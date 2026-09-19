વિશ્વામિત્રીના કિનારે વિકાસના શિલ્પીઓ: 'પ્રાઈડ ઓફ ગુજરાત' મંચ પર વડોદરાના 25 અસલી હીરોઝનું સન્માન

ZEE 24 Kalak Pride of Gujarat : દેશના વિકાસમાં ગુજરાત ગ્રોથ એન્જિન છે, અને ગુજરાતની આ સમૃદ્ધિ પાછળ રાજ્યના દરેક જિલ્લા અને શહેરનું અમૂલ્ય યોગદાન છે. વાત જ્યારે સંસ્કારી નગરી વડોદરાની આવે, ત્યારે ઐતિહાસિક વારસો, શિક્ષણ, ઉદ્યોગો અને સાંસ્કૃતિક ઓળખ આ શહેરને ખરા અર્થમાં 'પ્રાઈડ ઓફ ગુજરાત' બનાવે છે. મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડના ભવ્ય વારસાને જાળવી રાખતું અને વિશ્વામિત્રીના કાંઠે વસેલું આ શહેર આજે ઔદ્યોગિક, શૈક્ષણિક અને પ્રશાસનિક ક્ષેત્રે અગ્રેસર છે. વડોદરાના વિકાસમાં માત્ર મોટા ઉદ્યોગો કે MSME જ નહીં, પરંતુ એવા અનેક કર્મયોગીઓ, અધિકારીઓ, પોલીસ વિભાગ અને જનસેવકોનું મોટું યોગદાન છે જેઓ પડદા પાછળ રહીને આ શહેરને સુરક્ષિત અને સમૃદ્ધ બનાવી રહ્યા છે.
આ જ ગૌરવંતી ગાથાને ઉજાગર કરવા માટે ZEE 24 કલાક લઈને આવ્યું છે 'પ્રાઈડ ઓફ ગુજરાત - વડોદરા ચેપ્ટર'. આ વિશેષ મંચ પર આજે આપણે વડોદરાના વિકાસમાં સેતુ બનીને કામ કરનાર એવા તમામ મહાનુભાવોને આવકારીશું અને તેમનું સન્માન કરીશું, જેમણે પોતાના પરિશ્રમથી વડોદરા અને ગુજરાતનું નામ રોશન કર્યું છે! જાણી લો આ મંચ પર કોનું કોનું થયું સન્માન
1. રાજુભાઈ ચંદુભાઈ સોલંકી, સફાઈ સેવક, વોર્ડ નં. 7, વડોદરા મહાનગરપાલિકા
વડોદરા, ગુજરાતની પહેલી એવી મહાનગરપાલિકા બની છે જ્યાં આખા શહેરમાં સફાઈ સેવકોનાં હોર્ડિંગ્સ જોવા મળે છે. અને એટલે જ આજે આપણે સૌથી પહેલાં સ્વચ્છ નગરી ગણાતા વડોદરાના સફાઈ સેવકનું સન્માન કરી રહ્યા છીએ. વોર્ડ નં. 7માં સફાઈ સેવક તરીકે નિષ્ઠાપૂર્વક પોતાની ફરજ બજાવતા રાજુભાઈ સોલંકીએ કાબેલિતારીફ કામગીરી કરી છે. તેમને ફાળવવામાં આવેલી સંગમ ચાર રસ્તાથી કુવેરેશ્વર સુધીની સફાઈ બીટમાં તેઓ વહેલી સવારથી જ નિયમિત અને સંપૂર્ણ જવાબદારીપૂવર્ક સફાઈ કામગીરી કરે છે. જાહેર માર્ગો, ફૂટપાથ તથા આસપાસના વિસ્તારોમાં ઉત્તમ સ્વચ્છતા જાળવવા માટે તેઓ હંમેશાં સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે. તેમની સમયસર હાજરી, કામ પ્રત્યેની નિષ્ઠા અને સ્વચ્છતા પ્રત્યેની જવાબદારીની ઉત્કૃષ્ટ ભાવના તેમને વોર્ડ નં. 7ના એક આદર્શ અને પ્રશંસનીય સફાઈ સેવક તરીકે પ્રસ્થાપિત કરે છે.
2. જીજ્ઞેશ અશોકભાઈ કહાર , સૈનિક, વડોદરા ફાયર વિભાગ
આગ લાગે કે કોઈ આપત્તિ આવે ત્યારે રાહત અને બચાવની કામગીરી કરવામાં મોખરે રહેતા જીજ્ઞેશભાઈ કહાર એક કર્તવ્યનિષ્ઠ, ઈમાનદાર અને મહેનતું સૈનિક છે. ફતેપુરા, માંડવી ગેટ, વુડા સર્કલ સ્થિત પ્રાદેશિક કમિશનરની ઓફિસ તેમજ નાગરવાડા વિસ્તારમાં લાગેલી આગની વિવિધ ઘટનાઓ દરમિયાન પોતાના જીવના જોખમે તેમણે ઉત્કૃષ્ટ બચાવ કામગીરી કરી હતી. આગ પર કાબૂ મેળવવાની સાથે સાથે તેમણે જેતલપુર રોડ પર દીવાલ ધરાશાયી થવાની દુર્ઘટનામાં અને પાદરા-વડોદરા હાઇવે પર થયેલા અકસ્માતમાં સમયસૂચકતા વાપરીને ગંભીર મુશ્કેલીમાં મુકાયેલા લોકોના અમૂલ્ય જીવ બચાવ્યા હતા. આપત્તિ અને કટોકટીના સમયમાં તેમણે હંમેશાં ખડેપગે રહીને નાગરિકોની સુરક્ષા માટે નિષ્ઠા અને સાહસપૂર્વક પોતાની ફરજ નિભાવી છે.
3. ચિરાગકુમાર એમ. ત્રિવેદી, વોર્ડ ઓફિસર, વોર્ડ નં. 3, વડોદરા મહાનગરપાલિકા
છેલ્લા એક વર્ષ દરમિયાન તેમણે પ્રધાનમંત્રી અને મુખ્યમંત્રીના કાર્યક્રમો, રેલીઓ તથા શહેરના અતિ સંવેદનશીલ તેમજ મહત્વપૂર્ણ ટ્રાન્સપોર્ટેશન અને પ્રવાસન હબ પર સેનેટરી તથા સફાઈ કામગીરીનું ઉત્કૃષ્ટ અને સમયબદ્ધ આયોજન કર્યું છે. વોર્ડમાં આવેલા 22 સ્ટેચ્યુ પરના પુષ્પાંજલિ કાર્યક્રમોની વ્યવસ્થા પણ તેમણે સફળતાપૂર્વક સંભાળી છે. આ ઉપરાંત, વસ્તી ગણતરી-2027ના પ્રથમ તબક્કાની કામગીરી તમામ વોર્ડની સરખામણીએ સૌપ્રથમ પૂર્ણ કરીને તેમની ઉત્કૃષ્ટ પ્રશાસકીય કાર્યક્ષમતા અને આયોજન ક્ષમતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે.
4. કિરણ દેસાઈ , સીનિયર સેનિટરી ઇન્સ્પેક્ટર, વોર્ડ નં. 10, વડોદરા મહાનગરપાલિકા
કિરણ દેસાઈએ પોતાના વોર્ડમાં સ્વચ્છતાના નિયમોનું કડક અને અસરકારક પાલન કરાવવા માટે સતત સઘન ફિલ્ડ વિઝિટ અને મોનિટરિંગ કરીને ખૂબ જ ઉત્તમ કામગીરી કરી છે. જાહેર સ્થળોએ ગંદકી ફેલાવતા, સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકનો વપરાશ કરતા તેમજ અયોગ્ય રીતે કચરો કે કાટમાળ નાખતા એકમો સામે તેમણે સ્થળ તપાસ, નોટિસ અને દંડાત્મક કાર્યવાહીની વિશેષ ઝૂંબેશ ચલાવી છે. તમામ વોર્ડની સરખામણીમાં ઓગસ્ટ-2026 દરમિયાન તેમણે સૌથી વધુ દંડનીય કાર્યવાહી કરીને સફાઈની કામગીરીને અગ્રતા આપી છે. આ તેમની સક્રિય કાર્યશૈલી દર્શાવે છે. તેમની કડક કાર્યવાહી માત્ર દંડ પૂરતી મર્યાદિત ન રહેતાં નાગરિકો અને વેપારીઓમાં સ્વચ્છતા પ્રત્યે જવાબદારીની ભાવના વિકસે તે માટે પણ તેમણે નોંધપાત્ર કામગીરી કરી છે.
5. ડો. જ્યોતિ ગામીત , મેડિકલ ઓફિસર, સવાદ UPHC, વડોદરા
ડો. જ્યોતિ ગામીતે તમામ આરોગ્ય કાર્યક્રમોમાં ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી કરીને વડોદરા મહાનગરપાલિકાનું ગૌરવ વધાર્યું છે. તેમના નેતૃત્વમાં અર્બન પ્રાયમરી હેલ્થ સેન્ટરનું વહીવટી સંચાલન ખૂબ જ ઉત્તમ રહ્યું છે. તેમના કુશળ નેતૃત્વ હેઠળ સંસ્થાએ NQAS પ્રમાણપત્ર મેળવ્યું છે અને RCH તથા NTEP સહિતના વિવિધ રાષ્ટ્રીય પ્રોગ્રામ્સમાં ઉત્કૃષ્ટ તેમજ ગુણવત્તાસભર સેવાઓ પૂરી પાડી છે. વિવિધ આરોગ્યલક્ષી યોજનાઓના અસરકારક અમલીકરણમાં તેમની કામગીરી અત્યંત સરાહનીય રહી છે.
6. વિપુલ ધોળકીયા , રેવન્યુ ઓફિસર, વોર્ડ નં. 13, વડોદરા મહાનગરપાલિકા
વિપુલભાઈએ જૂના શહેર વિસ્તારના વોર્ડ નં. 13માં મિલકત વેરાના જટિલ અને વિવાદિત પ્રશ્નો જેવા કે ડબલ આકારણી, વર્ષોથી નામ ફેર ન થયાં હોય તેવી મિલકતોના વેચાણ વારસાઈ કેસો અને જૂના બાકી વેરાઓનો સાધનિક પુરાવાઓ તથા સ્થળ તપાસ દ્વારા સફળતાપૂર્વક નિકાલ કર્યો છે. મહેકમની મર્યાદા અને ચૂંટણીલક્ષી કે સરકારી કાર્યક્રમોની વ્યસ્તતા છતાં તેમણે કરદાતાઓની વિવાદિત અરજીઓ, વ્યવસાય વેરાની વસૂલાત તેમજ નવી મિલકત વેરા સિસ્ટમમાં આવતી તકલીફો અંગે નાગરિકોને સમજ આપીને ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી કરી છે. વોર્ડના જૂના અને અટવાયેલા વેરા બિલોની ગણતરીઓ સુધારીને નિયમાનુસાર વેરો વસૂલવાની તથા બિનજરૂરી વેરા બિલોનો નિકાલ કરવાની પ્રશાસનિક જવાબદારી તેમણે નિષ્ઠાપૂર્વક સંભાળી છે.
7. સિદ્ધરાજસિંહ મકવાણા, જૂનિયર એન્જિનિયર, વડોદરા ગેસ લિમિટેડ (PNG વિભાગ)
સિદ્ધરાજસિંહ મકવાણાએ વડોદરા શહેરના દક્ષિણ ઝોનમાં પોર GIDC, મંજુસર GIDC અને જરોદ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એસ્ટેટ જેવા મહત્વપૂર્ણ ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં PNG નેટવર્કના સફળ કમિશનિંગ તથા ઓપરેશનલાઇઝેશનમાં મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા નિભાવી છે. તેમની ઉત્કૃષ્ટ ટેકનિકલ સમજ, ફિલ્ડ પરની સક્રિય હાજરી અને અસરકારક આંતર-વિભાગીય સંકલનને કારણે સંબંધિત વિસ્તારોમાં વિશ્વસનીય PNG પુરવઠો સુનિશ્ચિત થયો છે. વડોદરાના વિકાસ માટે તેમને સોંપાયેલી જવાબદારીઓ પ્રત્યેની તેમની નિષ્ઠા, સમયસર કામગીરી અને પ્રતિબદ્ધતા સમગ્ર વડોદરા શહેરના દક્ષિણ ઝોનમાં PNG નેટવર્કના વિકાસ માટે અત્યંત પ્રશંસનીય અને નોંધપાત્ર રહી છે.
8. યજ્ઞેશ ભટ્ટ, એડિશનલ આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર, ડ્રેનેજ અને વરસાદી ગટર પ્રોજેક્ટ વિભાગ, VMC
યજ્ઞેશ ભટ્ટ એક એવા અધિકારી છે, જેમણે પોતાને સોંપાયેલાં તમામ કાર્યો નિયત સમયમર્યાદામાં, ઉચ્ચ ગુણવત્તા તથા ટેકનિકલ ધોરણો અનુસાર પૂર્ણ કરીને બતાવ્યાં છે. તેમણે વિકાસનાં કાર્યોમાં જાહેર નાણાંના કાર્યક્ષમ ઉપયોગ અને ખર્ચમાં બચત સુનિશ્ચિત કરીને વડોદરા મહાનગરપાલિકાનું ગૌરવ વધાર્યું છે. કાર્યપદ્ધતિમાં નવીન ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ, કોન્ટ્રાક્ટરો પર અસરકારક નિયંત્રણ અને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં તત્પરતાપૂર્વક જવાબદારી નિભાવવી તેમની વિશેષતા છે. આ ઉપરાંત, ટીમ મેનેજમેન્ટ, અન્ય વિભાગો સાથે ઉત્તમ સંકલન, પારદર્શિતા તેમજ સલામતી અને પર્યાવરણનાં ધોરણોનું પાલન કરીને તેઓ નાગરિકોને ઝડપી સેવા પૂરી પાડે છે અને નિયત પોર્ટફોલિયો ઉપરાંત સોંપાતી વધારાની જવાબદારીઓ પણ ઉત્સાહપૂર્વક સફળતાપૂર્વક પાર પાડે છે.
9. ભાવેશ વાલજીભાઇ, પોલીસ કોન્સટેબલ, સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશન, વડોદરા શહેર
વડોદરા શહેર સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવતા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભાવેશભાઈએ વર્ષ 2026 દરમિયાન સિનિયર સિટીઝનો સાથે થયેલા ડિજિટલ અરેસ્ટના બે ગંભીર ગુનાઓમાં ત્વરિત કાર્યવાહી કરીને ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી કરી છે. સાયબર ઠગોએ એક બનાવમાં 25.50 લાખ રૂપિયાનું અને બીજા બનાવમાં 20.61 લાખ રૂપિયાની માતબર રકમનું ફ્રોડ આચર્યું હતું. આ બંને બનાવોમાં તેમણે સમયસૂચકતા દાખવીને જરૂરી ટેક્નિકલ સર્વેલન્સ તેમજ ટેક્નિકલ કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. તેમની આ સચોટ અને સક્રિય કામગીરીના પરિણામે સિનિયર સિટીઝનનાં તમામે તમામ નાણાં 100 ટકા સફળતાપૂર્વક રિકવર કરીને રિફંડ કરવામાં આવ્યાં. તો ખૂબ જ પ્રસંશનીય કામગીરી માટે આપને અને આપની ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન.
10. નેહાકુમારી ભિમસિંગ, હેડ કોન્સ્ટેબલ, SHE ટીમ, વડોદરા શહેર
નેહા કુમારીએ વડોદરા શહેર શી-ટીમને મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે મહારાષ્ટ્રથી ઘર છોડીને વડોદરા આવી ચડેલી 17 વર્ષની સગીરાને કુશળતાપૂર્વક શોધી કાઢી હતી. મહિલા પોલીસ સબ-ઇન્સ્પેક્ટરના માર્ગદર્શન હેઠળ શી-ટીમે હેડ કોન્સ્ટેબલ નેહાકુમારી ભિમસિંગ સમક્ષ લાવીને દીકરીનું સઘન કાઉન્સિલિંગ કર્યું હતું. જે બાદ પરિજનોનો સંપર્ક કરીને તેમને તાત્કાલિક વડોદરા બોલાવવામાં આવ્યાં અને દીકરીને સહીસલામત તેના વાલીવારસને સુપરત કરવામાં આવી હતી. વડોદરા શી-ટીમની આ સંવેદનશીલ અને સરાહનીય કામગીરીથી એક સગીરાનો પરિવાર સાથે પુનઃમેળાપ શક્ય બન્યો. તો નેહાકુમારી અને તેમની સાથે કામ કરતી સમગ્ર શી ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન.
11. બી. એસ. વાળા, PSI, DCB, વડોદરા શહેર
વડોદરા શહેરના ડી.સી.બી. પોલીસ સબ-ઇન્સ્પેક્ટર બી. એસ. વાળા તથા તેમની ટીમના હેડ કોન્સ્ટેબલ દેવેન્દ્રસિંહ જયેન્દ્રસિંહ અને પોલીસ કોન્સ્ટેબલ કલ્પેશભાઇ ભુરસિંગભાઇએ રથયાત્રા દરમિયાન બનેલા ચેઇન સ્નેચિંગના ગુનાઓને કુશળતાપૂર્વક ઉકેલ્યા છે. ભગવાન શ્રી જગન્નાથજીની રથયાત્રામાં બનેલી ઘટનાઓ બાદ, આ ટીમે હ્યુમન તથા ટેક્નિકલ સોર્સ અને CCTV ફૂટેજની મદદથી તપાસ કરી રાજસ્થાન અને હરિયાણાની કુખ્યાત 'બાવરિયા ગેંગ'ની સંડોવણી પકડી પાડી હતી. સ્કોર્પિયો કારમાં ગુના આચરવા આવનાર જિતેન્દ્રસિંધ બહાદુરસિંગ અને આરતી ધરમસિંગ બાવરી નામના બે આરોપીઓને ઝડપીને પોલીસે કુલ 4 ચેઇન સ્નેચિંગના ગુનાઓ ભેદ ઉકેલ્યા છે અને રૂપિયા 4 લાખ 60 હજારથી વધુનો મુદ્દામાલ પણ સફળતાપૂર્વક કબજે કર્યો છે.
12. પી. કે. સોઢા, પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, SOG, વડોદરા ગ્રામ્ય પોલીસ
વડોદરા ગ્રામ્ય પોલીસના SOG PI પી. કે. સોઢા અને તેમની ટીમે સિનોર પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં બનેલા ચકચારી અપહરણ અને હત્યાના ગંભીર ગુનાનો કુશળતાપૂર્વક અને ટૂંકા સમયમાં પર્દાફાશ કરીને ગુજરાત પોલીસનું ગૌરવ વધાર્યું છે. 15 જૂન 2026ના રોજ સતીષાણા ગામેથી સાડા ચાર વર્ષની માસૂમ બાળકીના અપહરણની ઘટના બાદ તેમણે અંધશ્રદ્ધા, જંગલી જાનવર તેમજ પારિવારિક અદાવત જેવા વિવિધ એન્ગલથી ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરી હતી. આ સઘન તપાસ દરમિયાન શંકાસ્પદ આરોપી અજય લક્ષ્મણભાઇ રાઠોડિયાને ઝડપી પાડી તેની કડક પૂછપરછ કરતાં તેણે બાળકીની માતા સાથેના પ્રેમ સંબંધની અદાવત રાખીને અપહરણ અને હત્યા કરી મૃતદેહને કેનાલમાં ફેંકી દીધાની કબૂલાત કરી હતી. પી. કે. સોઢા અને તેમની ટીમની આ સરાહનીય કામગીરીથી ગંભીર ગુનાના ભેદ ઉકેલાયો અને ન્યાય સુનિશ્ચિત થયો. અત્યંત જટીલ કેસ ઉકેલવા બદલ આ શ્રેષ્ઠ કામગીરી માટે તેમને આ સન્માન એનાયત કરવામાં આવી રહ્યું છે.
13. પી. જે. ખરસાણ, પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, LCB, વડોદરા ગ્રામ્ય પોલીસ
વડોદરા ગ્રામ્ય પોલીસમાં LCB PI પી. જે. ખરસાણ અને તેમની ટીમે વાઘોડિયા ચોકડી પાસે વેપારી પર થયેલા ફાયરિંગના ચકચારી અને વણશોધાયેલા ગુનાનો કુશળતાપૂર્વક પર્દાફાશ કર્યો છે. 26 જૂન 2026ના રોજ વેપારી આશિષકુમાર બાકોલિયા પર થયેલા જીવલેણ હુમલા બાદ તેમની ટીમે વડોદરા શહેર અને આસપાસના વિસ્તારના આશરે 2 હજાર જેટલા CCTV ફૂટેજ ચકાસીને આરોપીઓની હિલચાલને પકડી પાડી હતી. આ સઘન ટેકનિકલ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ તપાસના આધારે છત્તીસગઢના દુર્ગ સુધી ટીમ મોકલીને બે આરોપીઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા. તપાસ કરતાં ખબર પડી કે ફીજી નામના દેશથી કોન્ટ્રાક્ટ કિલર મોકલવામાં આવ્યો હતો અને મુખ્ય આરોપી વિદેશ ભાગી જાય તે પહેલાં જ તેને દબોચી લેવામાં આવ્યો. આ જટીલ કેસ ઉકેલીને ગુજરાત પોલીસનું ગૌરવ વધારવા બદલ LCB PI શ્રી પી. જે. ખરસાણને આ સન્માન એનાયત કરવામાં આવી રહ્યું છે.
14. ડી. બી. જીતિયા, PI, SOG, વડોદરા શહેર પોલીસ
વડોદરા શહેરના એસ.ઓ.જી. પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ડી. બી. જીતીયાએ પોતાના કુશળ માર્ગદર્શન અને નેતૃત્વ હેઠળ અનેક સફળ કામગીરી પાર પાડી છે. તેમના નેતૃત્વમાં SOGએ NDPS હેઠળ ડ્રગ્સના 12 કેસો શોધી કાઢ્યા છે. આ ઉપરાંત એફ.આઇ.સી.એન., આર્મ્સ એક્ટ અને ઇ-સિગારેટના મોટા જથ્થાના કેસો પણ સફળતાપૂર્વક ઉકેલ્યા છે. PI ડી. બી. જીતિયાએ સુરક્ષા એક્ટ, પથિક સોફ્ટવેર અને જાહેરનામા ભંગના કેસોમાં જરૂરી તકેદારી રાખીને ખૂબ જ સરાહનીય કામગીરી કરી છે. ચાલુ વર્ષમાં સમગ્ર વડોદરા શહેર વિસ્તારનાં પોલીસ સ્ટેશનો ખાતે NDPSના કુલ 49 કેસ શોધી કાઢીને 2.62 કરોડ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબજે લઈને સફળ કામગીરી કરી છે.
15. હિમાંશુભાઈ પટેલ, પ્રમુખ, વડોદરા ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી (VCCI)
VCCIના પ્રમુખ શ્રી હિમાંશુભાઈ પટેલને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ VCCIના આ સન્માનને સ્વીકારવા માટે મંચ પર પધારે. છેલ્લા સાડા પાંચ દાયકામાં વડોદરા ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી છોડમાંથી એક મહાકાય વટવૃક્ષ બની ચૂકી છે. વર્ષ 1969માં સ્થાપિત અને 1980માં પુનર્ગઠન બાદ સમગ્ર દેશમાં પોતાની આગવી ઓળખ બનાવનાર VCCI ગુજરાતના ઉદ્યોગગૃહો માટે પ્રેરણા આપતું પહેલું સરનામું બની ગઈ છે. વડોદરા ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી MSMEના વિકાસ માટે હવે સમર્પિત ગુજરાતનું સૌથી અગ્રણી ઔદ્યોગિક સંગઠન બની ચૂકી છે. અઢી હજારથી વધુ ઉદ્યોગોનું સભ્યપદ અને 17 હજારથી વધારે MSMEનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી VCCI ઉદ્યોગ, સરકાર અને શિક્ષણ જગત વચ્ચે મહત્વપૂર્ણ સેતુ તરીકેની ઉત્તમ કામગીરી કરી રહી છે. સરકાર સમક્ષ નીતિવિષયક રજૂઆતોમાં હંમેશાં અગ્રેસર રહે છે. આ ઉપરાંત સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ, બિઝનેસ એક્સ્પો અને એક્ઝિબિશન તેમજ બિઝનેસ નેટવર્કિંગથી વડોદરા અને ગુજરાતના વિકાસમાં VCCIએ ખૂબ જ મોટી ભૂમિકા અદા કરી છે.
16. બાબુભાઈ સી. પટેલ, ચેરમેન, નંદેસરી ઈન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિયેશન અને ભરતભાઈ શાહ, પ્રમુખ, નંદેસરી ઈન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિયેશન
235 હેક્ટરમાં ફેલાયેલી ગુજરાતની સૌથી જૂની રાસાયણિક ઔદ્યોગિક વસાહતોમાંથી એક એવી નંદેસરી GIDC આપણા વડોદરાની ઔદ્યોગિક વિરાસત છે. 1974માં સ્થપાયેલી નંદેસરી ઔદ્યોગિક વસાહત સમગ્ર વિસ્તારમાં પાણી પુરવઠાનું સંચાલન, આધુનિક ટેકનોલોજીથી સજ્જ 12 MLD ક્ષમતાના CET પ્લાન્ટનું સંચાલન, જોખમી કચરાનો નિકાલ અને વનીકરણ જેવી માળખાકીય સુવિધાઓનું કુશળતાપૂર્વક સંચાલન કરે છે. આ નંદેસરી GIDCએ ઔદ્યોગિક એકમોને 15 MLD અને આસપાસનાં ગામડાંઓને 3 MLD RO પાણી પૂરું પાડવાની સાથે જ પર્યાવરણની જાળવણી માટે 8 હેક્ટરમાં ગ્રીનબેલ્ટ તૈયાર કર્યો છે. આ ઉપરાંત સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ તરફ એક કદમ આગળ રહીને 11.6 મેગાવોટના સોલાર પ્રોજેક્ટનું સફળતાપૂર્વક સંચાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
17. વિવેક જયેન્દ્રભાઈ શાહ, પાર્ટનર, બ્રિજ કેમિકલ્સ, વડોદરા
વિવેકભાઈ શાહની વિઝનરી લીડરશીપમાં તેમની બ્રિજ કેમિકલ્સ કંપની બિટ્યુમેન, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર મટીરિયલ્સ, પેઇન્ટ અને વોટરપ્રૂફિંગ ઉદ્યોગમાં એક જાણીતું અને સ્થાપિત નામ બની ચૂકી છે. કંપની પોતાના ગ્રાહકોને હંમેશાં ગુણવત્તાયુક્ત ઉત્પાદનો અને સતત ઉત્કૃષ્ટ મૂલ્ય પૂરું પાડવા માટે સંપૂર્ણ પ્રતિબદ્ધ છે. ગ્રાહકોના વિશ્વાસ પર મજબૂત ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને આ સંસ્થાએ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ઔદ્યોગિક સેક્ટરમાં લાંબા ગાળાના મજબૂત સંબંધો સ્થાપિત કર્યા છે. એક સમર્પિત ટીમ સાથે સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટના વિકાસના સ્પષ્ટ દ્રષ્ટિકોણથી પ્રેરાઈને કંપની પોતાની વ્યાપારી ક્ષમતાઓને વધુને વધુ વિસ્તારી રહી છે.
18. શિવાલય ઇન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, DGM Projects સંદીપભાઈ શાહ
શિવાલય ઇન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ્સ પ્રા. લિ.ની સ્થાપના વર્ષ 2003માં જિતેન્દ્રસિંહ રાઠોડે કરી હતી. 23 વર્ષની સફર બાદ રોડ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ક્ષેત્રે દેશની અગ્રણી કોન્ટ્રાક્ટર કંપની તરીકે તેમની કંપની ઊભરી આવી છે. ડી.જી.એમ. પ્રોજેક્ટ્સ તરીકે સેવા આપતા સંદીપભાઈ શાહના નેતૃત્વ હેઠળ કાર્યરત આ કંપનીએ વર્ષ 2025-26માં 865 કરોડ રૂપિયાનું ટર્નઓવર જનરેટ કર્યું. અને હાલ 1500 કરોડ રૂપિયાથી વધુના પ્રોજેક્ટ સાથે કંપનીએ 1200 કરોડ રૂપિયાના ટર્નઓવરનો ટાર્ગેટ રાખ્યો છે. 500થી વધુ કર્મચારીઓ અને 200થી વધુ અદ્યતન પ્લાન્ટ-મશીનરી ધરાવતી આ કંપનીએ નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી, રોડ એન્ડ બિલ્ડિંગ વિભાગ, વડોદરા મહાનગપાલિકા અને GSRDC જેવી સંસ્થાઓ માટે કામગીરી છે. કંપનીએ વડોદરાના સુરસાગર તળાવનું બ્યુટિફિકેશન, અકોટા દાંડિયાબજાર સોલર રૂફ પ્રોજેક્ટ અને વુડા રિંગ રોડ જેવા આઇકોનિક પ્રોજેક્ટ્સ સફળતાપૂર્વક પાર પાડ્યા છે. ડબલ A ક્લાસ કોન્ટ્રાક્ટર તરીકે આ કંપની ગુણવત્તા, નવીનતા અને સમયસર કામગીરી પૂર્ણ કરીને ગુજરાતના વિકાસ અને દેશના વિકાસમાં પોતાનું શ્રેષ્ઠ યોગદાન આપ્યું છે.
19. આસિફ ખત્રી ફાઉન્ડર અને CEO, નકશા મેજિક
'નકશા મેજિક' એ ભારતનું પ્રથમ Affordable આર્કિટેક્ચરલ પ્લેટફોર્મ છે, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સામાન્ય પરિવારના સપનાના ઘરને વ્યાવસાયિક અને વિઝનરી ડિઝાઇન દ્વારા સાકાર કરવાનો છે. 'મેક ઇન ઇન્ડિયા' અને 'ડિજિટલ ઇન્ડિયા' અભિયાનથી પ્રેરિત આ કંપની, પ્રોફેશનલ આર્કિટેક્ચરલ સેવાઓને દરેક ઘર સુધી પહોંચાડી રહી છે. માત્ર 299 રૂપિયા જેવી નજીવી શરૂઆતી કિંમતથી ફ્લોર પ્લાનિંગ જેવી સેવાઓ પૂરી પાડીને, તેઓ આર્કિટેક્ચરલ ક્ષેત્રમાં મોટી ક્રાંતિ લાવ્યા છે. આર્કિટેક્ટ આસિફ ખત્રીનું માનવું છે કે, દરેક ભારતીય પરિવાર એવા ઘરનો હકદાર છે જે માત્ર ચાર દીવાલો નહીં, પરંતુ નિષ્ણાત અને દૂરદર્શી આયોજન સાથે તૈયાર થયું હોય. ડિજિટલ ઇનોવેશન અને સ્માર્ટ ડિઝાઇન સોલ્યુશન્સના માધ્યમથી હજારો પરિવારોના સપનાને નવી દિશા આપવા બદલ, આજે નકશા મેજિક અને આર્કિટેક્ટ આસિફ ખત્રીને સન્માનિત કરવામાં આવે છે.
20. પ્રો. ભાલચંદ્ર એમ. ભણગે, કુલપતિ, મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી, વડોદરા
MSU વતી આ સન્માન સ્વીકારવા માટે હું વિનંતી કરીશ રજિસ્ટ્રાર અને ઈકોનોમિક્સ વિભાગના પ્રોફેસર ડોક્ટર કે. એમ. ચૂડાસમાને. સર પ્લીઝ આપ મંચ પર પધારો. વર્ષ 1881માં બરોડા આર્ટસ એન્ડ સાયન્સ કોલેજ તરીકે સ્થપાયેલી આ ગૌરવવંતી શૈક્ષણિક સંસ્થાને 30 એપ્રિલ 1949માં યુનિવર્સિટીનું સ્વરૂપ અપાયું અને અત્યારે મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી 275 એકરમાં ફેલાયેલી છે. જેમાં 14 ફેકલ્ટી, 111 ડિપાર્ટમેન્ટ અને 50 હજારથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે. નેક દ્વારા 3.43 CGPA સાથે 'A+' ગ્રેડ ધરાવતી વડોદરાની MS યુનિવર્સિટી પ્રારંભિક શિક્ષણથી Ph.D. સુધીના શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો પૂરા પાડે છે, જેમાં વિદ્યાર્થીઓ માટે ચોઇસ બેઝ્ડ ક્રેડિટ સિસ્ટમ (CBCS) ઉપલબ્ધ છે.
21. સદગુરુભાઈ બારોટ, ડાયરેક્ટર, સદગુરુ સ્કૂલ, વડોદરા
સદગુરુભાઈ બારોટના વિઝનરી નેતૃત્વમાં જાણીતું નામ બની ચૂકેલી સદગુરુ સ્કૂલનું મુખ્ય ધ્યેય વિદ્યાર્થીઓને ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ આપીને તેમના ઉજ્જવળ ભવિષ્યનું નિર્માણ અને સર્વાંગી વિકાસ કરવાનું છે. સદગુરુ સ્કૂલમાં ધોરણ એકથી પાંચમાં પાયો મજબૂત કરવા પર ભાર આપવામાં આવે છે તો ધોરણ 6થી 10માં ઓલિમ્પિયાડ અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની વિશેષ તૈયારી કરાવવામાં આવે છે. આ સાથે જ ધોરણ 11 અને 12 સાયન્સ તથા કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓને JEE Advanced અને NEET જેવી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે ઉત્તમ માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવે છે. શિક્ષણની સાથે-સાથે વિદ્યાર્થીઓમાં શિસ્ત, મહેનત અને આત્મવિશ્વાસ વિકસાવવા પર વિશેષ ભાર આપવામાં આવે છે.
22. વૃંદાલી કેતનભાઈ ઇનામદાર , ટ્રસ્ટી, સ્વ. મહેન્દ્રભાઈ ઇનામદાર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, વડોદરા
સાવલીના ધારાસભ્ય કેતનભાઈ ઇનામદાર અને આ ટ્રસ્ટ વર્ષોથી હજારો દીકરી-દીકરાઓનાં વિનામૂલ્યે સમૂહ લગ્ન, જરૂરિયાતમંદોને આર્થિક મદદ અને જીવનજરૂરિયાતની ચીજવસ્તુઓની સહાય પૂરી પાડીને વિવિધ સેવાકીય કાર્યો કરી રહ્યું છે. કોરોના મહામારી તેમજ આપત્તિના સમયમાં લોકઉપયોગી કાર્યો ઉપરાંત તેઓ અનાથ અને જરૂરિયાતમંદ બાળકોની શાળા-કોલેજની ફી ભરીને તેમનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનાવવાનો વિદ્યાયજ્ઞ ચલાવી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ હોય કે આરોગ્ય ચકાસણી કેમ્પ, જરૂરિયાતમંદોના જીવનમાં આશાનું કિરણ બનતી તેમની આ નિઃસ્વાર્થ સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ અને ઉત્કૃષ્ટ યોગદાનને બિરદાવવા માટે તેમને વિશેષ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવી રહ્યાં છે.
23. દીપકસિંહ કમલેશસિંહ પરમાર, સેક્રેટરી, હેલ્પ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, વડોદરા
દીપકસિંહ પરમારે સમાજસેવા અને નિઃસ્વાર્થ ભાવનાથી ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી કરીને વડોદરાના ઉદલપુર વિસ્તારમાં પોતાની આગવી ઓળખ બનાવી છે. તેઓ સામાજિક અને સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા હંમેશાં જરૂરિયાતમંદ લોકોની પડખે ઊભા રહે છે. સમાજ પ્રત્યેની તેમની આ નિઃસ્વાર્થ પ્રતિબદ્ધતા અને ઉત્કૃષ્ટ સેવાકાર્યોને બિરદાવવા માટે તેમને આજે આ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવી રહ્યા છે.
24. ઉર્વેશ રણજીતભાઈ વણઝારા, સમર્પિત સોશિયલ વર્કર, સાવલી, વડોદરા
સાવલી તાલુકામાં સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓથી પોતાની આગવી ઓળખ બનાવનારા ઉર્વેશ વણઝારા એક સમર્પિત સોશિયલ વર્કર છે. તેમણે સયાજી નગરીની SSG હોસ્પિટલમાં દર્દીઓ માટે ભોજન વ્યવસ્થા, શાળાના વિદ્યાર્થીઓ માટે ભોજન સેવા અને કોરોના કાળ જેવી કટોકટીમાં લોકોની નિઃસ્વાર્થભાવે સેવા કરી છે. આ ઉપરાંત, તેઓ દિવ્યાંગ જનોને પણ સતત મદદરૂપ બનીને તેમની મુશ્કેલીઓ હળવી કરવાનો પ્રશંસનીય પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. સમાજ પ્રત્યેની તેમની આ નિઃસ્વાર્થ સેવાભાવના અને પ્રેરણારૂપ યોગદાનને બિરદાવવા માટે તેમનું વિશેષ એવોર્ડથી સન્માન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
25. વિધિ હસમુખભાઈ પરમાર, ક્રિકેટર, ભારતીય અંડર 19 મહિલા ક્રિકેટ ટીમ
વડોદરાના પાદરાની પ્રતિભાશાળી અને માત્ર 17 વર્ષીય વિધિની 6 મહિના પહેલાં જ ભારતીય અન્ડર-19 મહિલા ક્રિકેટ ટીમમાં પસંદગી થઈ છે. ટીમમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને વિધિએ પાદરાનું, વડોદરાનું અને સમગ્ર ગુજરાતનું ગૌરવ વધાર્યું છે. બારમા ધોરણમાં અભ્યાસ કરવાની સાથે-સાથે પોતાની સખત મહેનત અને લગનથી વિધિએ ક્રિકેટના મેદાનમાં પોતાનું આગવું અને મજબૂત સ્થાન બનાવ્યું છે. ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમમાં ઓલરાઉન્ડર તરીકે શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનાર વિધિ આગામી દિવસોમાં IPL રમતી જોવા મળશે. પોતાની આ અદભુત સિદ્ધિઓ દ્વારા વિધિએ સમગ્ર દેશનું નામ પણ વિશ્વ સ્તરે રોશન કર્યું છે.