે ZEE 24 કલાક દ્વારા ‘પ્રાઈડ ઓફ ગુજરાત – વડોદરા ચેપ્ટર’નું આયોજન કરવામાં આવ્યું. કાર્યક્રમમાં વિવિધ ક્ષેત્રે નોંધપાત્ર યોગદાન આપનાર મહાનુભાવોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા.

Published: Sep 19, 2026, 08:26 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 08:56 PM IST
વિશ્વામિત્રીના કિનારે વિકાસના શિલ્પીઓ: 'પ્રાઈડ ઓફ ગુજરાત' મંચ પર વડોદરાના 25 અસલી હીરોઝનું સન્માન

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