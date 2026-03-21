Zee Bharat Youth Fest 2026: ગુજરાતની ST બસો રોજ બેવાર ચંદ્ર સુધી આંટા મારીએ એટલું અંતર કાપે છે- પ્રવિણ માળી
Zee Bharat Youth Fest 2026: ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ZEE 24 કલાક અને ZEE મીડિયાની પહેલ 'ZEE ભારત યૂથ ફેસ્ટ' ના મંચ પર આજે વન-પર્યાવરણ, ક્લાઈમેન્ટ ચેન્જ અને વાહનવ્યવહાર રાજ્ય મંત્રી અને ડીસાના ધારાસભ્ય શ્રી પ્રવિણ માળીએ એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી જેમાં તેમણે આજની યુવા પેઢી વિશે, આરટીઓમાં ભ્રષ્ટાચાર ઘટાડવા વિશે થઈ રહેલી કામગીરી, ગુજરાતમાં એસટીના બહોળા સંચાલન સહિત અનેક મુદ્દાઓ પર પૂછવામાં આવેલા સવાલના જવાબ આપ્યા.
- વન પર્યાવરણ-ક્લાઈમેટ ચેન્જ અને વાહનવ્યવહાર રાજ્યમંત્રીએ RTO ભ્રષ્ટાચારમુક્ત કરવા ઉપર પણ વાત કરી.
- તેમણે કહ્યું કે 58 સેવાઓમાંથી 52 સેવાઓ ફેસલેસ, બાકીની આગામી 3-4 મહિનામાં થઈ જશે.
- ગુજરાત એસટી રોજ 34 લાખ કિલોમીટરનું અંતર કાપી લોકોને તેમની મંજિલ સુધી લઈ જાય છે.
ઝી મીડિયા દ્વારા આજે એટલે કે 21 માર્ચ, 2026ના રોજ ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે 'ઝી ભારત યુથ ફેસ્ટ'નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યક્રમમાં દેશના ઘણા લોકપ્રિય કલાકારો, ગાયકો, હાસ્ય કલાકારો, ફિલ્મ દિગ્દર્શકોએ હાજરી આપી છે. વન પર્યાવરણ-ક્લાઈમેન્ટ ચેન્જ અને વાહનવ્યવહાર રાજ્ય મંત્રી શ્રી પ્રવિણ માળીએ એવી અનેક રસપ્રદ વાત કરી જે જાણીને તમે પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ જશો. તેમણે કહ્યું કે ગુજરાતની એસટી બસો રોજ બે વાર ચંદ્ર સુધી આંટા મારીએ એટલું અંતર કાપે છે. રોજ 34 લાખ કિલોમીટરનું અંતર કાપીને લોકોને તેમની મંજિલ સુધી લઈ જાય છે. મંત્રી પ્રવિણ માળી સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીતના અંશ અહીં પ્રસ્તુત છે.....
આવનારી પેઢી માટે કામ કરીને ઊંઘ સારી આવે- પ્રવીણ માળી
મંત્રી પ્રવિણ માળીને ખૂબ નાની ઉંમરે ધારાસભ્ય બન્યા અને પહેલી જ ટર્મમાં મંત્રીપદ તરીકે ખૂબ મોટી જવાબદારી મળી. છેલ્લા 6 મહિનાના કાર્યકાળમાં તેમના વિભાગે કરેલી કામગીરીથી તેઓ કેટલા સંતુષ્ટ છે તે વિશે જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું તો તેમણે કહ્યું કે, કોઈ પણ સરકાર નેક્સ્ટ જનરેશન માટે વિચારતી હોય છે. અમે પોલીસી બનાવીએ છીએ તે રાઈટ ડાયરેક્શનમાં છે કે નહીં તે જાણવું પણ જરૂરી હોય છે. કોઈ પણ દેશની ફિડબેક ચેનલ લેવી જરૂરી હોય છે તો જ સાચી દિશામાં છીએ કે નહી તે ખબર પડે. હવે તો આ ફિડબેક લેવા માટે સરસ માધ્યમ છે સોશિયલ મીડિયા. પહેલા કદાચ સરકારો સુધી વાત પહોંચાડવા માટે રૂબરૂ જવું પડતું હતું. આજકાલ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર કોઈ મેસેજ કરી દે તો પણ મેસેજ પહોંચી જાય છે. કોઈ કામગીરીમાં ક્રિટિસિઝમ હોય તો પણ આવી જાય છે. તેમણે કહ્યું કે મને આનંદ છે એ વાતનો છે કે આપણા જે નવા વિચારો છે તેને આવનારી પેઢી માટે પોલીસી તરીકે મૂકવાનો મને અવસર મળ્યો છે. આવનારી પેઢી માટે કામ કરીએ તો રાતે ઊંઘ સરસ આવે છે કે આપણે નેક્સ્ટ જનરેશન માટે વિચારીએ છીએ.
ગુજરાતના બટાકા 50 દેશોમાં એક્સપોર્ટ થાય છે
પ્રવિણ માળી પોતે ડીસાના છે અને જે બટાકા નગરી તરીકે જાણીતું છે, તેમણે ખેતી અને બટાકા વિશે વાત કરતા કહ્યું કે મને એ કહેતા આનંદ થાય છે કે આખા ભારતમાં ફ્રેન્ચ ફ્રાય્ઝ ગુજરાતમાં બને છે. જે બટાકામાંથી તે બને છે તે સુગરફ્રી બટાકા હોય છે. ગુજરાતમાંથી જ 50 દેશમાં આ બટાકા એક્સપોર્ટ થાય છે. કોઈ ખેડૂતને આ અંગે સૂજ્યું અને સરકારે પોલીસી બનાવી આપી. સરકારે એવી પોલીસી બનાવી કે આખા ભારતની કંપનીઓ ગુજરાતમાં જ આવે છે. માત્ર એક્સપોર્ટ થાય એટલું નહીં પરંતુ જીડીપી પર અસર કરે છે. એટલે કે વિચારોનું આદાન પ્રદાન કરવું એ વર્તમાન સમયની જરૂરિયાત છે. આ પેઢી માટે સૌથી મહત્વનું કોઈ પાસું હોય તો તે નવા વિચારોનું આદાન પ્રદાન કરવું એ છે.
ગુજરાતમાં GSRTC વિભાગ રોજનું 34 લાખ કિલોમીટરનું સંચાલન કરે છે
તેમને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે આ અઠવાડિયે જ તમે રાજ્યના તમામ 182 મત વિસ્તારોમાંથી ગાંધીનગરનો નિયમિત એસટી બસનો રૂટ શરૂ કર્યો છે. શું લોકોનાં કામ ગાંધીનગર આવ્યા સિવાય નથી થતાં એટલે એસટી બસો ચાલુ કરી છે કે પછી આ પહેલનો બીજો કોઈ ઉદ્દેશ છે? તો તેમણે જવાબ આપતા કહ્યું કે , આ તો સેમ્પલ છે. અમારી સંવેદના એ છે કે જીએસઆરટીસી ડિપાર્ટમેન્ટ, મારો જે વિભાગ છે તે રોજનું 34 લાખ કિલોમીટરનું સંચાલન કરે છે. 34 લાખ કિલોમીટર એટલે ચંદ્ર ઉપર બેવાર આટા મારીને આવીએ એટલું રોજનું સંચાલન માત્ર એક ડિપાર્ટમેન્ટ કરે છે. પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ લોકો ઉપયોગ કરે એ જરૂરી છે. હમણા જે બજેટ રજુ કર્યું 2000થી વધુ નવી બસોનું સંચાલનનું પ્લાનિંગ કર્યું. 6 મહિનામાં બીજી આવશે. એટલે કે 8000 બસોમાં બીજી 2000 એડ થવી. 500 ઈલેક્ટ્રિક બસોની પણ જોગવાઈ જે પર્યાવરણ ફ્રેન્ડલી. 500 બસો આદિવાસી વિસ્તારો માટે જોગવાઈ કરેલી છે.
દરેક બસ પર મૂકાશે ક્યૂઆર કોડ
આ ઉપરાંત તેમણે કહ્યું કે, હવે દરેક બસ પર ફીડબેક માટે ક્યૂઆર કોડ પણ મૂકવામાં આવશે. કોઈ સમસ્યા હોય કે પ્રશ્ન હોય તો તમે તે રજૂ કરી શકશો. બસની ચોખ્ખાઈ, ડ્રાઈવર કે કંડક્ટરના વર્તન કે બીજી કોઈ પણ સમસ્યા માટે રજૂઆત કરવી હોય તો કરી શકાય.
58 સેવાઓમાંથી 52 સેવાઓ ફેસલેસ, બાકીની આગામી 3-4 મહિનામાં થઈ જશે
RTO માં ભ્રષ્ટાચાર ઘટાડવા વિશે બોલતા પ્રવિણ માળીએ કહ્યું કે, જ્યારે માણસ માણસને મળે જ નહીં તો ભ્રષ્ટાચાર કઈ રીતે થાય. એટલે અમે હવે ફેસલેસ જઈ રહ્યા છીએ. ઓફલાઈનથી ઓનલાઈન. હાલ આરટીઓમાં 58 સર્વિસ છે. જેમાથી 52 સેવાઓ ફેસલેસ એટલે કે ઓનલાઈન કરવામાં આવી છે. કોઈએ ત્યાં જવું જ ન પડે. 6 સર્વિસ બાકી છે જે આવનારા 3-4 મહિનામાં ફેસલેસ થઈ જશે. એટલે કે કોઈએ હવે આરટીઓ જવું જ નહીં પડે.
ડ્રાઈવિંગ ટેસ્ટ વખતે ડ્રાઈવિંગમાં એક્યુરસી જરૂરી
ડ્રાઈવિંગ ટેસ્ટ વિશે બોલતા તેમણે કહ્યું કે, પહેલા તો લોકો ડ્રાઈવિંગ ટેસ્ટ આપ્યા વગર જ લાઈસન્સ લઈ લેતા હતા. ઘણાને અનુભવ હશે. ઘરે બેઠા લાઈસન્સ આવી જતા હતા. હવે અમે તેમાં એક એઆઈ ટ્રેક કર્યો છે, ફરજિયાત જવાનું, તમને કોઈ જાણીજોઈને ફેલ પણ ન કરી શકે. તમે ટ્રેકમાં જશો એટલે એ 8 નંબર એઆઈ દ્વારા જ મોનિટર થાય છે, કોઈ માણસ હોતું નથી. તમારું પરિણામ પણ તમને ત્યાંને ત્યાં મળી જાય. જો એક્યુરસી ડ્રાઈવિંગમાં હશે તો કોઈ ફેલ કરી શકશે નહીં.
